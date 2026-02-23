Hlavní témata
dnes 23. února 2026 v 13:52
Čas čtení 1:18
Hana Divišová/refresher.sk

Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci

Svět se baví podobou influencerky s Robertem Ficem. „Zachraň nás a přijď vládnout,“ prosí ji Slováci
Zdroj: Gwen McMullen/volně k užití
Vtipy a memy zaplavily sociální sítě a virál se dostal až k samotné Gwen.

Internet se už několik dní baví nad podobností americké influencerky Gwen McMullen se slovenským premiérem Robertem Ficem. Vtipy, koláže a memy zaplavily sociální sítě a situace si nakonec všimla i samotná Gwen. Aktuálně to dokonce vypadá, že míří na Slovensko.

Influencerka zveřejnila video, ve kterém přiznala, že zpočátku vůbec nechápala, co se děje. V komentářích si začala všímat zmínek o sobě a o slovenském premiérovi a myslela si, že se ocitla uprostřed nějakého internetového „beefu“. Až později si podle vlastních slov situaci ověřila: „Udělala jsem to, co by udělal každý – hodila jsem to do ChatGPT a zjistila, že mě právě dali na nějaký zpravodajský web s tím, že vypadám jako starý chlap.“

Ve svém nejnovějším videu posunula situaci ještě dál. S humorem oznámila, že plánuje přijet na Slovensko. „Děkuji svým novým štědrým daňovým poplatníkům za letenku! Kéž byste tu byli se mnou, ale kdybyste byli, možná bych letěla i ekonomickou třídou,“ napsala v popisu.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Gwen McMullen (@gwynethmcmullen)

Nová vládkyně?

Ve stories McMullen dokonce naznačila, že by premiér mohl být jejím otcem. „Počkej, on vypadá jako můj otec... je tohle Deník princezny?,“ s vtipem odkázala na film s Anne Hathaway, ve kterém dospívající Mia zjistí, že její zesnulý otec byl princem a ona je jedinou následnicí trůnu. Do bia si pak napsala „Queen of Slovakia“ (Královna Slovenska, pozn. red.).

 

Po svém reagují Slováci, kteří v Gwen spatřují naději na budoucnost země. Pod příspěvky se to jen hemží komentáři jako: „Fico kterého chceme!“ nebo: „Save us! and swap with our Fico thank you! <3“ (Zachraň nás a vyměň se s naším Ficem, děkujeme, pozn. red.).

Další ji označuje za Ficovu ztracenou sestru, ale pozvánky a prosby o ujmutí se vlády převládají. „Come over here and make Slovakia great again,“ (Přijď sem a udělej Slovensko opět velikým, pozn. red.) je asi naše nejoblíbenější.

Gwen McMullen
Zdroj: Instagram

Robert Fico se k celé situaci zatím nevyjádřil, ale pod Gweninými příspěvky se objevují komentáře Slováků, kteří jsou z podobnosti šokovaní.

Kam poslat cévéčko? Tohle jsou nejoblíbenější zaměstnavatelé roku 2025, vede česká firma
před 4 minutami
VAROVÁNÍ: Povodně hrozí v sedmi krajích, uvádí ČHMÚ
dnes v 13:09
Ministr Oto Klempíř měl autonehodu. Byl převezen do nemocnice
dnes v 10:58

Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před hodinou
Co v hudbě znamená underground na začátku roku 2026? Nejen o tom mluví dvě vycházející osobnosti alternativního rapu v novém díle pořadu OFFSTAGE. Za Česko Cringe Prince a za Slovensko Temný Rudo.
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
dnes v 13:00
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
Silné, odvážné a připravené se zamilovat. Tohle jsou další účastnice show Růže pro nevěstu
dnes v 07:33
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
Streetwear ustupuje. Těchto 6 trendů definuje pánskou módu na jaro 2026
dnes v 07:00
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
Česko-slovenský film je nejlepším dokumentem na Berlinale. Může bojovat i o Oscara
včera v 16:51
