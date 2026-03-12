Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 12. března 2026 v 16:36
Čas čtení 0:54
Michal Drahný

Daniel Žižka zveřejnil song, kterým nás bude reprezentovat na Eurovizi. Neuhodl*a bys, že je z Česka

Daniel Žižka zveřejnil song, kterým nás bude reprezentovat na Eurovizi. Neuhodl*a bys, že je z Česka
Zdroj: ESC/Hana Knížová/se svolením
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

„Eurovize je obrovská platforma a velká show. Já tam ale chci přinést hlavně hudbu a emoci,“ tvrdí Daniel Žižka, 23letý zpěvák, který byl vybrán českou delegací, aby reprezentoval zemi v letošním roce na Eurovision Song Contest.

Podle české delegace patří Daniel k nejvýraznějším talentům nastupující hudební generace. „Když Daniel přišel do studia a zazpíval svou skladbu na první dobrou s absolutní lehkostí, v místnosti zavládlo naprosté ticho. Ne proto, že by byl hlasitý, ale proto, že byl naprosto soustředěný a jistý. Ten výkon byl odzbrojující – technicky přesný, ale zároveň plný emocí,“ uvedl šéf české delegace Kryštof Šámal.

Právě nyní vydaná píseň s názvem CROSSROADS bude ta, která představí českou hudební scénu na soutěži ve Vídni od 12. května. Za krátkou dobu, co proběhla od vydání písně, se pod soutěžním videoklipem nashromáždila spousta pozitivních a podpůrných komentářů od fanoušků soutěže. Daniela hudebně přirovnávají například k nebinární star ze Švýcarska jménem NEMO, kteří soutěž vyhráli v roce 2024.

S NEMO Daniela propojuje i režisér videoklipu k písni CROSSROADS. Režie se ujal Ruy Okamura, který natočil právě i videoklip k výherní písni The Code.

CROSSROADS je autorská píseň. S její tvorbou jsem strávil zhruba dva roky. Když jsem měl vymyšlenou strukturu, koncept a slova, dokončili jsme ji s producentem Viliamem Bérešem. S ním jsme vytvořili celý ten sonický svět písně,“ řekl Daniel Žižka v rozhovoru pro Českou televizi.

 

Prozatímní nejlepší český úspěch v soutěži Eurovision Song Contest drží Mikolas Josef s šestým místem, na druhém místě je kapela Vesna, která v roce 2023 skončila na 10. místě, a český bronz má kapela Lake Malawi s umístěním na 11. místě.

Doporučeno
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře 11. března 2026 v 13:00
Doporučeno
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta 11. března 2026 v 12:40
Doporučeno
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví 10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví 12. března 2026 v 7:00
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
HUDBA
Doporučujeme
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před 2 dny
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
před 3 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
dnes v 11:30
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
včera v 13:00
Storky
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové ...
Sponzorovaný obsah
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Lifestyle news
Daniel Žižka zveřejnil song, kterým nás bude reprezentovat na Eurovizi. Neuhodl*a bys, že je z Česka
dnes v 16:36
Čeští lvi se blíží! Minulé vítěze a vítězky si můžeš prohlédnout na výstavě před Kongresákem
dnes v 15:09
Známe nejlepší české artists současnosti. Czech Grand Design rozdal ceny
dnes v 12:49
Jake Paul by mohl jít do politiky. Donald Trump mu už slibuje podporu
dnes v 12:06
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
dnes v 11:30
Návrat popových královen! The Pussycat Dolls v čele s Nicole Scherzinger míří do Česka
dnes v 09:00
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
včera v 15:58
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
včera v 15:18
Zpravodajství
Česko Politika LGBT+ lidé Finance
Více
Důchodová kalkulačka: Zjistí, kolik budeš pobírat ve stáří
před 2 hodinami
Doručování jídla v Česku čeká černý pátek. Kurýři a kurýrky chystají celostátní protest
dnes v 13:32
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
dnes v 11:16

Více z tématu Hudba

Všechno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
Rapper Matyáš má nominaci na cenu Vinyla: „Jako matyášovi kamarádi jsem agresivnější přízrak. Duševní rány jsou motivem tvořit“
včera v 07:00
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
„Chci přinést hlavně hudbu a emoci.“ Česko bude na Eurovizi reprezentovat zpěvák Daniel Žižka
8. 3. 2026 20:03
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
Baskytarista, kterého vyhledávají všichni rappeři. „Mac Miller byl můj nejlepší kámoš. V Praze vždy cítím lásku,“ říká Thundercat
6. 3. 2026 17:00
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
Nalešti si plešku! Pitbull oznámil druhý letošní koncert v Česku, do Prahy přijede na podzim
5. 3. 2026 11:05
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
Od Lajfra a Jojiho až po Gorillaz. Tohle jsou fresh světové i české nahrávky, které by ti neměly uniknout
5. 3. 2026 7:00
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
před 3 dny
První dojmy z hraní World of Warcraft: Midnight. Nádherné hlavní město doprovází rozpaky z příběhu i nových systémů
před 3 dny
1
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00
Více z tématu Cestování & Volný čas Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
dnes v 07:00
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
7. 3. 2026 7:00
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
6. 3. 2026 16:47
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“
5. 2. 2026 7:00
1

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Móda
dnes v 11:30
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
dnes v 11:30
Nastartuj svou kadeřnickou kariéru v soutěži Matrix Start.
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
dnes v 10:30
RECENZE: Lidstvu hrozí zánik a Ryan Gosling je naše poslední šance. Do kin vstupuje nejlepší vesmírná sci-fi od Interstellaru
RECENZE: Lidstvu hrozí zánik a Ryan Gosling je naše poslední šance. Do kin vstupuje nejlepší vesmírná sci-fi od Interstellaru
dnes v 10:00
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
dnes v 07:00
Pět filmů, které letos musíš vidět na Jednom světě. Čeká tě rapová generační výpověď i temná strana AI
Pět filmů, které letos musíš vidět na Jednom světě. Čeká tě rapová generační výpověď i temná strana AI
včera v 18:30
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
včera v 13:00
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
včera v 12:40
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
dnes v 07:00
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 3 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před 2 dny
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
před 3 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před 2 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
včera v 13:00
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse