dnes 4. března 2026 v 10:00
Čas čtení 9:08

Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film"

Tom si na konzervatoři připadal nejhorší, dnes je z něj vycházející hvězda. „Za pár let natočím vlastní film“
Zdroj: Tom Sean Pšenička / osobní archiv
Ella Petrová
Ella Petrová
V otevřeném rozhovoru se Tom Sean Pšenička rozpovídal o tom, proč se cítil, že je na konzervatoři ze všech nejhorší a kdy se to zlomilo.

Přiznal, kvůli čemu už nechtěl pokračovat ve studiu herectví, ale mnohem víc ho lákala režie. Popsal, jak vypadal jeho téměř roční pobyt na Slovensku, kam se přestěhoval kvůli natáčení. Vysvětlil, proč je lepší mít za partnerku herečku, jak vnímá to, že je idolem mnoha slečen a že být Sparťanem v rodině Prachařů chce odvahu.

Dále prozradil, jak to má nyní s hudbou, co za projekty ho čeká nebo kdo má na něj silný profesní vliv. Zajímalo nás také, čím je podle něho gen Z  specifická a kde se vidí za několik let. Nakonec nás překvapil svým guilty pleasure.

Co zatím považuješ za svůj dosavadní úspěch?Mimo profesní věci je to pro mě momentálně určitě přijetí na FAMU na režii. Byl to můj největší sen od chvíle, co jsem začal hrát. Když jsem točil film Amerikánka, který režíroval Viktor Tauš, a viděl, jak on pracuje, uvědomil jsem si, že to je přesně to, co potřebuju dělat. Jinak považuju za své herecké úspěchy filmy Amerikánka a Sucho, kde jsem ztvárnil svou první hlavní roli. 

Sucho.
Sucho. Zdroj: Bontonfilm / propagační materiál

Chtěl by ses teď tedy víc soustředit na režii než na herectví?Myslím si, že nejlepší je to kombinovat. Doufám, že až dodělám vejšku, budu primárně hrát a jednou za pár let si udělám svůj film, protože jako herec jsi součástí něčeho a není to nikdy úplně tvoje. V režii jsou filmy doslova tvoje děti, takže se to pak bude hezky doplňovat. 
Proč jsi nemířil na DAMU?Já nevidím nic víc depresivního než studovat herectví osm let. Mně stačily čtyři roky na konzervatoři. Což nemá být nějaká kritika vůči konzervatoři, bylo to tam vlastně fajn a kdybych si teď vybíral znovu střední školu, rozhodně bych nešel nikam jinam. Ale myslím, že čtyři roky stačí, je to docela šílené. 

Pro mě byl zlom, že vůbec někdo měl zájem o to, abych někde hrál. Jsem moc vděčný, že se to stalo, protože já měl pocit, že k tomu nikdy nedojde. 

Co tě na FAMU nejvíc baví a dá se to studium vůbec stíhat s prací?V každém roce na bakaláři se připravuje krátký film, takže právě teď pracujeme na tom prváckém. Je to dost časově náročné, proto se to s prací moc kombinovat nedá. Dokonce jsem musel na přijímačkách ve třetím kole slíbit, že nebudu minimálně rok hrát. 

