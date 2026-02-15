Hlavní témata
dnes 15. února 2026 v 8:57
Čas čtení 0:52
Valentina Mihely

ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?

ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
Zdroj: Alex Pantling/Getty Images
Zlatá medaile z olympiády s sebou nese kromě slávy i finanční odměnu. Přinášíme ti žebříček deseti zemí, kde olympionici dostanou za medaile nejvíc zaplaceno.

Češi a Češky si z olympiády odnesou 2,4 milionu korun za zlatou medaili, 1,8 milionu za stříbrnou a za bronz 1,2 milionu korun. Pokud sportovec nebo sportovkyně získá medailí několik, dostane odměnu za každou z nich.

Česko se do TOP 10 těsně nevešlo

Stejně tomu bude i u paralympiků a paralympiček, kteří museli za své odměny nedávno bojovat. Ministr sportu, zdraví a prevence Boris Šťastný (Motoristé sobě) totiž plánoval zkrátit odměnu za každou druhou a další medaili, kterou by získal jeden paralympik či paralympička, na polovinu. Po odezvě ze strany sportovců a sportovkyň to ale odvolal.

O výši odměn napříč zeměmi informoval Forbes. Česko by se v žebříčku nejvyšších odměn umístilo na jedenácté pozici, hned za Estonskem.

Zuzana Maděrová.
Zuzana Maděrová. Zdroj: Ian MacNicol/Getty Images

Finanční odměny ale nejsou to jediné, co mohou sportovci a sportovkyně za medaili získat. V některých zemích mohou třeba za výhru dostat byt, jehož rozloha se stupňuje podle toho, jestli se jedná o zlato, stříbro nebo bronz. O těch nejbizarnějších odměnách si můžeš přečíst v našem starším článku.

TOP 10 nejvyšších odměn za zlato

Singapur 16 000 000 korun
Hongkong 15 700 000 korun
Polsko 7 200 000 korun
Kazachstán 5 100 000 korun
Itálie 4 350 000 korun
Kypr 3 600 000 korun
Bulharsko 3 000 000 korun
Litva 2 700 000 korun
Kosovo 2 650 000 korun
Estonsko 2 410 000 korun
SPORT ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
Zimní olympijské hry 2026 Sport Politika Spojené státy americké (USA)
