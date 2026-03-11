Hlavní témata
Tento článek je PR zpráva společnosti REAS.
dnes 11. března 2026 v 14:30
Čas čtení 2:45
Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů

Kolik v Česku stojí útěk z reality? Chata tě tu může vyjít na sto tisíc i 32 milionů
Zdroj: REAS
Češi a Češky kupují chaty a chalupy za miliardy ročně.

Také vždycky s příchodem víkendu přemýšlíš o útěku z města? Tahle realita očividně provází více lidí a důkazem jsou následující čísla. Podle analýzy realitního portálu Reas.cz se loni v Česku prodalo více než 2 600 chat v celkové hodnotě přes 7,6 miliardy korun. Průměrná cena se drží těsně pod hranicí tří milionů korun, přičemž cenové rozpětí je extrémní. Nejlevnější chatou minulého roku byl zahradní domek za 120 tisíc korun, nejdražší veřejně inzerovanou rekreační nemovitostí horské sídlo za 32 milionů. Pojď se mrknout, co za takovou částku dostaneš.

Kupující hledají vyšší standard

Oproti roku 2024 zůstal počet i objem obchodů velmi podobný, bez výrazných výkyvů. Potvrdil se však jasný trend: kupující jsou náročnější a častěji sahají po větších, lépe vybavených a atraktivněji umístěných objektech. Tomu odpovídá i jedna z nejdražších chat, která je aktuálně v nabídce.  

„Zatímco během covidového boomu se nakupovalo téměř bez ohledu na stav nebo lokalitu, dnes si kupující více vybírají. Vyhledávají chaty s celoročním využitím, dobrou dostupností a vyšším standardem. To se promítá do skladby prodaných nemovitostí i do výsledné průměrné ceny,“ říká Michal Makoš, ředitel a spoluzakladatel Reas.cz. A dodává: „Trh už se nechová jednotně, mezi kraji jsou obrovské rozdíly. U rekreačních nemovitostí se proto vyplácí dívat se na konkrétní region, ne jen na průměry.“

REAS, chata, chalupa, Krkonoše
Zdroj: REAS

Beskydy a Praha-západ patří mezi nejžádanější

V loňském roce statistiky zaznamenaly výrazný růst poptávky po rekreačních nemovitostech v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Obecně ale stále platí, že nejžádanější oblasti jsou kolem Beskyd, Jizerských hor a Krkonoš, ale také okolí velkých měst. „Na základě dat z naší služby hlídání nemovitostí vidíme, že roste zájem o rekreační objekty v okrese Praha-západ (Křivoklátsko, Kokořínsko, Slapy), následuje Frýdek-Místek, ale i Praha-východ (kolem Sázavy) a oblast Brno-venkov. Kombinace atraktivní přírody a dobré dopravní dostupnosti zůstává nejdůležitějším faktorem,“ doplňuje Michal Makoš.

Podle kombinace počtu transakcí, cenové úrovně a dlouhodobého zájmu patří mezi nejsilnější regiony:

  • 1. Středočeský kraj – Prodá se zde každá čtvrtá chata. Celkový objem prodaných chat a chalup zde dosahuje skoro jedné třetiny celkového objemu za celou Českou republiku. Celkově jde o objem v řádu 2,60 miliardy korun. V roce 2025 došlo k mírnému poklesu počtu prodejů, ale průměrná cena vyrostla o více než 10 % na 3,6 milionu korun.
  • 2. Plzeňský kraj – V roce 2025 výrazněji poklesl počet prodejů. Přesto výrazně (o 10 %) vzrostla průměrná cena na 2,5 milionu korun. Kraj potvrzuje trend zvyšujícího se zájmu o lukrativnější rekreační nemovitosti.
  • 3. Jihočeský kraj – V tradičně oblíbené rekreační oblasti loni mírně poklesl počet prodejů. Průměrná cena zůstala stabilní na 2,8 milionu korun.
  • 4. Ústecký kraj – Zařadil se mezi největší skokany loňského roku z hlediska nárůstu počtu prodejů. Průměrná cena zůstala stejná, 2,5 miilonu korun.
  • 5. Jihomoravský kraj – Poptávka v okolí Brna loni výrazněji rostla. Průměrná cena naopak klesla nejvýrazněji z celé ČR z 4,5 milionu korun (2024) na loňské tři miliony korun.

Domek za 120 000 korun versus horské sídlo za 32 milionů

Rozpětí cen na trhu rekreačních objektů je mimořádně široké. Nejlevnější chata minulého roku se prodala za zhruba 120 tisíc korun. Jednalo se o malý zahradní domek na Vysočině určený k rekonstrukci s malým pozemkem.

Na opačném konci cenového spektra stojí luxusní chalupa za 32 milionů korun. Novostavba horské chalupy s wellness v Krkonoších má přes 200 m² užitné plochy na pozemku o velikosti 2 000 m². Tradiční krkonošská chalupa je po rozsáhlé a precizní rekonstrukci, která nabízí kombinaci soukromí, nádherné přírody Krkonoš a komfort moderního luxusu. V dispozicí 7+1 s velkorysou podlahovou plochou přes 380 m² najdeš saunu, parní sprchu, kinosál, bar, klimatizaci i chytrý systém vytápění s možností dálkového ovládání. Dominantou chalupy je vybavená obytná kuchyně s jídelnou, kachlová kamna i stylová replika místních stojacích hodin s původním strojkem.

REAS, chata, chalupa, Krkonoše REAS, chata, chalupa, Krkonoše REAS, chata, chalupa, Krkonoše REAS, chata, chalupa, Krkonoše
Zobrazit galerii
(5)

Součástí je relaxační zóna se saunou KLAFS a parní sprchou, společenský prostor s barem a kinosálem i tři ložnice s vlastní koupelnou. Komfort podtrhují rekuperace, klimatizace, kamerový systém, vysokorychlostní internet a garáž pro čtyři vozy. Tři terasy včetně vířivky HotSpring rozšiřují obytný prostor do exteriéru. Nemovitost stojí na pozemku o rozloze 27 504 m² v klidné části Horní Dušnice, obklopená lesy a loukami, s rychlou dostupností lyžařských areálů Rokytnice a Vítkovic. Kombinace rozsahu, technologie, soukromí a lokality vysvětluje cenovku 39 milionů korun.

