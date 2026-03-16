Článek vznikl ve spolupráci se společností Footshop.
dnes 16. března 2026 v 16:30
Čas čtení 4:13
Richard Balog/refresher.sk

Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno

Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno
Zdroj: New Balance
Posuň své hranice.

V online obchodě Footshop nenajdeš jen širokou nabídku lifestylové obuvi, ale také běžecké tenisky, které splňují i ty nejnáročnější požadavky. 

Ať už jsi zkušený běžec*běžkyně, nebo si jen občas vyběhneš na trénink pro lepší pocit či kondici, v seznamu níže si přijdeš na své. Všechny modely jsou navrženy s důrazem na funkčnost, pohodlí, výkon a styl, přičemž každý nabízí unikátní mix patentovaných technologií, které ti pomohou dosáhnout vytouženého cíle. 

Podívej se na TOP 10 běžeckých tenisek pro muže i ženy od značek Asics, New Balance, adidas, Nike, HOKA®, Mizuno a dalších.

Podívej se na jarní novinky ve footshopu
Ceny a dostupnost produktů jsou aktuální v době psaní článku. Postupem času se mohou měnit.
Pokud tě zajímají články o módních trendech, outfitech, nejnovějších vydáních tenisek nebo inspirativních osobnostech, které vynikají v oděvním průmyslu, umění nebo sportu, staň se členem REFRESHER Clubu a získej neomezený přístup k veškerému obsahu na webu.

Asics Novablast 5 ATC 3 659 Kč

Seznam otevírá model Asics Novablast 5 ATC, který je skvělou volbou, pokud hledáš lehkou běžeckou obuv s pohodlným odpružením za férovou cenu. 

Novinka nabízí větší návrat energie než předchozí verze, díky čemu poběžíš rychleji. Tenisky mají prodyšný svršek z textilie v neutrální šedé barvě s metalickými překryvy, přičemž tlumení zajišťuje technologie FF BLAST™ MAX, která využívá pěnu s vysokým objemem a nízkou hustotou na dosažení maximálního pohodlí a návratnosti energie.

Asics Novablast 5 ATC
Zdroj: Footshop

adidas Adizero EVO SL M 3 239 Kč 3 599 Kč 

V teniskách adidas Adizero EVO SL M zjistíš, co je rychlost. Jsou inspirovány inovacemi z běžeckých modelů z řady Adizero, ve kterých profesionální sportovci lámou rekordy. 

Atraktivní model se šedým základem a metalickými prvky nabízí kombinaci špičkové technologie a odvážného vzhledu, který ztělesňuje evoluci rychlosti. Responzivní pěnová vrstva LIGHTSTRIKE PRO v gumové mezipodešvi zajišťuje pohodlí, tlumení a optimální obnovu energie. Podešev je z gumy Continental®. Poměr cena/výkon je velmi dobrý. 

Adidas Adizero Evo SL M
Zdroj: Footshop

New Balance Ellipse V1 „Medusa Green“ 3 799 Kč

Naši pozornost si získal také nepřehlédnutelný model New Balance Ellipse V1 „Medusa Green“, který je v prodeji od 5. března. 

Novinka s atraktivním vzhledem kombinuje inovace s pohodlím díky tlumení Fresh Foam X, které poskytuje lehký, vzdušný pocit při každém kroku. Tenisky mají prodyšný svršek, polstrovaný jazyk, pružnou mezipodešev a elastické tkaničky. Ať už si nastavuješ budík na 5:00, běháš během polední pauzy, nebo vyrážíš po setmění, nový model New Balance Ellipse V1 je skvělou volbou i na dlouhé trasy.

New Balance Ellipse V1 „Medusa Green“
Zdroj: Footshop

Nike Vomero Plus 4 199 Kč

Nike patří mezi osvědčené a oblíbené značky běžeckých tenisek a do seznamu jsme vybrali model Vomero Plus, který představuje vysoký technologický standard s kvalitním tlumením. 

Tenisky byly vyvinuty pro běžce a běžkyně, kteří odmítají dělat kompromisy mezi měkkostí dopadu a dynamikou odrazu. Jsou navrženy jako elitní nástroj pro dlouhé objemové tréninky na tvrdých městských površích, kde je klíčová eliminace nárazů a ochrana kloubového aparátu. Verze „Plus“ přináší vylepšenou materiálovou strukturu s jemným svrškem, která definuje novou éru pohodlí při vytrvalostním sportu.

Model Nike Vomero Plus vypadá úžasně i v minimalistické šedé.

Nike Vomero Plus
Zdroj: Footshop

New Balance Fresh Foam X More V6 „Vintage Indigo“  4 299 Kč

V portfoliu značky New Balance nás zaujal také model Fresh Foam X More V6 v univerzálním provedení „Vintage Indigo“. 

