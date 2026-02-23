Vtipy a memy zaplavily sociální sítě a virál se dostal až k samotné Gwen.
Internet se už několik dní baví nad podobností americké influencerky Gwen McMullen se slovenským premiérem Robertem Ficem. Vtipy, koláže a memy zaplavily sociální sítě a situace si nakonec všimla i samotná Gwen. Aktuálně to dokonce vypadá, že míří na Slovensko.
Influencerka zveřejnila video, ve kterém přiznala, že zpočátku vůbec nechápala, co se děje. V komentářích si začala všímat zmínek o sobě a o slovenském premiérovi a myslela si, že se ocitla uprostřed nějakého internetového „beefu“. Až později si podle vlastních slov situaci ověřila: „Udělala jsem to, co by udělal každý – hodila jsem to do ChatGPT a zjistila, že mě právě dali na nějaký zpravodajský web s tím, že vypadám jako starý chlap.“
Ve svém nejnovějším videu posunula situaci ještě dál. S humorem oznámila, že plánuje přijet na Slovensko. „Děkuji svým novým štědrým daňovým poplatníkům za letenku! Kéž byste tu byli se mnou, ale kdybyste byli, možná bych letěla i ekonomickou třídou,“ napsala v popisu.
Nová vládkyně?
Ve stories McMullen dokonce naznačila, že by premiér mohl být jejím otcem. „Počkej, on vypadá jako můj otec... je tohle Deník princezny?,“ s vtipem odkázala na film s Anne Hathaway, ve kterém dospívající Mia zjistí, že její zesnulý otec byl princem a ona je jedinou následnicí trůnu. Do bia si pak napsala „Queen of Slovakia“ (Královna Slovenska, pozn. red.).
Po svém reagují Slováci, kteří v Gwen spatřují naději na budoucnost země. Pod příspěvky se to jen hemží komentáři jako: „Fico kterého chceme!“ nebo: „Save us! and swap with our Fico thank you! <3“ (Zachraň nás a vyměň se s naším Ficem, děkujeme, pozn. red.).
Další ji označuje za Ficovu ztracenou sestru, ale pozvánky a prosby o ujmutí se vlády převládají. „Come over here and make Slovakia great again,“ (Přijď sem a udělej Slovensko opět velikým, pozn. red.) je asi naše nejoblíbenější.
Robert Fico se k celé situaci zatím nevyjádřil, ale pod Gweninými příspěvky se objevují komentáře Slováků, kteří jsou z podobnosti šokovaní.