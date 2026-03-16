Takzvané „dark showering“ má podle jeho fanoušků pomoci tělu uvolnit se, snížit stres a připravit se na spánek.
Může obyčejná sprcha ve tmě pomoci k lepšímu spánku? Na sociálních sítích se rychle šíří trend „dark showering“, tedy sprchování při zhasnutých nebo velmi tlumených světlech. Jeho fanoušci tvrdí, že kombinace tmy a teplé vody pomáhá tělu zpomalit, uvolnit se a připravit se na noční odpočinek. Při příležitosti Světového dne spánku se proto odborníci podívali na to, zda za tímto virálním rituálem stojí i skutečná věda.
Podle odborníků magazínu Hello může snížení světla večer skutečně pomoci tělu připravit se na spánek. Světlo totiž patří mezi hlavní signály, které řídí náš spánkový cyklus. „Když je večer světlo jemnější a tlumenější, mozek dostává signál, že je čas zpomalit a připravit se na spánek,“ vysvětluje lékařka Dr. Anita Raja. Tma zároveň podporuje tvorbu hormonu melatoninu, který je důležitý pro kvalitní spánek.
Pomoci může i samotná teplá sprcha. „Součástí přirozeného procesu usínání je pokles tělesné teploty a teplá sprcha může tento proces podpořit,“ vysvětlují odborníci. Ideální je přitom sprchovat se přibližně jednu až dvě hodiny před spaním, aby se tělo stihlo postupně ochladit a připravit na spánek.
Experti však upozorňují, že nejde o zázračný trik na okamžité usnutí. „Myšlenka, že existuje jeden jednoduchý hack, který vás okamžitě uspí, většinou nefunguje,“ říká Dr. Zoe Schaedel. Sprcha ve tmě může být spíše příjemným večerním rituálem, který spolu s dalšími návyky – například omezením obrazovek či tlumeným osvětlením – pomáhá tělu postupně se uklidnit před spánkem.