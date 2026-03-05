Herečku a mexického podnikatele Gonzala Hevia Baillères poprvé spatřili spolu koncem minulého roku ve francouzských Alpách. Nedávno je fotografovali na letišti v něžném objetí.
Na letišti zachytili Emmu Watson a zřejmě jejího nového partnera, podnikatele Gonzala Hevia Baillérese, který je známý hlavně v Mexiku, jak si vyměňují rychlý polibek. Poprvé je spolu viděli minulou zimu ve slavném lyžařském středisku Courchevel ve francouzských Alpách, o pár týdnů později pak odpočívali v mexické rekreační oblasti Punta Mita.
Podle Cosmopolitanu je Watsonin partner potomkem známé mexické podnikatelské rodiny Baillères, která vede obchodní impérium zabývající se těžbou, pojišťovnictvím, financemi a provozem maloobchodních řetězců.
Mladý Gonzalo je momentálně generálním ředitelem AI-tech společnosti Lok. Předtím chodil s herečkou Belindou, známou z filmu Cheetah Girls 2, zatímco Watson byla naposledy ve vztahu s Brandonem Greenem, synem anglického sira Petera Greena.