Konzumace ořechů je dlouhodobě spojována s komplexními zdravotními benefity, včetně sníženého rizika kardiovaskulárních onemocnění či předčasného úmrtí. Ne všechny ořechy však působí na organismus stejně.
Ořechy představují zdroj nenasycených mastných kyselin, rostlinných bílkovin a antioxidantů. Jejich pravidelný příjem souvisí i se snížením hladiny „špatného“ cholesterolu, což je jedním z klíčových faktorů při prevenci srdečních chorob. Zatímco konzumace ořechů je pro tělo prospěšná, specifické druhy nabízejí cílené výhody pro různé tělesné funkce, píše portál EuroNews.
V kontextu zdraví našeho srdce a kognitivních funkcí dominují vlašské a pekanové ořechy.
Vlašské ořechy jsou jediné, které prokazatelně redukují srdeční choroby, a to zejména díky vysokému obsahu kyseliny alfa-linolenové (rostlinná omega-3). Studie potvrzují, že denní dávka nad 30 gramů nejen snižuje cholesterol, ale zlepšuje i paměť a rychlost zpracování informací.
Pekanové ořechy zase brání tomu, aby se tuky v krvi znehodnocovaly a stávaly se pro tělo škodlivými.
Pro metabolické zdraví, trávení a ochranu buněk jsou ideální volbou mandle. Vynikají jedním z nejvyšších obsahů vlákniny mezi stromovými ořechy, čímž podporují střevní mikrobiom a kontrolu hladiny cukru v krvi. Zároveň jsou významným zdrojem vitamínu E, který chrání buňky před oxidačním stresem. Výzkumy naznačují, že optimální denní dávka pro dosažení nejpříznivějších účinků se pohybuje v rozmezí 42 až 50 gramů.
Specifickou kategorii tvoří pistácie a para ořechy, které cílí na regeneraci a imunitu.
Pistácie nabízejí vysoký poměr bílkovin ke kaloriím a obsahují esenciální aminokyselinu valin, klíčovou pro svalový růst, spolu s vitamíny skupiny B důležitými pro tvorbu červených krvinek.
Naopak, para ořechy jsou bezkonkurenčním přírodním zdrojem selenu. U nich je však nutná obezřetnost. Vzhledem k vysoké koncentraci tohoto minerálu odborníci doporučují omezit konzumaci na maximálně jeden až dva kusy denně, aby se předešlo toxicitě.