dnes 14. března 2026 v 13:28
Čas čtení 0:46
Anja Samardžija

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlépe placených herců a hereček za rok 2025. Kdo vydělal největší balík?

ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlépe placených herců a hereček za rok 2025. Kdo vydělal největší balík?
Zdroj: TASR/AP
Forbes zveřejnil svůj každoroční žebříček nejlépe placených herců a hereček Hollywoodu.

Letošní výsledky přinesly zajímavý obrat. Celkové výdělky dvaceti nejlépe placených hvězd totiž klesly o pětinu na 590 milionů dolarů, zatímco loni to bylo 730 milionů.

Na vrcholu žebříčku stanul Adam Sandler s 48 miliony dolarů, přičemž jeho dlouhodobá smlouva s Netflixem mu zajišťuje vysoké výdělky bez ohledu na to, jak jeho filmy dopadnou v číslech. O klesajících výdělcích herců navíc svědčí fakt, že ani Sandlerových 48 milionů nestačilo na loňského lídra Dwaynea Johnsona, který si tehdy vydělal 88 milionů.

Zajímavý je i velký úspěch teprve dvaadvacetileté Millie Bobby Brown, kterou můžeš znát ze seriálu Stranger Things. Stala se historicky nejmladší herečkou, která se kdy objevila na žebříčku nejlépe placených herců magazínu Forbes, a to nejen v top desítce.

Celý seznam nejlépe placených herců a hereček za rok 2025 najdeš tady.

Pořadí

 Herec/herečka Výdělek
1. Adam Sandler 48 milionů dolarů
2. Tom Cruise 46 milionů dolarů
3. Mark Wahlberg 44 milionů dolarů
4. Scarlett Johansson 43 milionů dolarů
5 Brad Pitt 41 milionů dolarů
6. Denzel Washington 38 milionů dolarů
7. Jack Black 28 milionů dolarů
8. Jason Momoa 28 milionů dolarů
9.. Daniel Craig 27 milionů dolarů
10. Millie Bobby Brown

26 milionů dolarů
