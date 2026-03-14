Fanoušci populárního anime seriálu One Piece by se podle všeho mohli dočkat třetí série dříve, než mnozí očekávají.
Adaptace One Piece od Netflixu nedávno uvedla druhou sérii – všech 16 epizod bylo zpřístupněno ve středu 10. března.
Seriál vychází z oblíbené japonské mangy od autora Eiichira Ody. Příběh sleduje mladého piráta Monkey D. Luffyho, jehož ztvárňuje Iñaki Godoy. Luffy sní o tom, že se stane Králem pirátů.
Aby dosáhl svého cíle, spolu se svou posádkou Straw Hats putuje přes nebezpečnou mořskou trasu Grand Line, která obepíná celý svět, a hledá legendární poklad známý jako One Piece.
O čem je druhá série?
Ve druhé sérii se posádka musí postavit ještě nebezpečnějším protivníkům a absolvovat riskantnější dobrodružství než dosud.
Oficiální synopse popisuje jejich novou cestu takto:
„Luffy a Straw Hats vyplouvají na mimořádný Grand Line – legendární úsek moře, kde na každém kroku čeká nebezpečí i zázraky. Během své cesty tímto nepředvídatelným světem při hledání největšího pokladu světa narazí na bizarní ostrovy a množství mocných nových nepřátel.“
Perfektní hodnocení
Nové epizody si zatím vedou výborně. Na stránce Rotten Tomatoes získaly od kritiky perfektní hodnocení 100 procent a od diváků přibližně 95 procent.
Na třetí sérii se už pracuje
Třetí série je už oficiálně potvrzena. Netflix oznámil ještě v listopadu, že výroba nových epizod probíhá ve městě Cape Town v Jižní Africe.
Diváci se mohou těšit i na nové známé tváře v obsazení. Například herec Xolo Maridueña, známý ze seriálu Cobra Kai, si zahraje postavu Portgas D. Ace. Objeví se i Cole Escola ze seriálu Big Mouth, který ztvární excentrického zabijáka Bon Claye.
Tvůrci zároveň oznámili další nové postavy z Baroque Works. Herečka Daisy Head, známá ze seriálu Shadow and Bone, se představí jako Miss Doublefinger a herec Awdo Awdo si zase zahraje Mr. 1.
Kdy by mohla přijít třetí série?
Přesné datum premiéry zatím oznámeno nebylo. Mezi první sérií z srpna 2023 a druhou, která vyšla v březnu 2026, uplynulo přibližně dva a půl roku.
Toto zpoždění bylo způsobeno zejména událostmi v Hollywoodu, konkrétně stávkou v roce 2023, která ovlivnila produkci mnoha seriálů a filmů.
Dobrou zprávou je, že tentokrát by čekání mohlo být kratší. Protože natáčení probíhá od minulého roku, nové epizody by se mohly objevit do konce roku 2027, případně začátkem roku 2028. Oficiální časové okno však zatím Netflix nepotvrdil.