Tvůrci stojící za kontroverzním hororem Medvídek Pú: Krev a med přinášejí další zvrácenou adaptaci dětské klasiky.
Legendární pohádka o Pinocchiovi je zpět, ale její nová verze Pinocchio: Unstrung
tě pravděpodobně pořádně překvapí. Připravovaný hororový projekt z dílny Jagged Edge Productions přináší temnou adaptaci známého příběhu a na ikonickou dřevěnou loutku se dívá jako na znepokojivý příběh o dospívání a touze stát se „skutečnou“ bytostí.
„Pinocchia jsme vytvořili tak, aby působil co nejskutečněji,“ uvedl režisér Rhys Frake-Waterfield. Podle Variety jde o zvrácený příběh o dospívání vyprávěný z pohledu loutky, která bojuje o vlastní autonomii, zatímco je manipulována temnými a zlověstnými silami.
Film režíruje Rhys Frake-Waterfield a produkuje ho Scott Jeffrey, dvojice stojící také za kontroverzním titulem Medvídek Pú: Krev a med. Už to naznačuje, že diváky a divačky čeká brutálnější a výrazně temnější verze známého příběhu, než na jakou byli dosud zvyklí.
Do stejného hororového univerza patří i tituly jako Bambi: The Reckoning či Peter Pan’s Neverland Nightmare. Premiéra ani další detaily k filmu zatím nebyly zveřejněny, ale jisté je, že se brutálního hororu dočkáme ještě letos.