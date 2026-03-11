Hlavní témata
dnes 11. března 2026 v 15:18
Čas čtení 1:18
Anna Sochorová

Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek

Zdroj: sabrinakulhankova.photography / se svolením
Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) oficiálně odtajnil přehlídkový program jarní edice pro sezónu FW26, která se uskuteční v termínu od 24. do 30. dubna. Nadcházející ročník slibuje nejen čerstvé kolekce, ale i výraznou změnu.

Letošní jarní edice opouští tradiční prostory a přesouvá se do moderního prostředí Artium by KKCG v Praze 6. Tato volba není náhodná, moderní architektura budovy poskytne designérům*designérkám i návštěvnictvu zcela nový vizuální zážitek.

„Nová lokace přináší jiný urbanistický kontext a současně nám umožňuje pracovat s novým scénografickým řešením přehlídek. Program letošní jarní edice potvrzuje naši ambici poskytovat platformu nejen etablovaným tvářím, ale i nové generaci designérů*designérek nebo zahraniční tvorbě a systematicky je propojovat na jednom místě,“ vysvětluje Lukáš Loskot, CEO MBPFW.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený #MBPFW (@mbpfw)

Start v SaSaZu a slovenské zastoupení

Program odstartuje ve čtvrtek 24. dubna speciálním večerem v prostorách SaSaZu, vznikajícím ve spolupráci s magazínem ELLE. Diváctvo se může těšit na podvečerní prezentaci návrháře Mira Saba, jehož modely doplní šperky Martiny Rozenberg Smira. První den pak symbolicky uzavře večerní show Zoltána Tótha, která jako první otevře brány hlavní lokace v Artium by KKCG.

Pátek ve znamení kurátorských výběrů a mezinárodních hostů

Druhý přehlídkový den, pátek 25. dubna, zahájí odpolední blok pod taktovkou Harper’s Bazaar. Své vize představí trojice talentovaných autorek. Půjde o Valérii Jurčíkovou, Alexandru Gnidiak a Hanu Valtovou.

Program bude pokračovat přehlídkami stálic jako Alexander Bel a značky Imreczeova. Netradiční zážitek slibuje prezentace Petry Ptáčkové, která se uskuteční v prostorách CP Arts gallery. Vyvrcholením večera bude prestižní MBPFW x Vogue Czechoslovakia Runway, kde svou kolekci uvede hostující ukrajinská značka GUDU. Den zakončí očekávaná Vogue CS x MUMM Party.

Budoucnost módy a velkolepé finále

Sobota 26. dubna bude patřit dialogu mezi zkušeností a dravým mládím. Program zahájí Technická univerzita v Liberci spolu s hostem ze Španělska, vítězem Mercedes-Benz Fashion Talent Award (MBFWMadrid), kterým je Guillermo Décimo.

FASHION FASHION LOCAL FASHION
