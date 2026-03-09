Přesvědč se o tom, že správně zvolený kousek promění i jednoduchý outfit na ikonický vzhled.
Ve světě módy jsou tašky a kabelky mnohem víc než jen praktickým každodenním doplňkem – odrážejí osobní styl, status i současnou estetickou identitu, a to jak pro běžné lidi, tak pro celebrity nejvyššího kalibru.
Rok 2026 přináší nový seznam IT modelů, které upoutaly pozornost módních nadšenců z celého světa. Objevují se na ramenou slavných umělců a umělkyň, interpretů a interpretek i u influencers v ulicích – od popkulturních hvězd, jakými jsou Rihanna a Bella Hadid, až po Jacoba Elordiho a A$AP Rockyho. Všichni vědí, že správná taška povýší i jednoduchý outfit na ikonický vzhled.
V našem seznamu jsme vybrali kousky, které jsou momentálně nejžádanější a nošené celebritami určujícími trendy. Ať už preferuješ nadčasovou eleganci, odvážný styl nebo kvalitní materiály a jedinečné techniky, těchto šest tašek a kabelek z módních domů stojí za pozornost.
Shopper Bottega Veneta
Jacob Elordi patří mezi tváře módního domu Bottega Veneta, což několikrát potvrdil nejen na červeném koberci – naposledy na galavečeru Golden Globes 2026 v 90's korporátním obleku, ale i v běžném životě.
Například v letištní hale v Benátkách, když jako cestovní zavazadlo zvolil luxusní kufr a velkou shopper tašku v tmavohnědém provedení v ikonickém intrecciato vzoru. Unisex model je skvělou volbou na každý den, ale i cestování, protože snadno schová mobil, peněženku či klíče, ale i laptop, láhev vody a mikinu.
Prostorný model Bottega Veneta Cabat Maxi najdeš v online obchodech zaměřených na luxusní módu a jde spíš o investici, než o běžné doplnění šatníku. Existuje ale spousta variant ve stejném stylu u dostupnějších značek.
Louis Vuitton Speedy
Zastoupení v seznamu má i Louis Vuitton, a to díky ikonickému modelu Speedy, který má ve sbírce i několik českých celebrit. V roce 2026 bude v módě verze Speedy, která je velikostně akorát do ženské ruky.
Ikonický styl s monogramem je důkazem, že některé kabelky jednoduše nikdy neomrzí. V lednu nás o tom přesvědčila například Rihanna, která po boku partnera A$AP Rockyho předvedla v ulicích New Yorku charakteristický tmavohnědý model Speedy Bandoulière 25 s potiskem LV. Další hvězdná interpretka, Tyla, vsadila na spolupráci s Takashim Murakamim.
Model najdeš v různých barevných i materiálových provedeních v obchodech Louis Vuitton, například ve Vídni nebo v Praze s cenou kolem 50 tisíc korun. Skvělou volbou jsou však i archivní vintage kousky, kde cena záleží na stavu, ale pěkné a zachovalé kousky se dají najít za méně než polovinu.
Velké slouchy tašky Chanel
Naši pozornost a přízeň si získal i A$AP Rocky, který je od minulého roku oficiálním ambasadorem Chanel, a to přesto, že francouzský módní dům nemá v nabídce mužskou linii. Na přehlídce Métiers d’Art Show 2026 v New Yorku rodák z Harlemu ukázal velkou burgundy koženou tašku s ikonickým logem „CC“, kterou je možné nosit v ruce i přes rameno.
Kreativní ředitel Matthieu Blazy připravuje pro Chanel nové hity a volnější kožené modely, které působí moderně, svěže a nenuceně, a ve svém wish listu je mají všechny módní influencerky. Velmi vkusně však působí i v rámci mužských outfitů, posuď sám*sama.
Limitovaná dostupnost a astronomické ceny jsou zárukou, že je neuvidíš na každém kroku, jako například „neverfullku“.