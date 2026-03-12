„Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci,“ tvrdí Daniel Žižka, 23letý zpěvák, který byl vybrán českou delegací, aby reprezentoval zemi v letošním roce na Eurovision Song Contest.
Podle české delegace patří Daniel k nejvýraznějším talentům nastupující hudební generace. „Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ uvedl šéf české delegace Kryštof Šámal.
Právě nyní vydaná píseň s názvem CROSSROADS bude ta, která představí českou hudební scénu na soutěži ve Vídni od 12. května. Za krátkou dobu, co proběhla od vydání písně, se pod soutěžním videoklipem nashromáždila spousta pozitivních a podpůrných komentářů od fanoušků soutěže. Daniela hudebně přirovnávají například k nebinární star ze Švýcarska jménem NEMO, kteří soutěž vyhráli v roce 2024.
S NEMO Daniela propojuje i režisér videoklipu k písni CROSSROADS. Režie se ujal Ruy Okamura, který natočil právě i videoklip k výherní písni The Code.
„CROSSROADS je autorská píseň. S její tvorbou jsem strávil zhruba dva roky. Když jsem měl vymyšlenou strukturu, koncept a slova, dokončili jsme ji s producentem Viliamem Bérešem. S ním jsme vytvořili celý ten sonický svět písně,“ řekl Daniel Žižka v rozhovoru pro Českou televizi.
Prozatímní nejlepší český úspěch v soutěži Eurovision Song Contest drží Mikolas Josef s šestým místem, na druhém místě je kapela Vesna, která v roce 2023 skončila na 10. místě, a český bronz má kapela Lake Malawi s umístěním na 11. místě.