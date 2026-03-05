Rolovatelný notebook zní jako nápad, který vznikl ve dvě ráno mezi Red Bullem a powerpointem o budoucnosti práce. Jenže ono to fakt dorazilo, fakt funguje a rozhodně umí otočit pár hlav. Vyzkoušeli jsme laptop nové generace.
Hlavní trik laptopu je jasný: 14palcový OLED displej se jedním tlačítkem (nebo gestem před webkou) vytáhne směrem nahoru a promění se na 16,7 palců. Ne do šířky, ale do výšky. A to je klíčové, protože většina lidí v práci netrpí nedostatkem prostoru do stran. Trpí tím, že pořád scrollují, pořád přepínají okna a pořád se snaží nacpat dva typy práce do jednoho displeje. Dokáže rolování nahradit dva plnohodnotné monitory? I to jsme u novinky Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable zkusili.
Působí to jako trik, ale je to pohodlné
Na první pohled notebook vypadá relativně normálně, businessově, žádné přehnané RGB ani designové výstřelky, jen solidní hliníková konstrukce. Pak stiskneš tlačítko (nebo ještě lépe, pohneš prstem) a displej se během pár vteřin vytáhne. Rolování trvá zhruba osm sekund, šustí dost nahlas a notebook tě umí upozornit, když s tím zacházíš „divně“ (typicky když s ním hýbeš ve chvíli, kdy se displej zvedá). Po rozevření je s ním holt třeba zacházet opatrně.
Po oklepání z prvotního nezvyku zjistíš, že se na tom skvěle multitaskinguje. Otevřeš dokument, nahoře necháš referenční web nebo poznámky, dole píšeš. V Teams callu máš nahoře video a chat, dole prezentaci nebo tabulku. U dlouhého PDF vidíš podstatně víc. Ten vertikální prostor je návykový hlavně pro psaní, editaci, maily a jakýkoliv „office život“, kde se všechno skládá do sloupců a řádků. I tato recenze byla psána v dolní části displeje, zatímco mi nahoře nastavovalo atmošku Spotify.
Vlastně jde o neuvěřitelně produktivní formát, protože se ti do plochy přirozeně vejdou dvě okna nad sebe. A to je v roce 2026 pořád nejrychlejší způsob, jak vypadat, že máš život pod kontrolou.
Displej je krásný, ale citlivý
Lenovo tu používá POLED (plastový OLED), protože jinak by to pochopitelně fyzicky nešlo. Barvy jsou skvělé a vyvážené, panel míří na 100procentní DCI-P3 a nechybí technologie Dolby Vision, takže libovolný multimediální obsah vypadá luxusně. Obnovovací frekvence může vyskočit až na 120 Hz, takže scrollování působí plynule.
Samozřejmě, rolovatelný panel má své nedostatky. Občas si nešlo nevšimnout, že když je obrazovka vytažená, můžeš za určitých úhlů vidět takové jemné vlnky. Není to dramatický fold přehyb, spíš připomínka, že se díváš na flexibilní materiál s plastovou vrstvou, ne na klasický skleněný notebookový panel. Mechanika panelu, nepočítám-li tlustší rámečky, zkrátka není ideální, což se ale od první generace dá očekávat.
Největší psychologická překážka rolovatelných zařízení je strach. Vydrží to? Neodře se to? Lenovo tvrdí, že displej je stavěný až na 20 tisíc rolování. To zní jako hodně, ale záleží hlavně na tom, jak se laptop vůbec bude využívat. Ostatně, minimálně to znamená, že si je výrobce vědom určitých omezení konstrukce. Bez kompromisů se to zkrátka obejít nemohlo. Základna je pevná, ale víko může být náchylnější ke kroucení, protože panel nemá klasickou skleněnou ochranu typu Gorilla Glass.
Poslední důležitý detail: displej není dotykový. Pokud jsi zvyklý*á občas „ťuknout“ do obrazovky, tady budeš zpátky u trackpadu a klávesnice. Z nějakého důvodu jsem u obrazovky tohoto typu dotykovou vrstvu skoro očekával, ale pro výrobce by šlo o komplikaci navíc.
