Ben Stiller tvrdí, že Bílému domu nedal souhlas k použití záběrů.
Známý herec Ben Stiller kritizoval Bílý dům za použití záběru z filmu Tropic Thunder ve videu na sociálních sítích. Video obsahovalo sestřih scén také z dalších filmů a seriálů, jako například Top Gun, Superman, Transformers či Breaking Bad, které tvůrci spojili se záběry z amerických vojenských operací. Příspěvek měl popis: „Justice the American way“ (spravedlnost americkým způsobem), informuje magazín People.
Stiller na platformě X vyzval Bílý dům, aby záběr odstranil. „Nikdy jsme vám nedali povolení a nemáme zájem být součástí vaší propagandy. Válka není film,“ napsal.
JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL— The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026
Podobně v minulosti reagovali i další umělci. Zpěvačka Kesha například kritizovala použití své písně Blow ve videu se záběry vojenského útoku. „Snažit se bagatelizovat válku je nechutné a nehumánní,“ uvedla a dodala, že nesouhlasí s používáním své hudby na podporu násilí.
Kritika zazněla i od zpěvačky Sabriny Carpenter, když Bílý dům použil její skladbu Juno ve videu o zásazích imigrační služby. Video po její reakci z platformy X odstranili.