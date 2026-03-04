Suchej únor držela čtvrtina dospělých. Nejvíce si všímají úspory peněz

Až 2 035 000 Čechů a Češek se zúčastnilo měsíční abstinence s názvem Suchej únor. Vyplývá to z dat společnosti ResSOLUTION. Nejviditelnější změnou, kterou při tom Češi pozorovali, je finanční úspora.
„Velmi nás těší stoupající zájem lidí a jejich chuť prozkoumat svůj vztah k alkoholu. Suchej únor nemoralizuje ani nezakazuje, nabízí osobní zkušenost. V tom je, myslím, jeho hlavní síla. Už čtrnáct let otevírá diskuzi a nabízí možnost udělat si na měsíc od alkoholu a jiných závislostí odstup,“ říká Petr Freimann, spoluzakladatel československé osvětové kampaně, a dodává: „Zároveň z interních dat víme, že u řady účastníků nejde jen o jednorázovou akci. Suchej únor je pro ně jakýsi iniciační rituál a propisuje se do dalších měsíců. Zhruba 48 procent registrovaných účastníků ještě po roce deklaruje umírněnější konzumaci.“
Pozitivní trendy
Oproti minulému roku se měsíční kampaně zúčastnilo o pět procent více lidí než v minulém roce a poměrově převažují ženy. „Data z posledních dvou ročníků ukazují, že ženy svou účastí v Suchým únoru začaly poměrně výrazně převyšovat muže. Letos ho drželo o sedm procent více žen než mužů, v roce 2025 byl tento rozdíl osm procent. Celkem se do letošní kampaně zapojilo 31 procent žen a 24 procent mužů,“ tvrdí Klára Hoffmann, Client Service Director z ResSOLUTION Group.
Výsledky průzkumu zaměřeného na měsíční abstinenci ukazují, že hlavním benefitem je pro účastníky finanční úspora. Jako nejvýraznější změnu ji hodnotí bezmála polovina těch, kteří alkohol na měsíc zcela vysadili. Pokud jde o konkrétní částky, desetina konzumentů alkoholu odhaduje měsíční úsporu na více než tisíc korun, zatímco čtvrtina hovoří o částce do 500 korun.
Vyjma ekonomické stránky má abstinence značný vliv také na zdraví: třetina dotázaných se cítí fyzicky lépe a 28 procent z nich vyzdvihuje vyšší kvalitu spánku. Ukazuje se tak, že měsíc bez alkoholu přináší prokazatelné výsledky nejen pro peněženku, ale i pro celkovou vitalitu a tělesnou regeneraci.