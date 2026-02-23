Bonnie Blue oznámila těhotenství. Předtím měla sex se 400 muži bez ochrany

Virální tvůrkyně erotického obsahu pro dospělé je poprvé těhotná.
Šestadvacetiletá kontroverzní tvůrkyně erotického obsahu, vlastním jménem Tia Billinger, nepřestává šokovat. Nedávno oznámila výzvu, kdy se měla vyspat s více než 400 muži bez použití ochrany. Nyní prozradila, že čeká dítě.
Bonnie se prý už delší dobu necítila úplně ve své kůži, proto se rozhodla, že si udělá těhotenský test. Vyšel pozitivní. Načasování napovídalo, že k početí došlo během její poslední challenge, která opět posouvala hranice a vyvolala bouřlivou online debatu.
OnlyFans tvůrkyně Bonnie Blue nebudí kontroverzi poprvé. Už dlouho čelí kritice, někteří ji obviňují z predátorského chování vůči mladým mužům (pořádala výzvu, kdy se vyspala s více než stovkou studentů), podle jiných zase podněcuje k objektifikaci a sexualizaci žen. Loni se totiž během organizované akce vyspala s více než tisícovkou mužů v jednom dni. Mělo jít o pokus o nezávislý světový rekord a rozhodně i větší zviditelnění.
O těhotenství informovala na svém youtubovém kanále, kde vše zdokumentovala. Prozradila, že má migrény a je jí špatně z jídla. Načež se rozhodla zjistit pomocí těhotenského testu, zda není těhotná. „Je to napůl růžové, napůl bílé. Vypadá to vlastně jako palička na buben. Lidi... Jsem rozhodně těhotná, naprosto těhotná,“ řekla.
Poté zašla na ultrazvuk, který potvrdil, že její dítě bylo počato poté, co se vyspala s více než čtyřmi stovkami mužů. Bonnie neskrývala své znepokojení, kdy se začala ptát ChatuGPT, jak má postupovat.
Jak zjistí, kdo je otec jejího dítěte?
Před challengí v rozhovoru zmínila možnost, že pak otěhotní, ale to případně prý bude problém na jindy, a že pokud k tomu dojde, tak bude účastníky samozřejmě informovat. „Proto jsem v den soutěže odebrala vzorky DNA. Tentokrát pro mě bylo důležité si pamatovat víc než jen velikost jejich penisu, takže jsem získala jejich vzorky DNA a kontaktní údaje.“
Bonnie se chtěla stát matkou už dříve, pokoušela se o to se svým bývalým manželem, ale nedařilo se jim to. „Opravdu jsem se trápila a musela jsem se pustit do umělého oplodnění. Přála bych si, abych mohla říct, že bych mohla otěhotnět, ale nejsem v takové situaci, abych mohla otěhotnět přirozeně,“ uvedla dříve. Její oznámení o těhotenství tak nyní představuje dramatický vývoj v kariéře.