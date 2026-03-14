Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 14. března 2026 v 8:43
Čas čtení 1:26
Michaela Kedžuchová/refresher.sk

Noví Piráti z Karibiku? Dobrodružný nářez od Netflixu získal stoprocentní skóre

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Fanoušci populárního anime seriálu One Piece by se podle všeho mohli dočkat třetí série dříve, než mnozí očekávají.

Adaptace One Piece od Netflixu nedávno uvedla druhou sérii – všech 16 epizod bylo zpřístupněno ve středu 10. března.

Seriál vychází z oblíbené japonské mangy od autora Eiichira Ody. Příběh sleduje mladého piráta Monkey D. Luffyho, jehož ztvárňuje Iñaki Godoy. Luffy sní o tom, že se stane Králem pirátů.

Aby dosáhl svého cíle, spolu se svou posádkou Straw Hats putuje přes nebezpečnou mořskou trasu Grand Line, která obepíná celý svět, a hledá legendární poklad známý jako One Piece.

O čem je druhá série?

Ve druhé sérii se posádka musí postavit ještě nebezpečnějším protivníkům a absolvovat riskantnější dobrodružství než dosud.

Oficiální synopse popisuje jejich novou cestu takto:

„Luffy a Straw Hats vyplouvají na mimořádný Grand Line – legendární úsek moře, kde na každém kroku čeká nebezpečí i zázraky. Během své cesty tímto nepředvídatelným světem při hledání největšího pokladu světa narazí na bizarní ostrovy a množství mocných nových nepřátel.“

Perfektní hodnocení

Nové epizody si zatím vedou výborně. Na stránce Rotten Tomatoes získaly od kritiky perfektní hodnocení 100 procent a od diváků přibližně 95 procent.

one piece
Zdroj: Netflix/ One Piece/ propagační materiál

Na třetí sérii se už pracuje

Třetí série je už oficiálně potvrzena. Netflix oznámil ještě v listopadu, že výroba nových epizod probíhá ve městě Cape Town v Jižní Africe.

Diváci se mohou těšit i na nové známé tváře v obsazení. Například herec Xolo Maridueña, známý ze seriálu Cobra Kai, si zahraje postavu Portgas D. Ace. Objeví se i Cole Escola ze seriálu Big Mouth, který ztvární excentrického zabijáka Bon Claye.

Tvůrci zároveň oznámili další nové postavy z Baroque Works. Herečka Daisy Head, známá ze seriálu Shadow and Bone, se představí jako Miss Doublefinger a herec Awdo Awdo si zase zahraje Mr. 1.

Kdy by mohla přijít třetí série?

Přesné datum premiéry zatím oznámeno nebylo. Mezi první sérií z srpna 2023 a druhou, která vyšla v březnu 2026, uplynulo přibližně dva a půl roku.

Toto zpoždění bylo způsobeno zejména událostmi v Hollywoodu, konkrétně stávkou v roce 2023, která ovlivnila produkci mnoha seriálů a filmů.

Dobrou zprávou je, že tentokrát by čekání mohlo být kratší. Protože natáčení probíhá od minulého roku, nové epizody by se mohly objevit do konce roku 2027, případně začátkem roku 2028. Oficiální časové okno však zatím Netflix nepotvrdil.

Netflix se v poslední době stále více zaměřuje na adaptace animovaných pořadů do hrané podoby. S příběhem Scooby-Doo přichází po úspěchu s tituly jako One Piece nebo Avatar: The Last Airbender.
Netflix se v poslední době stále více zaměřuje na adaptace animovaných pořadů do hrané podoby. S příběhem Scooby-Doo přichází po úspěchu s tituly jako One Piece nebo Avatar: The Last Airbender. Zdroj: Netflix / One Piece
Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY NETFLIX
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
před 2 dny
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
včera v 15:08
Když tě v 17 zná celá země, trochu tě to semele. Dokument Tak to mělo bejt je rapová pohádka bez happy endu
Když tě v 17 zná celá země, trochu tě to semele. Dokument Tak to mělo bejt je rapová pohádka bez happy endu
dnes v 07:00
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
před 2 dny
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
10. 3. 2026 10:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 dny
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
9. 3. 2026 17:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse