Tipy Refresheru, co si letos nenechat ujít na Mezinárodním filmovém festivalu o lidských právech Jeden svět. V Praze potrvá od 11. do 19. března. Poté bude putovat po 59 regionech v celém Česku do 24. dubna.
Filmy na Jednom světě dávají hlas těm, kteří jsou slyšet nejméně a společnost je často neposlouchá. Vyvolávají empatii, šíří povědomí o důležitých událostech různě po planetě – a především – dodávají naději. Festival startuje ve středu 11. března v Pražské křižovatce slavnostním večerem, kde dojde k předání ceny Homo Homini běloruskému politickému vězni Mikalaji Statkevičovi. Na ceremoniál naváže slavnostní premiéra zahajovacího snímku ze současného Maďarska Tak to mělo bejt.
K vidění tentokrát bude 82 dokumentů, 16 hraných snímků a 8 filmů ve virtuální realitě, což není malé číslo. Pokud se chceš zorientovat v široké nabídce a nenechat si ujít tituly, které budou silně rezonovat, koukni na naše tipy.
Tak to mělo bejt
Jeho songy sbírají na YouTube miliony shlédnutí, na Spotify ho měsíčně poslouchají statisíce fans. Když rapuje na stagi vyholený dohola a svlečený do půl těla, aby dobře vynikly jeho kérky, vypadá jako real gangster, ne jenom jako další artist, který si na něj hraje. Přitom je to teprve dvacetiletý kluk. To je ve zkratce Pogány Induló, jedna z nejvýraznějších hudebních stars současného Maďarska.
Pogány si splnil životní sen už jako teenager a dnes vyprodává stadiony, ale život s ADHD a brzká sláva si na něm vybírají svou daň. V intimním a dynamickém dokumentu se svěřuje, že čelí panickým atakám a kolapsům, hledá a znovu ztrácí svou identitu a stavy často tiší užíváním drog a alkoholu. S nově schváleným maďarským zákonem o držení a propagaci drog se dnes navíc stává terčem politiků a ocitá se za hranou zákona.
Syrový rapový deník režiséra Olivéra Tótha přesahuje příběh jednoho umělce a působí jako silná generační výpověď o životě gen Z, proto je jedním z nejvýraznějších titulů a zahajuje letošní ročník.
V útrobách AI
Nástroje spojené s AI využívají denně stovky milionů lidí. Cesta za každým zodpovězeným promptem však může vést přes levnou práci obyvatelstva globálního jihu, psychické problémy vzešlé z datových analýz násilného obsahu či excesivní těžbu nerostů. To vše je v souladu s novou ideologií longtermismu, která zdůrazňuje morální odpovědnost vůči vzdálené budoucnosti lidstva a získává stále větší podporu mezi elitami Silicon Valley. Temnou stránku globálního boomu ohledně umělé inteligence zkoumá dokumentarista Henri Poulain.
Sex, pilulky & moc
Když není muž schopen sexu, je to podle společnosti problém, který je třeba řešit; i proto existuje množství přípravků podporujících erekci. A co ženy? Když nepřichází vzrušení, přestože by ženy sex chtěly, medicína mlčí a lékaři doporučují dát si na povzbuzení víno.
Cindy Eckert si řekla: „A dost!“ Rozjela vývoj ženské viagry, začala však narážet na odpor amerických úřadů, které se bojí „nadržených žen“. V až euforickém filmu konečně dostává ženská touha možnost naplno zakřičet, že orgasmus je základním lidským právem!
Čína tě sleduje
Přinutili ji učit čínštinu v koncentračních táborech pro Ujgury. Očitá svědkyně čínské tyranie teď z emigrace předává světu informace o útlaku osobně v Praze na premiéře dokumentu Dayi Cahen.
V Sin-ťiangu bezpečnostní kamery sledují každý krok, příbuzní mizí beze stopy, mezi lidmi roste nedůvěra a do rodin se přidělují straničtí úředníci. Důmyslný systém čínských represí cíleně rozvrací život rodiny Kalbinur Sidik a milionů dalších Ujgurů. To vše ve jménu boje s údajným extremismem, který je zástěrkou pro plány na ekonomické vytěžení regionu. Silná výpověď se prolíná s propagandistickými reportážemi státních médií a záběry přímo z nitra táborů a jejich okolí.
Pod jedním nebem
Díky kameramanovi Samimu Alsultanovi se dostáváme přímo do centra města Gaza, kde můžeme zblízka sledovat běžné okamžiky i extrémní situace, které místní lidé denně zažívají. Film citlivě zachycuje jejich snahu o přežití, soudržnost i křehké momenty naděje. Zároveň upozorňuje na nebezpečí a tlak, kterým čelí novináři při informování o válce přímo z terénu. Konflikt zde není abstraktní zprávou, ale všudypřítomnou realitou, která svírá celé pásmo Gazy. Festival však varuje: film obsahuje explicitní válečné záběry.