Můžeš ji znát ze seriálu Adikts nebo hudebních pódií. Teď si Luciana Tomášová vyzkoušela hlavní roli v krátkometrážním snímku Orla, který můžeš vidět na festivalu Pragueshorts.
Krátký film Orla režisérky Marie Lukáčové přináší neobvyklé propojení pohádkového vyprávění a současného rapového jazyka, které společně vytvářejí svébytný svět. Po svém uvedení na festivalu v Rotterdamu se snímek představí také domácímu publiku v rámci Pragueshorts, kde bude součástí Národní soutěže.
Hlavní postavou je Jasna, mladá dívka žijící v izolovaném království obklopeném téměř mytickou přírodou. Její cit pro spravedlnost a schopnost kriticky nahlížet na autority ji přivedou do přímého střetu s vládcem Volkem, jehož moc stojí na strachu a nerovnováze. To, co začíná jako osobní konflikt, se postupně proměňuje v cestu za proměnou celého systému.
Za novinkou stojí mladý produkční tým – od režisérky přes hlavní herečku až po vypravěče, kterým se stal hudebník Matěj Čech aka Mat213. Jak si celé natáčení a experimentování s neobvyklou filmovou formou užila Luciana Tomášová, která si tady střihla hlavní roli?
Orla je označována jako současná rapová pohádka. Co to vlastně znamená?
Je současná, protože u moci je zlý pán, který vykořisťuje chudé ženy a pradleny. Je rapová, protože se tam přece jenom snažím o rap. No a pohádka, protože... to bych musela spoilovat. Ale kéž by se dalo leccos vyřešit tak, jak to vyřeší Marie Lukáčová!
Co ve filmu tvou postavu čeká?
Nevyhnutelné, kraťoučké dobrodružství. A taky zadostiučinění. Natáčení bylo nekonečné, ale zároveň nejlepší a nezapomenutelné. Konkrétně na tomhle krátkometrážním formátu mě bavil jeho rodinný štáb.
Ráda v herectví hodně experimentuješ? Svým způsobem vybočoval třeba i seriál Adikts.
Jsem stále ve fázi hledání. Zkouším, kde jsou moje hranice a kam až můžu zajít. Třeba v Orle jsem vytvořila montáž nekontrolovatelné karikatury, páč jsme to točili v průběhu let. Pocitově tak 15 let, přičemž každý rok jsem hrála trochu jinak. Promiň, Marie. Teď bych to udělala jinak, ale co už. Chci a budu experimentovat, doufám, že k tomu budou další příležitosti.
Cítíš se momentálně víc jako herečka nebo hudebnice?
Jsem stále dva v jednom. S kapelou je to na dlouhý lokte, ale když můžeme, tak hrajeme a když hrajeme, tak to milujeme! Nové písničky budou, takže stay tuned!
Máš sama ráda rap? Dokáže podle tebe publiku nabídnout něco, co jiné žánry neumí?
Upřímně, v rapu se vůbec nevyznám. Ale zažila jsem spoustu koncertů, co mě pohltily a rapperka nebo rapper si mě okamžitě získali. Jako posluchačka to nijak extra nediferencuju, každý žánr mi na koncertě nabídne něco a buď to se mnou rezonuje, nebo taky ne.
Kdybys měla film Orla shrnout do tří jakýchkoliv slov, jaká by to byla?
Musíme. Systém. Hacknout.