Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 27. února 2026 v 17:00
Čas čtení 1:38

Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“

Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
Zdroj: Maxim Stano/Orla/se svolením
Vojtěch Tkáč
Vojtěch Tkáč
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Můžeš ji znát ze seriálu Adikts nebo hudebních pódií. Teď si Luciana Tomášová vyzkoušela hlavní roli v krátkometrážním snímku Orla, který můžeš vidět na festivalu Pragueshorts.

Krátký film Orla režisérky Marie Lukáčové přináší neobvyklé propojení pohádkového vyprávění a současného rapového jazyka, které společně vytvářejí svébytný svět. Po svém uvedení na festivalu v Rotterdamu se snímek představí také domácímu publiku v rámci Pragueshorts, kde bude součástí Národní soutěže.

Doporučeno
Pragueshorts nabídne filmy, které ohromily i v zahraničí. Zajdi třeba na rapovou pohádku s Lucianou Tomášovou Pragueshorts nabídne filmy, které ohromily i v zahraničí. Zajdi třeba na rapovou pohádku s Lucianou Tomášovou 25. února 2026 v 8:12

Hlavní postavou je Jasna, mladá dívka žijící v izolovaném království obklopeném téměř mytickou přírodou. Její cit pro spravedlnost a schopnost kriticky nahlížet na autority ji přivedou do přímého střetu s vládcem Volkem, jehož moc stojí na strachu a nerovnováze. To, co začíná jako osobní konflikt, se postupně proměňuje v cestu za proměnou celého systému.

Za novinkou stojí mladý produkční tým – od režisérky přes hlavní herečku až po vypravěče, kterým se stal hudebník Matěj Čech aka Mat213. Jak si celé natáčení a experimentování s neobvyklou filmovou formou užila Luciana Tomášová, která si tady střihla hlavní roli?
 

Orla je označována jako současná rapová pohádka. Co to vlastně znamená?

Je současná, protože u moci je zlý pán, který vykořisťuje chudé ženy a pradleny. Je rapová, protože se tam přece jenom snažím o rap. No a pohádka, protože... to bych musela spoilovat. Ale kéž by se dalo leccos vyřešit tak, jak to vyřeší Marie Lukáčová!

Co ve filmu tvou postavu čeká?

Nevyhnutelné, kraťoučké dobrodružství. A taky zadostiučinění. Natáčení bylo nekonečné, ale zároveň nejlepší a nezapomenutelné. Konkrétně na tomhle krátkometrážním formátu mě bavil jeho rodinný štáb.

Ráda v herectví hodně experimentuješ? Svým způsobem vybočoval třeba i seriál Adikts.

Jsem stále ve fázi hledání. Zkouším, kde jsou moje hranice a kam až můžu zajít. Třeba v Orle jsem vytvořila montáž nekontrolovatelné karikatury, páč jsme to točili v průběhu let. Pocitově tak 15 let, přičemž každý rok jsem hrála trochu jinak. Promiň, Marie. Teď bych to udělala jinak, ale co už. Chci a budu experimentovat, doufám, že k tomu budou další příležitosti.

Luciana Tomášová Natáčení filmu Orla. Natáčení filmu Orla. Natáčení filmu Orla.
Zobrazit galerii
(6)

Cítíš se momentálně víc jako herečka nebo hudebnice? 

Jsem stále dva v jednom. S kapelou je to na dlouhý lokte, ale když můžeme, tak hrajeme a když hrajeme, tak to milujeme! Nové písničky budou, takže stay tuned!

Doporučeno
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“ 19. února 2026 v 7:00

Máš sama ráda rap? Dokáže podle tebe publiku nabídnout něco, co jiné žánry neumí?

Upřímně, v rapu se vůbec nevyznám. Ale zažila jsem spoustu koncertů, co mě pohltily a rapperka nebo rapper si mě okamžitě získali. Jako posluchačka to nijak extra nediferencuju, každý žánr mi na koncertě nabídne něco a buď to se mnou rezonuje, nebo taky ne.

Kdybys měla film Orla shrnout do tří jakýchkoliv slov, jaká by to byla?

Musíme. Systém. Hacknout.

Doporučeno
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí 25. února 2026 v 7:00
Doporučeno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti 24. února 2026 v 14:00
Doporučeno
Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat Hottest film současnosti vstupuje do kin. Z Bouřlivých výšin se ti nejspíš udělá špatně, ale budeš je milovat 9. února 2026 v 21:01
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY
Doporučujeme
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 2 hodinami
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 3 dny
Storky
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Lifestyle news
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
před hodinou 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
před 3 hodinami
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
dnes v 13:39
Nová řada Extrémních proměn míří na obrazovky. Kdy uvidíš první díl?
dnes v 12:33
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Netflix ustoupil a Warner Bros. nekoupí. Větší nabídku předložil Paramount
dnes v 10:11
Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch
dnes v 07:49
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
dnes v 07:00
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Zpravodajství
Zahraničí Spojené státy americké (USA) Předpověď počasí Donald Trump
Více
V lodním kontejneru v Písku se našly dvě mrtvoly, příčinu smrti má určit pitva
před hodinou
Do Česka míří prach ze Sahary. Může ovlivnit teploty i barvu oblohy
před 2 hodinami
„Některým sousedům cinkaly v policích skleničky.“ Příbramsko v noci zasáhlo zemětřesení
dnes v 14:02

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
dnes v 10:00
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
včera v 14:09
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
včera v 09:32
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
Robert De Niro se rozplakal v podcastu. Promluvil o strachu a rozdělené Americe
před 2 dny
Více z tématu Sport Všechno
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
21. 2. 2026 15:00
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
dnes v 10:00
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo natáčení?
Filmy a Seriály
před 53 minutami
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo natáčení?
před 53 minutami
Hvězdy úspěšného seriálu Bridgertonovi od Netflixu nám odtajnili, čemu museli čelit při natáčení.
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
před hodinou
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
před 2 hodinami
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
dnes v 13:39
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
dnes v 10:52
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
včera v 10:45
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
dnes v 10:00
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse