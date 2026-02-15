Zlatá medaile z olympiády s sebou nese kromě slávy i finanční odměnu. Přinášíme ti žebříček deseti zemí, kde olympionici dostanou za medaile nejvíc zaplaceno.
Češi a Češky si z olympiády odnesou 2,4 milionu korun za zlatou medaili, 1,8 milionu za stříbrnou a za bronz 1,2 milionu korun. Pokud sportovec nebo sportovkyně získá medailí několik, dostane odměnu za každou z nich.
Česko se do TOP 10 těsně nevešlo
Stejně tomu bude i u paralympiků a paralympiček, kteří museli za své odměny nedávno bojovat. Ministr sportu, zdraví a prevence Boris Šťastný (Motoristé sobě) totiž plánoval zkrátit odměnu za každou druhou a další medaili, kterou by získal jeden paralympik či paralympička, na polovinu. Po odezvě ze strany sportovců a sportovkyň to ale odvolal.
O výši odměn napříč zeměmi informoval Forbes. Česko by se v žebříčku nejvyšších odměn umístilo na jedenácté pozici, hned za Estonskem.
Finanční odměny ale nejsou to jediné, co mohou sportovci a sportovkyně za medaili získat. V některých zemích mohou třeba za výhru dostat byt, jehož rozloha se stupňuje podle toho, jestli se jedná o zlato, stříbro nebo bronz. O těch nejbizarnějších odměnách si můžeš přečíst v našem starším článku.
TOP 10 nejvyšších odměn za zlato
|Singapur
|16 000 000 korun
|Hongkong
|15 700 000 korun
|Polsko
|7 200 000 korun
|Kazachstán
|5 100 000 korun
|Itálie
|4 350 000 korun
|Kypr
|3 600 000 korun
|Bulharsko
|3 000 000 korun
|Litva
|2 700 000 korun
|Kosovo
|2 650 000 korun
|Estonsko
|2 410 000 korun