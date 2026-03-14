Forbes zveřejnil svůj každoroční žebříček nejlépe placených herců a hereček Hollywoodu.
Letošní výsledky přinesly zajímavý obrat. Celkové výdělky dvaceti nejlépe placených hvězd totiž klesly o pětinu na 590 milionů dolarů, zatímco loni to bylo 730 milionů.
Na vrcholu žebříčku stanul Adam Sandler s 48 miliony dolarů, přičemž jeho dlouhodobá smlouva s Netflixem mu zajišťuje vysoké výdělky bez ohledu na to, jak jeho filmy dopadnou v číslech. O klesajících výdělcích herců navíc svědčí fakt, že ani Sandlerových 48 milionů nestačilo na loňského lídra Dwaynea Johnsona, který si tehdy vydělal 88 milionů.
Zajímavý je i velký úspěch teprve dvaadvacetileté Millie Bobby Brown, kterou můžeš znát ze seriálu Stranger Things. Stala se historicky nejmladší herečkou, která se kdy objevila na žebříčku nejlépe placených herců magazínu Forbes, a to nejen v top desítce.
Celý seznam nejlépe placených herců a hereček za rok 2025 najdeš tady.
Pořadí
|Herec/herečka
|Výdělek
|1.
|Adam Sandler
|48 milionů dolarů
|2.
|Tom Cruise
|46 milionů dolarů
|3.
|Mark Wahlberg
|44 milionů dolarů
|4.
|Scarlett Johansson
|43 milionů dolarů
|5
|Brad Pitt
|41 milionů dolarů
|6.
|Denzel Washington
|38 milionů dolarů
|7.
|Jack Black
|28 milionů dolarů
|8.
|Jason Momoa
|28 milionů dolarů
|9..
|Daniel Craig
|27 milionů dolarů
|10.
|Millie Bobby Brown
26 milionů dolarů