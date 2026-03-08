Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 8. března 2026 v 13:00
Čas čtení 5:08

Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?

Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?
Zdroj: Freepik / gpointstudio/ volně k užití
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Medicína se sice tváří jako neomylná a objektivní věda, ale v jejích základech je hluboce zakořeněná slepota k odlišnosti. A právě tato slepota ohrožuje ženské zdraví.

Doporučeno
Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ Zuzka se léčila s HPV virem. „Z lékařů mám trauma. Strašili mě, že mi vezmou dělohu a nikdy nebudu mít děti“ 5. února 2026 v 7:00

Ženy představují 51 procent celé populace, přesto je moderní medicína ze značné části postavená na datech získaných od mužů. Fenomén, kterému se říká gender health gap, není „jen“ sociální nerovností, ale kritickým selháním zdravotnického systému, které stojí ženy jejich životy. A znovu a znovu ukazuje, že jsou ženy odsouvány na vedlejší kolej.

Dnes je Mezinárodní den žen a my v Refresheru při této příležitosti otevíráme téma, které se dotýká poloviny naší populace. Přejeme všem ženám, aby s nimi bylo ve zdravotnictví zacházeno rovnocenně a s respektem. 

Podle zprávy McKinsey Health Institute prožijí ženy v průměru o 25 procent více času ve špatném zdravotním stavu než muži. A to rozhodně ne proto, že by byly křehčí, ale proto, že je systém historicky navržený pro blaho mužů.

Doporučeno
Z „nic vám není“ se vyklubala rakovina. Nevěřili mi lékaři proto, že jsem žena? Z „nic vám není“ se vyklubala rakovina. Nevěřili mi lékaři proto, že jsem žena? 14. listopadu 2023 v 11:00

Rok, kdy ženy zmizely z vědy

Abychom pochopili, proč i dnes systém selhává, musíme se vrátit do roku 1977. Tehdy americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) doporučil, aby byly ženy v reprodukčním věku vyřazené z účasti v raných fázích klinických studií. Ptáš se proč? Lékaři*Lékařky měli strach z toho, že ženské hormonální cykly budou narušovat výsledky. A tak byly léky a diagnostické postupy po 20 let testovány primárně na mužích, kteří vážili 70 kilo.

Na ženy se pohlíželo jako na „menší verze mužů“. To samozřejmě naprosto ignorovalo zásadní biologické rozdíly v metabolismu a genetice.

bolesti, menštruácia, endometrióza
Zdroj: Pexels / volně k užití

Jedním z nejtvrdších důkazů selhání systému byl lék na spaní Zolpidem (Ambien). Až po 20 letech širokého užívání FDA zjistila, že ženy lék metabolizují mnohem pomaleji. Ráno měly v krvi stále nebezpečné množství látky, což vedlo k masivnímu nárůstu autonehod. Teprve o několik let později bylo doporučené dávkování pro ženy sníženo na polovinu. Diagnostika a léčba bez ohledu na pohlaví není objektivní, je pouze nebezpečná.

Zatímco by muži s takovými příznaky skončili na komplexním vyšetření, ženy jsou až příliš často posílány k psychologovi*psycholožce, protože jejich bolest přece nemůže být reálná.

Vítej ve světě medical gaslightingu

Většina z nás to bohužel zná. Přijdeš k lékaři*lékařce s tím, že tě trápí chronická bolest, extrémní únava nebo tak bolestivá menstruace, že nemůžeš několik dní v měsíci chodit. Odejdeš s tím, že ti odborník*odbornice řekne, že je to normální a můžou za to hormony. Doporučí ti víc odpočívat nebo v případě menstruace jednoduše začít s hormonální antikoncepcí.

Zatímco by muži s takovými příznaky skončili na komplexním vyšetření, ženy jsou až příliš často posílány k psychologovi*psycholožce, protože jejich bolest přece nemůže být reálná.

Jde o klasický gaslighting. Až na to, že teď za ním nestojí žádný bývalý s narcistickými sklony, ale odborník*odbornice, u kterého*které hledáš pomoc. Ten popírá tvoje pocity a symptomy, až si začneš myslet, že ti vlastně doopravdy nic není a všechno si vymýšlíš.

Doporučeno
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk 18. února 2026 v 13:00

Jedním z nejvíce šokujících projevů gender gapu je to, jak medicína přistupuje k bolesti. Podle studií vše začíná už v čekárně na pohotovosti. Ženy totiž čekají na podání léků proti bolesti v průměru o 30 minut déle než muži. A nejde jenom o čekání, ale také o sílu daných léků.

léky
Zdroj: Unsplash / Volodymyr Hryshchenko/ volně k užití

Zatímco mužům jsou na pooperační bolesti častěji předepisována silná analgetika, ženy dostávají statisticky častěji sedativa na uklidnění. Jako by bolest u žen nebyla biologickým signálem, ale projevem úzkosti.

Infarkt, který nevypadá jako z filmu

V roce 1991 kardioložka Bernadine Healy přišla s termínem Yentl syndrome. Použila ho k pojmenování situací, kdy jsou ženy správně diagnostikovány a léčeny až ve chvíli, kdy se jejich symptomy začnou podobat těm mužským.

