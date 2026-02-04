Herní odvětví dostalo další ránu. Novinka od Googlu může vývojáře připravit o práci

Nový model umělé inteligence „Project Genie“ dokáže z pouhého textového zadání vytvořit interaktivní digitální svět. Akcie herních firem se okamžitě propadly do červených čísel.
Poté, co Google odhalil svůj prototyp Genie 3, investoři*investorky začali ve velkém vyprodávat akcie největších hráčů na trhu. Tvůrci legendárního Grand Theft Auto, společnost Take-Two Interactive, odepsali devět procent. I platforma Roblox klesla o devět procent a nejhůře dopadl výrobce herního enginu Unity Software, jehož hodnota se propadla o celých devatenáct procent.
Důvod je prostý. Project Genie mění pravidla hry, která platila desetiletí. Nástroj umožňuje uživatelům simulovat fyzikální prostředí a dynamické světy v reálném čase pouze pomocí textových příkazů nebo obrázků. To, co dříve týmy stovek vývojářů stavěly roky, nyní AI „vyplivne“ během několika sekund.
Konec řemesla
Zatímco technologičtí nadšenci*nadšenkyně mluví o vývoji, pro tisíce programátorů, designérů a grafiků jde o existenční hrozbu. Google potvrdil, že Genie 3 generuje cestu vpřed v reálném čase podle toho, jak se hráč*hráčka v prostředí pohybuje. Simuluje fyziku i interakce, což by mohlo učinit mnohé tradiční vývojářské pozice nadbytečnými. „Je to útok na samotnou podstatu herního řemesla,“ ozývá se z vývojářských fór.
Odpor ze strany gamerů
Google a herní studia však narazily na nečekaně silnou zeď, kterou je odpor komunity. Hráči*Hráčky po celém světě začínají být na jakékoli zmínky o AI v herním obsahu alergičtí a označují ho za „AI slop“ (umělou břečku).
Vlna odporu je tak silná, že už nyní nutí studia k radikálním krokům. Pod tlakem rozzuřených fanoušků*fanynek na sociálních sítích musela některá studia zrušit připravované tituly nebo veřejně slíbit, že technologii AI při vývoji nepoužijí. Hráči*Hráčky mají jasno. Chtějí lidskou vizi, ručně kreslené detaily a příběhy s duší, nikoli recyklovaný výstup z datacentra Googlu.
Na jedné straně stojí technologický pokrok a tlak na snižování nákladů pomocí AI, na druhé straně nejvěrnější zákazníci*zákaznice, kteří umělou inteligenci v hrách naprosto odmítají. Pokud budou studia ignorovat hlas hráčů*hráček a podlehnou vábení Googlu, riskují, že sice ušetří za vývojáře*vývojářky, ale nebudou mít komu své produkty prodávat.