Hardware vypiplaný do puntíku
ThinkBook Plus Rollable má pohodlnou klávesnici a prémiový haptický trackpad. Slovo „prémiový“ neberu na lehkou váhu, protože jde pravděpodobně o jeden z nejpohodlnějších trackpadů, co jsem mimo Macbook používal. A každý PC uživatel ví, jak bolestivé téma trackpady můžou být. Skleněná destička má dobrou odezvu, a i když je třeba stisknout o něco více než v případě Macbooku, stále je velmi citlivá a působí přirozeně. Kruh uzavírá překvapivě kvalitní 5 MP kamerka (1440p) a celkově je znát, že Lenovo tady nešetřilo.
I reproduktory příjemně překvapily, a nejen kvůli tomu, že tu je technologie Dolby Atmos posvěcená značkou Harman/Kardon. Domácí kino nečekej, ale kvalitní basy a vyrovnané frekvence na kvalitní poslech rozhodně ano.
Uvnitř pak tepe procesor Intel Core Ultra 7 s doplněním integrované grafiky Intel Arc, 32 GB RAM a 1 TB SSD. Na psaní, tabulky, videohovory, lehčí grafické úpravy a běžnou produktivitu to bohatě stačí. Vlastně si tu i bez problémů zahraješ průměrně náročné videohry, ale Rollable zkrátka není herní mašina.
Otázka vyvstane, když oko sjede na cenovku. Kdy vidíš cenu nad hranicí 90 tisíc korun, čekáš buď brutální výkon nebo brutální unikátnost. Lenovo ti dává hlavně to druhé. Za tu cenu platíš především za rolovatelný displej a veškeré to inženýrství okolo, ne za to, že by to byl nejvýkonnější ultrabook na trhu. Cena bazarového auta ale fakt zabolí.
|Specifikace
|Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable
|Displej
|POLED, ohebný, 400 nitů, 120 Hz, 14 palců (5:4) / 16,7 palců (8:9), rozlišení 2000 x 1600 pixelů až 2000 x 2350 pixelů
|Procesor
|Intel V Series Core Ultra 7 258V
|Grafika
|Intel Arc 140V integrovaná
|Paměť/interní úložiště
|32 GB LPDDR5X, 1 TB PCIe Gen 4 SSD
|Porty a připojení
|2 x Thunderbolt 4 (USB-C), Audio Combo Jack, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Baterie
|66 Whr
|Kamera
|5MP s posuvným krytím
|Funkcionalita
|Vysouvací displej, reproduktory Harman/Kardon, haptický trackpad, NPU čip pro AI, Dolby Atmos
|Cena
|99 190 Kč
Pro někoho, kdo chce zařízení tasit v kavárně až do večera docela potěší i baterie. Ta na jedno nabití vydrží cca osm až devět hodin klasického využití. Rozuměj brouzdání po internetu, YouTube, hudbu k práci, nějaké ty pracovní Teamsy atd. Notebook má 66 Wh baterii a nabíjí se přes USB-C.
Porty jako největší praktická brzda
A teď ta méně příjemná část: portová výbava. K mání tu jsou v zásadě jen dva USB-C/Thunderbolt 4 porty a klasický 3,5 mm jack. Žádné HDMI, žádné USB-A, Ethernet, nic. Takže jestli prezentuješ, připojuješ starší periferie nebo nechceš mít kolem laptopu hejno „donglů“, stejně jako v případě moderních Macbooků se budeš muset přizpůsobit.
Verdikt: nejlepší trik posledních let
ThinkBook Plus Gen 6 Rollable je jeden z mála futuristických nápadů, které utekly z CES přímo do obchodů. A nebudeme si nic nalhávat, největší lákadlo je hlavně displej. Vertikálně rolovatelný OLED reálně zlepšuje produktivitu na cestách a přepínání mezi „malým“ notebookem a praktičtější pracovní stanicí je překvapivě návykové.
Zároveň je to ale zařízení s porty, které tě donutí žít na redukcích, a s pár vizuálními a softwarovými kompromisy, které vyplavou až při každodenním používání.
A především je tu cenovka, kterou si budeš muset obhájit před zrcadlem. Pokud často pracuješ bez externího monitoru a vertikální prostor je přesně to, co ti chybí, Lenovo ti tu prodává reálné řešení. Otázka je, zda stojí za to sáhnout po první generaci revoluce.