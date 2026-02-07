Hlavní témata
dnes 7. února 2026 v 15:42
Čas čtení 1:45
Valentina Mihely

Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších

Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
Zdroj: AP Photo/Ashley Landis
Kritizování olympijské kolekce je mezi částí populace téměř stejně populárním sportem jako některé disciplíny olympijských her. I přesto ale letošní úbory českého týmu v zahraničí sbírají chválu.

Česká olympijská kolekce budí každý rok rozporuplné reakce. V letošním roce tomu nebylo jinak. Server Vanity Fair však českou kolekci zařadil mezi pět nejlepších z letošní olympiády. Chválí ji například i USA Today.

Anketa:
Líbí se ti česká olympijská kolekce?
Ano, je super.
Ne, nelíbí se mi.
Docela ujde.
Ano, je super.
42 %
Ne, nelíbí se mi.
47 %
Docela ujde.
11 %
Český tým na zahajovacím ceremoniálu ZOH 2026.
Český tým na zahajovacím ceremoniálu ZOH 2026. Zdroj: Mattia Ozbot/Getty Images

Barvy vyvolaly debatu na sítích

Kolekce, kterou navrhly Anežka Berecková a Terezie Horňáková, čerpá z prvních olympijských her v Cortině v roce 1956. Navazuje na tehdejší módu, které dominovaly pletené svetry. 

Kontroverze vyvolala zejména volba barev. Někteří uživatelé a uživatelky sociálních sítí kritizovali, že kombinace spíše připomíná barvy Německa než Česka. Barvy vadily také různým módním návrhářkám a stylistkám, které se na konto kolekce vyjadřovaly v různých časopisech.

„Když se to nafotí na tmavém pozadí, v tmavém osvětlení, tak ta tmavě modrá, která je opravdu hodně temně modrá, působí už skoro jako černá. Tuto barevnost jsem brala spíše tak, že jsem se dívala na to, co tomu oděvu bude slušet více. A musím říct, že tohle je čistě jen kvůli tomu. Tmavě modrá je více elegantní a působí důstojněji než ta křiklavá modrá, která byla použita předtím. Myslím, že je to docela zajímavá změna,“ uvedla v rozhovoru pro iRozhlas návrhářka Anežka Berecková. Zlatou barvu použila, z jasného důvodu – chceme být přece zlatí olympionici.

Moderní střihy doplňuje retro vzor zdobený pěti ornamenty grafika, malíře, ilustrátora a autora písma Vojtěcha Preissiga. Kromě výrazného oversized svetru outfity doplňují taky retro palčáky na šňůrce a „Raškovka“ - čepice, kterou proslavil zlatý olympijský skokan Jiří Raška. 

Nejvíc edgy kolekce letošních her

Přesto ale letošní kolekce v zahraničí získává chválu a časopis Vanity Fair ji umístil mezi 5 nejlepších kolekcí letošního roku.

„Okay, Česká republiko! Vidíme vás a vaše Saved by the Bell svetry! Ačkoli jsme při rychlém pátrání zjistili, že zdroj inspirace je mnohem vznešenější než Kelly Kapowski a Screech. Modely navržené značkou Alpine Pro se inspirovaly módou ze zimních olympijských her, které se konaly v roce 1956 v italské Cortině,“ napsal Vanity fair ve svém novém článku.

O místo ve výběru se Češi dělí s Brazílií, Mongolskem, Itálií a Spojenými státy. Paradoxně právě to jsou státy, jejichž kolekce dávali komentátoři v médiích českým návrhářkám „za příklad“.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by VANITY FAIR (@vanityfair)

Mezi „best looks“ zařadil české outfity i magazín USA Today. Ten označil českou kolekci za nejvíc edgy tohoto roku.

Opakuje se tedy opět situace, kdy někteří Češi a Češky kolekci kritizují za přílišnou odvážnost, ale zahraniční média ji chválí. Podobně tomu bylo i v roce 2024, kdy módní kolekci pro letní olympijské hry připravil návrhář Jan Černý. Ta byla po představení kritizovaná za to, že je příliš extravagantní. Poté ji vychválil například časopis Time, největší společenský magazín na světě.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
FASHION ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
