dnes 5. března 2026 v 10:00
Čas čtení 6:52
Timotej Gašper/refresher.sk

Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“

Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Zdroj: Lenka Kmecová/se svolením
Jak se její práce dostala až do Buckinghamského paláce či k Arianě Grande?

Když bylo Lence Kmecové 20 let, rozhodla se odejít za prací do Anglie. Pracovala jako pečovatelka, ale vždy ji to táhlo k řemeslu, které studovala na střední škole, tedy ke krejčovství.

Časem se rozhodla, že v Anglii zůstane žít, našla si partnera a učila se po boku jiných módních návrhářek a švadlen. Dnes patří mezi známé firmy nejen v oblasti klasického krejčovství, ale také v návrhářství a šití svatebních a společenských šatů, které se dostaly až do Buckinghamského paláce.

„Jednou ke mně přišla žena, která působila velmi tajemně. Dala mi přesné detaily objednávky, abych ušila třímetrovou šálu. Když si ji přišla vyzvednout, řekla mi, že se mi brzy změní život. O dva měsíce později mi poslala fotku, jak má tu šálu na krku Ariana Grande,“ říká Lenka o jednom ze svých nejzajímavějších kariérních zážitků.

lenka
Zdroj: Lenka Kmecová/se svolením
V tomto článku se dočteš:
  • Jak se z pečovatelky dostala k vlastnímu krejčovskému studiu, kde šije šaty.
  • V jakém období nejvíce cítila, že ji domácí podceňují kvůli zahraničnímu původu.
  • Jak se dostala k zakázce pro Arianu Grande.

Lenka Lenka Lenka Lenka
Zobrazit galerii
(11)
FASHION FASHION ROZHOVORY
1
Domů
Sdílet
Diskuse