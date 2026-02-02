Hlavní témata
2. února 2026 v 13:39
Čas čtení 0:51
Michaela Kedžuchová/refresher.sk

VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer

VIDEO: Po letech se role úplně obrací. Ďábel nosí Pradu 2 má oficiální trailer
Zdroj: 20th Century Studios, propagační materiál
Dvacet let po uvedení filmu Ďábel nosí Pradu se Meryl Streep a Anne Hathaway vracejí do světa vysoké módy a kancelářských intrik. Pokračování dorazí do kin už 30. dubna.

Studio 20th Century Studios zveřejnilo nový trailer k filmu Ďábel nosí Pradu 2, který nabízí detailnější pohled na připravované pokračování.

Děj filmu Ďábel nosí Pradu 2 se zaměří na postavu Mirandy Priestly v podání Meryl Streep, šéfredaktorky magazínu Runway, která čelí úpadku tištěných médií a snaží se najít své místo v odvětví, které pomalu zaniká.

devil wears prada devil wears prada devil wears prada devil wears prada
Zobrazit galerii
(8)

Priestly se dostává do konfliktu s postavou Emily Blunt, svou bývalou asistentkou, která je nyní vlivnou manažerkou luxusního konglomerátu a disponuje reklamními rozpočty, které Miranda zoufale potřebuje.

V pokračování legendárního filmu z roku 2006 si své původní role zopakují Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thoms a Tibor Feldman. Novými představiteli milostných partnerů hlavních hrdinek budou Kenneth Branagh a Patrick Brammall. K hereckému obsazení se dále přidají Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga a Pauline Chalamet, informuje Variety.

Ve filmu se objeví i broadwayské hvězdy Helen J. Shen a Conrad Ricamora, stejně jako komik Caleb Hearon. Adrian Grenier, který v původním filmu ztvárnil Andreina přítele Natea, se v pokračování neobjeví.

Režie se opět ujal David Frankel a scénář napsala Aline Brosh McKenna, autorka původního scénáře. Producentkou zůstává Wendy Finerman. Výkonnými producenty budou Michael Bederman, Karen Rosenfelt a Aline Brosh McKenna. Film Ďábel nosí Pradu 2 uvede studio 20th Century Studios do kin 30. dubna 2026.

FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY FILMY 2026
Nejnovější

