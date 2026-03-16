dnes 16. března 2026 v 15:01
Čas čtení 1:08
Hana Divišová

Nedaří se ti v noci usnout? Lidé objevili nový hack, který problém snadno vyřeší

Zdroj: Generováno Google Gemini AI
Takzvané „dark showering“ má podle jeho fanoušků pomoci tělu uvolnit se, snížit stres a připravit se na spánek.

Může obyčejná sprcha ve tmě pomoci k lepšímu spánku? Na sociálních sítích se rychle šíří trend „dark showering“, tedy sprchování při zhasnutých nebo velmi tlumených světlech. Jeho fanoušci tvrdí, že kombinace tmy a teplé vody pomáhá tělu zpomalit, uvolnit se a připravit se na noční odpočinek. Při příležitosti Světového dne spánku se proto odborníci podívali na to, zda za tímto virálním rituálem stojí i skutečná věda.

Podle odborníků magazínu Hello může snížení světla večer skutečně pomoci tělu připravit se na spánek. Světlo totiž patří mezi hlavní signály, které řídí náš spánkový cyklus. „Když je večer světlo jemnější a tlumenější, mozek dostává signál, že je čas zpomalit a připravit se na spánek,“ vysvětluje lékařka Dr. Anita Raja. Tma zároveň podporuje tvorbu hormonu melatoninu, který je důležitý pro kvalitní spánek.

@alina_pumpkin_ The best thing I’ve added to my shower 😩 #showertok ♬ nothing burns like a cold - ✿

Pomoci může i samotná teplá sprcha. „Součástí přirozeného procesu usínání je pokles tělesné teploty a teplá sprcha může tento proces podpořit,“ vysvětlují odborníci. Ideální je přitom sprchovat se přibližně jednu až dvě hodiny před spaním, aby se tělo stihlo postupně ochladit a připravit na spánek.

@emgillyy As a mom who’s husband works 24/7 & no family close I’m always finding ways to reset my nervous system so I can show up & be the best mom I can be. #sahmlife #sahmsoftiktok #motherhoodunfiltered #momhacks #motherhood #motherhoodunplugged #momlife ♬ bujana_a cover - ℳ

Experti však upozorňují, že nejde o zázračný trik na okamžité usnutí. „Myšlenka, že existuje jeden jednoduchý hack, který vás okamžitě uspí, většinou nefunguje,“ říká Dr. Zoe Schaedel. Sprcha ve tmě může být spíše příjemným večerním rituálem, který spolu s dalšími návyky – například omezením obrazovek či tlumeným osvětlením – pomáhá tělu postupně se uklidnit před spánkem.

Doporučeno
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá 15. března 2026 v 10:25
Doporučeno
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky 15. března 2026 v 16:27
Doporučeno
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“ Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“ 16. března 2026 v 14:00
Doporučujeme
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
12. 3. 2026 11:30
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
Sponzorovaný obsah
Jak získat zpět svou jiskru: Sedm maličkostí, které ti pomohou cítit se zase jako main character
dnes v 10:30
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
Refresher Club
Zdeněk vyrůstal mezi auty a dnes renovuje veterány: „Táta nás vozil v Žigulíku. Teď má každé moje auto vlastní dobový playlist.“
včera v 07:00
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
dnes v 14:00
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
12. 3. 2026 10:30
Storky
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
DiCaprio v Praze navštívil divadlo. „Chalamet by měl jít někdy taky,“ píší lidé
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
Kabelka na popcorn? Ďábel nosí Pradu 2 posouvá filmový merch na novou úroveň
Nová kapitola luxusní módy: Takto vypadají futuristické tenisky Balenciaga
Zendaya možná sama právě potvrdila, že se tajně vdala za Toma Hollanda
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové ...
Sponzorovaný obsah
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Lifestyle news
Našel nový Pán prstenů Aragorna s Arwen? Fanoušci šílí z vysněného castingu
před 2 hodinami
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
před 3 hodinami
Nedaří se ti v noci usnout? Lidé objevili nový hack, který problém snadno vyřeší
dnes v 15:01
OnlyFans modelky udělaly spolupráci na mléko. Jejich virální fotku zkritizovala i PETA
dnes v 12:07
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
dnes v 11:17
Finsko nabízí turistům a turistkám dovolenou úplně zdarma. Musíš však splnit tyto podmínky
dnes v 10:00
Korn se vrací do Prahy! Legendy nu metalu zahrají v listopadu v O2 areně
dnes v 09:01
VIDEO: „Stane se něco hrozně špatného.“ Na Netflix míří nová hororová minisérie, podíleli se na ní i tvůrci Stranger Things
včera v 18:46
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
včera v 16:27
Zpravodajství
Česko Írán Rusko Hnutí ANO
Více
„Nenecháme si ukrást budoucnost“. Milion chvilek v sobotu pořádá shromáždění na Letné
před 2 hodinami
Babiš čelí rostoucí kritice kvůli poradkyni. Obhajuje Putina
před 3 hodinami
VIDEO: Internetem se šíří spekulace o smrti Netanjahua. Nové video je mělo vyvrátit, vypadá ale jako AI
dnes v 13:37

