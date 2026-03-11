Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) oficiálně odtajnil přehlídkový program jarní edice pro sezónu FW26, která se uskuteční v termínu od 24. do 30. dubna. Nadcházející ročník slibuje nejen čerstvé kolekce, ale i výraznou změnu.
Letošní jarní edice opouští tradiční prostory a přesouvá se do moderního prostředí Artium by KKCG v Praze 6. Tato volba není náhodná, moderní architektura budovy poskytne designérům*designérkám i návštěvnictvu zcela nový vizuální zážitek.
„Nová lokace přináší jiný urbanistický kontext a současně nám umožňuje pracovat s novým scénografickým řešením přehlídek. Program letošní jarní edice potvrzuje naši ambici poskytovat platformu nejen etablovaným tvářím, ale i nové generaci designérů*designérek nebo zahraniční tvorbě a systematicky je propojovat na jednom místě,“ vysvětluje Lukáš Loskot, CEO MBPFW.
Start v SaSaZu a slovenské zastoupení
Program odstartuje ve čtvrtek 24. dubna speciálním večerem v prostorách SaSaZu, vznikajícím ve spolupráci s magazínem ELLE. Diváctvo se může těšit na podvečerní prezentaci návrháře Mira Saba, jehož modely doplní šperky Martiny Rozenberg Smira. První den pak symbolicky uzavře večerní show Zoltána Tótha, která jako první otevře brány hlavní lokace v Artium by KKCG.
Pátek ve znamení kurátorských výběrů a mezinárodních hostů
Druhý přehlídkový den, pátek 25. dubna, zahájí odpolední blok pod taktovkou Harper’s Bazaar. Své vize představí trojice talentovaných autorek. Půjde o Valérii Jurčíkovou, Alexandru Gnidiak a Hanu Valtovou.
Program bude pokračovat přehlídkami stálic jako Alexander Bel a značky Imreczeova. Netradiční zážitek slibuje prezentace Petry Ptáčkové, která se uskuteční v prostorách CP Arts gallery. Vyvrcholením večera bude prestižní MBPFW x Vogue Czechoslovakia Runway, kde svou kolekci uvede hostující ukrajinská značka GUDU. Den zakončí očekávaná Vogue CS x MUMM Party.
Budoucnost módy a velkolepé finále
Sobota 26. dubna bude patřit dialogu mezi zkušeností a dravým mládím. Program zahájí Technická univerzita v Liberci spolu s hostem ze Španělska, vítězem Mercedes-Benz Fashion Talent Award (MBFWMadrid), kterým je Guillermo Décimo.
Odpoledne se pozornost zaměří na třetí ročník platformy Mattoni Young Fashion Stars 2026. Těšit se můžeš i na přehlídku Aleše Hnátka a show vizionářského Tobiase Schuberta.
Zlatým hřebem přehlídkové části jarní edice se stane večerní gala s kolekcí Tomáše Němce (powered by Ploom). Celý týden pak stylově uzavře závěrečná Ploom afterparty.
Detailní program najdeš tady.