Tenisky jsou určeny pro běžce, kteří odmítají kompromisy a vyžadují maximální odpružení a ochranu kloubů při každém dopadu na tvrdý povrch. Srdcem unisex modelu je dosud nejobjemnější vrstva pěny Fresh Foam X, která zajišťuje výjimečně měkký dopad a účinný návrat energie. Díky kolébkovému tvaru podešve je přechod z dopadu na odraz plynulý, což snižuje svalovou únavu během dlouhých objemových tréninků.

Podívej se také na světlou verzi s růžovým logem.

New Balance Fresh Foam X More V6 „Vintage Indigo“
Zdroj: Footshop

HOKA® Bondi 9 3 959 Kč 4 399 Kč

Model HOKA® Bondi 9  představuje již devátou generaci oblíbených běžeckých tenisek s měkkou pěnou v mezipodešvi určených na asfalt.

Značka přepracovala vzhled shora dolů – zvedla výšku o dva milimetry a přidala prémiovou pěnu pro měkký a pružný došlap, který je synonymem série.  Tenisky s 3D tvarovaným límcem a strukturovaným úpletovým svrškem se zónovou prodyšností jsou zakončeny gumou, která je chrání proti vysokému opotřebení.

Verze „Cosmic Grey“ je citlivá na zašpinění, ale vypadá božsky. 

HOKA® Bondi 9
Zdroj: Footshop

Brooks Hyperion Max 3 M 4 799 Kč

Do pozornosti dáváme také model Brooks Hyperion Max 3 M v provedení „Cyber Yellow“, který je navržen pro ty, kteří chtějí kombinovat rychlost a odpružení s ochranou, a to ať už při intervalovém tréninku, tempu nebo bězích na delší vzdálenosti.

Tenisky mají svršek z lehké síťoviny v kombinaci s pleteným límcem a ergonomickým jazykem, který poskytuje vynikající oporu a komfort během tréninku. Zakřivená geometrie zajišťuje plynulé přechody a usnadňuje zrychlení. Inovativní mezipodešev s vysokým podílem tlumení DNA GOLD zaručuje měkký dopad a energický odraz, zatímco nylonová deska SpeedVault poskytuje dynamický pohyb na asfaltovém povrchu.

Cena 4 799 Kč je přímo úměrná kvalitě použitých materiálů a zpracování.

Brooks Hyperion Max 3 M
Zdroj: Footshop

On Cloudboom Volt 5 490 Kč

Zastoupení v seznamu TOP běžeckých tenisek má také švýcarská značka On, jejíž ambasadory jsou tenista Roger Federer či Zendaya. 

Model s názvem Cloudboom Volt byl vytvořen pro závody. Je vybaven tlumicím systémem CloudTec® v kombinaci se dvěma vrstvami hyper pěny Helion™ HF, která zajišťuje návrat energie při každém kroku. Karbonová deska Speedboard® posouvá dynamiku ještě dále, když přeměňuje dopad pro plynulý, rychlý odraz dopředu a podporuje extrémní efektivitu v průběhu běhu. Lehký, prodyšný svršek z textilie zajišťuje optimální ventilaci a stabilní usazení chodidla, takže se můžeš soustředit výhradně na maximální výkon.

On Cloudboom Volt
Zdroj: Footshop

Puma Deviate Nitro Elite 4 6 399 Kč

Model Puma Deviate Nitro Elite 4 představuje dokonalou inovaci v kategorii bežeckých tenisek s karbonovým pláštěm a je určený pro běžce a běžkyně, kteří hledají maximální rychlost, účinnost odrazu a vysokou úroveň odpružení na překonávání dlouhých vzdáleností.

Novinka v nabídce online obchodu Footshop spojuje technologii NITROFOAM™ Elite pro závody s odolností na každodenní tempový a objemový trénink. Hlavním motorem je inovativní pěna NITRO Elite, která využívá technologii vstřikování dusíku. Materiál nabízí bezkonkurenční poměr mezi extrémně nízkou hmotností a vysokou energetickou návratností, díky čemu výrazně minimalizuje svalovou únavu při intenzivním výkonu.

Puma Deviate Nitro Elite 4
Zdroj: Footshop

Mizuno Hyperwarp Pro (U) 6 990 Kč

Závěr seznamu patří futuristickému modelu Mizuno Hyperwarp Pro (U), který pomůže amatérským i elitním běžcům dosáhnout maximálně plynulého kroku díky vylepšené struktuře SMOOTH SPEED ASSIST (SSA) po celé ploše pružné podrážky.

Díky lehké podrážce G3 pro výjimečnou přilnavost k povrchu a prodyšnému svršku z monofilového tkaného vlákna jsou tenisky stvořeny na podporu rychlosti a vytrvalosti od startu až do cíle.

Mizuno Hyperwarp Pro (U)
Zdroj: Footshop

 

Podívej se na jarní novinky ve Footshopu