O tom, že je to naprosto mimo, asi vůbec psát nemusíme. V některých případech je to ale i naprosto kritické. Můžeme si to ukázat třeba na infarktu. Zatímco muži zažívají bolest na hrudi a křeč v levé ruce, u žen se projevuje i řadou dalších příznaků. Cítí například extrémní nevolnost, bolest v čelisti nebo mezi lopatkami a nevysvětlitelnou dušnost.

Doporučeno
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě 5. března 2026 v 9:30

A protože tyto příznaky nepasují do mužské šablony, lékaři je často zamění za panickou ataku nebo zažívací potíže. Ženy tak mají o 50 procent vyšší pravděpodobnost, že po infarktu dostanou špatnou diagnózu.

Endometrióza: „Vždyť menstruace má prostě bolet, nebo ne?“

Pokud existuje diagnóza, která je u žen symbolem selhání moderní medicíny, jde rozhodně o endometriózu. Trpí jí každá desátá žena, přesto se o ní začalo mluvit až v posledních letech.

Co je to endometrióza? Představ si, že máš v těle tkáň podobnou děložní sliznici, která roste tam, kde nemá, třeba na vaječnících, střevech nebo dokonce plicích. Způsobuje záněty, srůsty a bolest, kterou pacientky přirovnávají k řezání nožem. Bolest je tak silná, že ženy nedokážou ani chodit.

endo
Zdroj: Freepik/ volně k užití

Diagnostika tohoto onemocnění zabere sedm až deset let. Roky bolesti a přežívání, než ženy konečně uslyší správnou diagnózu. Nejzásadnější bariérou, která celý proces zpomaluje, je přesvědčení, že bolest k menstruaci přece patří. Gynekolog*Gynekoložka poradí, aby si pacientka vzala Ibalgin a překousla to, protože nic víc se s bolestí dělat nedá. Tento přístup odsuzuje ženy k životu s chronickými bolestmi.

Pokud tě něco „jen“ bolí, můžeš si na diagnózu přece počkat několik let. Pokud ale tvoje nemoc omezuje partnerův komfort, najednou je to téma pro studii.

Vrcholem absurdity je fakt, že po dekády se vědecký zájem o endometriózu nesoustředil na to, jak moc pacientku bolí jenom existovat, ale na to, jak její nemoc ovlivňuje muže. Protože opět, proč se zabývat tím, jak ulevit ženě, která každý měsíc v bolestech kolabuje na studenou podlahu v koupelně, když můžeme řešit, jak je endometrióza těžká pro muže, protože ovlivňuje jejich sexuální život.

Žena tedy může trpět, ale o její utrpení se medicína bude starat jenom ve chvíli, kdy by je nepříjemné pro muže?

Jde o ukázkový příklad toho, jak je i ve 21. století hodnota ženského zdraví redukována pouze na schopnost reprodukce a sexuální dostupnosti. Pokud tě něco „jen“ bolí, můžeš si na diagnózu přece počkat několik let. Pokud ale tvoje nemoc omezuje partnerův komfort, najednou je to téma pro studii.

Neurodiverzita: Maskování jako strategie přežití

Zatímco se u chlapců řeší ADHD a autismus už na prvním stupni základky, dívky mají často smůlu a diagnózu získají až v dospělosti. Proč? Protože diagnostická kritéria byla napsána podle pozorování malých, hyperaktivních chlapců.

Doporučeno
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka 26. února 2026 v 13:00

ADHD se u chlapců často projevuje jako „neposednost“. Běhají po třídě, vyrušují a jsou hluční. U dívek je ale hyperaktivita často vnitřní. Místo běhání po chodbách dívky běžně daydreamují. Nevyrušují, ale jsou velmi upovídané a perfekcionistky. Vzhledem k tomu, že jsou ženy od dětství tlačené k tomu, aby byly hodné a nedělaly problémy, naučí se svoje symptomy dokonale maskovat. Jejich okolí neví, kolik se toho uvnitř nich děje a jak jsou vyčerpané.

anxiety
Zdroj: Freepik / volně k užití

Autistické dívky mají pak často vysoce vyvinuté sociální napodobování. Sledují ostatní, učí se jejich gesta, mimiku a tón hlasu jako scénář k filmu. Místo autismu nebo ADHD dostávají ženy v dospělosti nálepky jako hraniční porucha osobnosti, bipolární porucha, úzkostná porucha nebo deprese. Léčí se pouze následek života s maskováním, ale medicína ignoruje příčinu.

Medicína 21. století si nemůže dovolit přehlížet polovinu populace. Ženy potřebují medicínu, která počítá s jejich existencí.

Změna musí přijít ze všech stran

Gender gap v diagnostice není jen sérií izolovaných nešťastných náhod. Jde o selhání systému, který ženská těla považoval za příliš komplikovaná. Pokud gynekolog*gynekoložka bagatelizuje bolest pacientky s endometriózou a psychiatr*psychiatrička přehlédne ADHD u dospívající dívky, protože není dostatečně hlučná, nejde o individuální chybu. Je to výsledek vzdělávacího systému, který nás stále učí o lidském těle na příkladu muže.

