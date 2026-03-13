Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 13. března 2026 v 19:02
Čas čtení 1:41
Ella Petrová

Ornella Koktová čelí problémům na všech frontách. Po rozchodu s Agátou ji opouští další kamarádka

Ornella Koktová čelí problémům na všech frontách. Po rozchodu s Agátou ji opouští další kamarádka
Zdroj: Ornella Koktová / osobní archiv
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Okolo Ornelly je v poslední době poměrně rušno a na povrch vyplouvají další záležitosti.

V tomto týdnu došlo k ostrému rozchodu kamarádek Agáty Hanychové a Ornelly Koktové, které spolu vedly úspěšný podcast. Kauza se propírala bulvárními médii. Nejen tento problém, ale i mnoho dalších se totiž začalo kupit poté, co Ornella na své narozeninové oslavě představila dokument o sobě, kde zazněly velmi překvapivé informace včetně rozvodu s Josefem Koktou.

Do situace si rýpla i modelka Aneta Vignerová, která se s Ornellou kamarádila, ale už tomu tak není. „Mně to přijde celé takové teatrální a nechce se mi nad tím trávit čas ani energii. Myslím si, že to vůči hostům nebylo fér,“ uvedla, když zavzpomínala na osudový večer.

Dále popsala zklamání z toho, jak se Koktová zachovala ke své podcastové parťačce. „Myslím si, že vůči Agátě to nebylo vůbec v pořádku. Když jsme tam seděly, tak jsme na sebe tak zvláštně koukaly a bylo tam vlastně jenom trapné ticho. Pak jsme tak nějak odešly a celé to bylo takové blbé,“ doplnila s tím, že pravděpodobně s Ornellou přerušila kontakt.

Možné soudní problémy

V dokumentu Ornella Life také zaznělo, že se manželé Koktovi rozvedli kvůli finančním problémům podnikatele Josefa, nadále ale spolu přitom žili, což by mohlo být problematické a soudně napadnutelné.

Další svízelnou situací je i to, že se v reality show, kterou zpeněžují za platební bránou, objevují jejich tři nezletilé děti. „Pokud přímo rodič připravuje nějaký pořad na sociální síti nebo v televizi, tak se tam míchají dvě role, role rodiče a role producenta. A to není dobře. Rodič by měl vždy upřednostnit zájmy dítěte, a ne zájmy hypotéky, svého konta a podobně,“ upozornil psycholog Jan Beer pro server Extra.cz s tím, že je dost možné, že děti v následujících letech mohou trpět traumaty vzhledem k účasti před kamerou.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Ornella Koktova (@ornellakoktova)

„Až děti dospějí, tak mohou i úspěšně žalovat své rodiče, jak známe z medializovaných případů ze zahraničí, kdy dospělí potomci influencerů podnikli podobné kroky, protože je otcové a matky neuvážlivě vystavovali na odiv davům, a to bez jejich informovaného souhlasu, který jako děti nemohli dát s ohledem na svou rozumovou vyspělost,“ vysvětlil stejnému médiu advokát Jakub Drábek.

„Rodič je v podstatě povinen dítěti v jeho osmnácti složit účty, ukázat mu, jak hospodařil s jeho penězi, co dělal v jeho zájmu a podobně. Pokud se to dítěti nebude líbit, tak je to možný důvod žaloby. Zažil jsem už případ prošustrovaného dědictví, to je také možné i správné řešit, a v podstatě základ může působit podobně jako u řešení nevyplacených či nízkých honorářů,“ dodal v rámci právních následků, které by klidně mohly nastat.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA CELEBRITY
Doporučujeme
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
včera v 07:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 2 dny
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
před 2 dny
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
dnes v 15:08
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
před 3 dny
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 2 dny
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
9. 3. 2026 17:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse