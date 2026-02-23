Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 23. února 2026 v 14:14
Čas čtení 1:23
Ella Petrová

Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany

Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
Zdroj: Bonnie Blue / volně k užití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Virální tvůrkyně erotického obsahu pro dospělé je poprvé těhotná.

Šestadvacetiletá kontroverzní tvůrkyně erotického obsahu, vlastním jménem Tia Billinger, nepřestává šokovat. Nedávno oznámila výzvu, kdy se měla vyspat s více než 400 muži bez použití ochrany. Nyní prozradila, že čeká dítě.

Doporučeno
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci 23. února 2026 v 13:52

Bonnie se prý už delší dobu necítila úplně ve své kůži, proto se rozhodla, že si udělá těhotenský test. Vyšel pozitivní. Načasování napovídalo, že k početí došlo během její poslední challenge, která opět posouvala hranice a vyvolala bouřlivou online debatu.

OnlyFans tvůrkyně Bonnie Blue nebudí kontroverzi poprvé. Už dlouho čelí kritice, někteří ji obviňují z predátorského chování vůči mladým mužům (pořádala výzvu, kdy se vyspala s více než stovkou studentů), podle jiných zase podněcuje k objektifikaci a sexualizaci žen. Loni se totiž během organizované akce vyspala s více než tisícovkou mužů v jednom dni. Mělo jít o pokus o nezávislý světový rekord a rozhodně i větší zviditelnění.

Doporučeno
10 osobností, jejichž reputace v roce 2025 dostala největší ránu. První místo nikoho nepřekvapí 10 osobností, jejichž reputace v roce 2025 dostala největší ránu. První místo nikoho nepřekvapí 17. prosince 2025 v 13:00

O těhotenství informovala na svém youtubovém kanále, kde vše zdokumentovala. Prozradila, že má migrény a je jí špatně z jídla. Načež se rozhodla zjistit pomocí těhotenského testu, zda není těhotná. „Je to napůl růžové, napůl bílé. Vypadá to vlastně jako palička na buben. Lidi... Jsem rozhodně těhotná, naprosto těhotná,“ řekla.

Poté zašla na ultrazvuk, který potvrdil, že její dítě bylo počato poté, co se vyspala s více než čtyřmi stovkami mužů. Bonnie neskrývala své znepokojení, kdy se začala ptát ChatuGPT, jak má postupovat.

Jak zjistí, kdo je otec jejího dítěte?

Před challengí v rozhovoru zmínila možnost, že pak otěhotní, ale to případně prý bude problém na jindy, a že pokud k tomu dojde, tak bude účastníky samozřejmě informovat. „Proto jsem v den soutěže odebrala vzorky DNA. Tentokrát pro mě bylo důležité si pamatovat víc než jen velikost jejich penisu, takže jsem získala jejich vzorky DNA a kontaktní údaje.“

Bonnie se chtěla stát matkou už dříve, pokoušela se o to se svým bývalým manželem, ale nedařilo se jim to. „Opravdu jsem se trápila a musela jsem se pustit do umělého oplodnění. Přála bych si, abych mohla říct, že bych mohla otěhotnět, ale nejsem v takové situaci, abych mohla otěhotnět přirozeně,“ uvedla dříve. Její oznámení o těhotenství tak nyní představuje dramatický vývoj v kariéře.

Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně? 22. února 2026 v 15:44
Doporučeno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“ 22. února 2026 v 7:00
Doporučeno
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo 19. února 2026 v 17:44
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA CELEBRITY SEX
Doporučujeme
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Sponzorovaný obsah
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
11. 2. 2026 10:30
Storky
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Martin Scorsese je v Praze. Točí tu film s DiCapriem
Legendární Diablo II obdrží nový update po 25 letech
Mumie 4 už má oficiální datum premiéry! Počkáme si ještě roky
Britney Spears prodala práva ke své hudbě. Na jaký balík si přišla?
Unikly záběry ze zrušeného Pána prstenů. Vydali bychom se do Gondoru i Hůrky
Nový pár? Kim Kardashian vyrazila na Super Bowl s Lewisem Hamiltonem
Lifestyle news
Drama Agáta vs. Ornella pokračuje. Kdo bude vést populární podcast?
před 2 hodinami
Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany
dnes v 14:14
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
dnes v 13:52
Při cenách BAFTA se ozývaly výkřiky aktivisty s Tourettem. Zazněla i rasistická nadávka
dnes v 11:22
Česko slaví úspěch na britských Oscarech. Syrová výpověď z Ruska si odnáší BAFTA za dokument
dnes v 10:44
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
dnes v 07:33
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44 5
Zpravodajství
Ukrajina Válka na Ukrajině Invaze na Ukrajině Spojené státy americké (USA)
Více
Kam poslat cévéčko? Tohle jsou nejoblíbenější zaměstnavatelé roku 2025, vede česká firma
před 5 minutami
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
dnes v 13:09
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
dnes v 10:58

Více z tématu Showbiz & Zábava

Všechno
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
Celebrity Gossip: Vídá se Karlos po propuštění s Lelou a dětmi? A jak reagoval Hamilton na fotky s Kim?
12. 2. 2026 17:00
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
Hezucká čelí po smrti manžela útokům na sítích. Závistivcům poslala vzkaz
před 3 dny
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
Virální video ukazuje AI bitku Brada Pitta a Toma Cruise. Hollywood kvůli němu zuří
13. 2. 2026 15:44
1
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
VIDEO: Dostane po Vyšehradu film i Lajna? Langmajer s Vagnerovou už natáčí na olympiádě
12. 2. 2026 16:22
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
dnes v 07:33
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
Angie Mangombe nastoupila do zápasu Clashe těhotná. Organizace se vyjádřila
13. 2. 2026 13:32
Více z tématu Hudba Všechno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
12. 2. 2026 14:45
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před hodinou
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
12. 2. 2026 9:31
Více z tématu Design & Art Všechno
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
Více z tématu Beauty Všechno
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
Výběr nejlepších pánských deodorantů a antiperspirantů: Nezanechávají skvrny a zvládnou i trénink v posilovně
19. 2. 2026 10:30
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před hodinou
Co v hudbě znamená underground na začátku roku 2026? Nejen o tom mluví dvě vycházející osobnosti alternativního rapu v novém díle pořadu OFFSTAGE. Za Česko Cringe Prince a za Slovensko Temný Rudo.
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
dnes v 13:00
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
dnes v 07:33
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
dnes v 07:00
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
dnes v 13:52
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
Už dnes začíná show Asia Express! Hned první epizoda ti ukáže, že ve hře je dovoleno vše
včera v 13:34
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
refresher+
Jana je koordinátorka intimity ve filmech: „Pracovala jsem i s hollywoodskými hvězdami. Intimní partie zakrýváme“
19. 2. 2026 7:00
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
včera v 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšnou cestovku na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
včera v 07:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Domů
Sdílet
Diskuse