Více z tématu Zdraví

Všechno
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
Refresher Club
Problém, o kterém se nemluví. Fitness influencerka otevřeně o hemoroidech, na operaci musela v 21 letech
9. 3. 2026 7:00
Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?
Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?
8. 3. 2026 13:00
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
5. 3. 2026 9:30
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
11. 3. 2026 15:58
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
8. 3. 2026 8:33
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz
4. 3. 2026 7:49
Více z tématu Design & Art Všechno
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
11. 3. 2026 13:00
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
12. 3. 2026 10:30
Český porcelánový pop-up. Růžová kolekce inspirovaná Dolores z Harryho Pottera tě nadchne
19. 2. 2026 7:41
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
9. 3. 2026 14:00
První dojmy z hraní World of Warcraft: Midnight. Nádherné hlavní město doprovází rozpaky z příběhu i nových systémů
9. 3. 2026 16:00
1
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00
Více z tématu Rodina, Vztahy, Sex Všechno
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
11. 2. 2026 13:00
Čtrnáct cool valentýnských dárků, které potěší tvého přítele. Za některé neutratíš více než tři sta korun
4. 2. 2026 11:00
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
26. 2. 2026 15:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno
Ve spolupráci
Objev běžecké tenisky, které ti pomohou k vytouženému cíli. Našimi favority jsou modely New Balance i Mizuno
před 3 hodinami
Posuň své hranice.
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
Lily Collins září v nové kampani Zalanda
před 3 hodinami
66 procent gen Z a milenials končí pracovní den v bolestech. Tohle bys měl*a vědět, jestli máš sedavou práci
PR zpráva
66 procent gen Z a milenials končí pracovní den v bolestech. Tohle bys měl*a vědět, jestli máš sedavou práci
dnes v 14:30
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
dnes v 14:00
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
Remíza na Oscarech? Nebylo to poprvé, podívej se na všechny případy
dnes v 11:17
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
včera v 10:25
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
DiCaprio navštívil Stavovské divadlo. Fanoušci vzkazují Chalametovi, že by měl jít někdy taky
včera v 16:27
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
Refresher Club
Souad se narodila v Česku, ale vyrůstala v Alžírsku: „Chléb, nafta a voda jsou tam prakticky zadarmo“
dnes v 14:00
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím
Šest nejstylovějších bund a kabátů na jaro, které tě protáhnou aprílovým počasím
dnes v 07:00
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
Jakub Prachař a Sara Sandeva se zasnoubili! Novinku oznámili na fotce z dovolené
včera v 13:09
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
10. 3. 2026 10:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
11. 3. 2026 13:00
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
Bizár na Českých lvech. Nikola Lauberová dorazila na červený koberec úplně nahá
včera v 10:25
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
9. 3. 2026 17:30
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
5. 3. 2026 19:16
