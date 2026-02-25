Dvacátý ročník Pragueshorts Film Festivalu začíná a my vybíráme tuzemské počiny, které dojdou hodně daleko. Na co mezi 25. únorem a 1. březnem zajít?
Která jména z nastupující generace filmařů budeme možná za pár let vídat na programech kin a streamovacích služeb? Přehlídka krátkých filmů Pragueshorts je zpátky a s ní i únorová sonda do současné tuzemské filmové tvorby. Nabídne slibné krátké filmy, které sbírají uznání i za hranicemi a nechávají vyniknout silné tvůrčí hlasy. Co z nabídky neminout? Přijď to zjistit do pražských kin Světozor, Bio Oko, kino Pilotů nebo do Aera.
Orla
o co jde: moderní pohádka o odvážné Jasně s rapovým soundtrackem a fresh vizuálem
režie: Marie Lukáčová
hrají: Luciana Tomášová, Jan Jankovský, Kateřina Olivová, Roland Rabatin
Rapovou pohádku Marie Lukáčové Orla uvede Pragueshorts po zahraniční premiéře na MFF v Rotterdamu. Ptá se, jestli může moudrost, srdečnost a štědrá dávka dívčího naštvání porazit ultimátní bezpráví? Dozvíme se to na příběhu odvážné hrdinky Jasny (Luciana Tomášová). Svěží styl s dunivým soundtrackem a podmanivým vizuálem plným snových obrazů krajiny slibuje zážitek na první pohled. Podívat se na něj můžeš v rámci bloku Národní soutěž 3.
- v pátek 27. února v 18.00 ve Světozoru
- v neděli 1. března v 17.15 v Kině Pilotů
Lepší člověk
o co jde: animovaný dokument o posilování
režie: Eliška Jirásková
„Chápu, že fitko není všechno, ale když vidím, že někdo do fitka chodí, tak mi připadá jako lepší člověk.“ Animovaný kraťas Elišky Jiráskové se zaměřil na vysoce aktuální téma a pro někoho dokonce posedlost. Na kult těl a posiloven. Jde o jeden ze zahraničně nejúspěšnějších českých kraťasů loňského roku a nabídne odlehčenou návštěvu unikátního světa bodybuildingu a nadšenců do kulturistiky. Nebude nouze o nadsázku, humor i palčivá přiznání. Uvidíš ho v bloku Národní soutěž 2.
- ve čtvrtek 26. února od 20.00 ve Světozoru
- v neděli 1. března od 15.30 ve Světozoru
En, ten, týky!
o co jde: svérázný titul, který se probojoval i na Berlinale
režie: Andrea Szelesová
Yios, osamělý mytický chlapec, jehož hlava září jako slunce, se v oblacích marně snaží najít kamarády. Jeho pád dolů na Zemi ale všechno změní. Česká premiéra proběhne bezprostředně po prvním uvedení na prestižním Berlinale. Andrea Szelesová se inspiruje antickou mytologií a minojskými freskami a představuje dravě poetickou animaci. Patří do prvního bloku tuzemské sekce Národní soutěž 1.
- ve čtvrtek 26. února od 18.00 ve Světozoru
- v pátek 27. února od 17:15 v Kině Pilotů
Kromě Národní soutěže, kde se o cenu utká 15 krátkých filmů, v rámci Pragueshorts proběhne i Mezinárodní soutěž výrazných kraťasů ze zahraničí. Součástí programu bude i retrospektiva z minulých ročníků, která vzdá poctu 20. jubileu festivalu. Promítání se ale koná ještě daleko víc – kompletní program najdeš na stránkách festivalu.