Co s tím můžeme udělat? Změna musí přijít z obou stran. Nemůžeme prostě doufat, že lék na srdce bude u žen fungovat stejně, musíme to jasně vědět. 

Ale je tu i role pro nás. Musíme se naučit stát si za svou bolestí. Pokud cítíš, že je tvoje diagnóza podceněná, žádej druhý názor. Ptej se: „Co jiného by to mohlo být?“ nebo „Zapsal*a byste do mé karty, že mi odmítáte provést toto vyšetření?“. Medicína 21. století si nemůže dovolit přehlížet polovinu populace. Ženy potřebují medicínu, která počítá s jejich existencí.

Doporučeno
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme 20. února 2026 v 14:00
Doporučeno
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu „Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu 8. března 2026 v 8:33
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí 5. března 2026 v 8:34
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
ZDRAVÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ FYZICKÉ ZDRAVÍ MUŽSKÉ ZDRAVÍ ŘEKNI TO NAHLAS ZDRAVÍ ŽENSKÉ ZDRAVÍ
Doporučujeme
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
Refresher Club
Make Japan Great Again? Proč se japonský sen mění v konzervativní noční můru a Gen Z ztrácí víru ve svou zemi
před 2 dny
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
včera v 07:00
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
Refresher Club
Lenka je úspěšná švadlena ve Walesu: „Pro Arianu Grande jsem šila třímetrovou šálu“
před 3 dny
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Storky
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Lifestyle news
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
před 3 hodinami
Holky chválíme za vzhled, kluky za úspěchy a charakter. Psycholožky vysvětlují, proč je to problém
dnes v 11:11
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
dnes v 08:33
Ryan Gosling zapojil svoje dcery do natáčení nového filmu. Namluvily mu repliky mimozemšťana
včera v 15:48
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
včera v 13:33
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
včera v 11:39
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
včera v 07:39
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
před 2 dny
Zpravodajství
Írán Zahraničí Předpověď počasí Finance
Více
Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
před 31 minutami
VIDEO: Teherán zahalila tma. Po útoku na ropné sklady je město plné hustého dýmu, úřady varují před toxickým vzduchem
před hodinou
AKTUÁLNĚ: Václav Moravec po více než 21 letech končí v ČT. Nemůže prý již garantovat nezávislost redakční práce
před 2 hodinami

Více z tématu Zdraví

Všechno
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
Ve spolupráci
Kolik kalorií denně přijmout? Většina lidí řeší čísla, ale ignoruje jednu klíčovou věc ve stravě
před 3 dny
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
„Tichý zabiják zraku.“ Polovina lidí o onemocnění neví, začíná týden osvěty glaukomu
dnes v 08:33
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
18. 2. 2026 13:00
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
KOMENTÁŘ: Mít depresi není volba ani snaha někoho urazit. Kauza Sarah Haváčové ukazuje, jak hluboké stigma v Česku stále máme
20. 2. 2026 14:00
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
25. 2. 2026 13:00
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
26. 2. 2026 13:00
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Polovina Čechů a Češek nikdy nebyla na dentální hygieně. Tohle se může stát, když podceníš péči o zuby
před 3 dny
Botox a silikony jako diskvalifikace ze soutěže krásy? V Ománu ano, ale ne jak si myslíš
3. 3. 2026 16:06
Více z tématu Filmy & Seriály Všechno
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Refresher Club
Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
4. 3. 2026 10:00
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
před 3 hodinami
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
před 3 dny
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
2. 3. 2026 7:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější
ANKETA: Připadá si generace Z osamělá? Seznamování je pro ni prý čím dál složitější
před 2 minutami
Vydali jsme se zjistit, jak lidé z generace Z řeší osamělost. Zajímalo nás, jestli žijí více online prostorem a komunikace face to face se z jejich životů vytrácí.
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém a Aristotelovi
před 3 hodinami
Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?
Ženské tělo není příliš složitá hádanka. Jak neviditelný gender gap ve zdravotnictví ohrožuje životy milionů žen?
dnes v 13:00
KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí
KVÍZ: Slavíme MDŽ. Jak moc znáš historii ženských práv? Některá fakta tě překvapí
dnes v 10:30
Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky
Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky
dnes v 08:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 dny
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
Amerika hledá topmodelku aneb nejtoxičtější reality show historie. Účastnice si chtěly splnit sen, pořad je zničil
včera v 17:00
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
Refresher Club
Myslela si, že našla parťáka na cesty. Jenže populárního TikTokera kdysi soud poslal za mříže na 123 let
včera v 07:00
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
Slavný herec se naštval na Trumpa. Bílému domu vzkázal, aby jeho film nezneužíval k válečné propagandě
včera v 13:33
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 3 dny
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 dny
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 3 dny
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
Refresher Club
Velký test instantních kaší. Některé chutnaly jako chemický experiment, česká značka mile překvapila
3. 3. 2026 7:00
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
Byl to falešný Jim Carrey? Ke konspiracím se už musel vyjádřit i organizátor předávání cen
2. 3. 2026 16:29
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
před 3 dny
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse