Design šperků zažívá v Česku renesanci. Vybíráme tvůrce a tvůrkyně, kteří jsou takříkajíc worth the hype.
Díky pojmům jako český křišťál a český granát, stejně jako díky rozvinutému sklářství, mívalo tuzemské šperkařství věhlas i za hranicemi. Odvětví ale pod kontrolou centrálně plánovaného hospodářství od 50. let minulého století postupně uvadalo, dokud v divokých devadesátkách nepřišla pomyslná poslední rána. Trh zaplavila zahraniční produkce a levné alternativy, často asijské výroby.
Dnes se ale originalita a poctivost lokálního řemesla vrací na výsluní. Důkazem jsou umělci a umělkyně, kteří si stále častěji mohou dovolit tvořit pod vlastním jménem a přidávat tak šperku osobní hodnotu, jedinečnost a trvalejší cenu. Netvoří jen další produkty pásové výroby, které brzy sundáme kvůli proměnlivým trendům, ale spíš umělecká díla na míru, mezi kterými můžeš najít svůj osobní artefakt.
Tito lokální designers jsou toho zářným případem a svou tvorbou tě můžou v posledních dnech před Valentýnem doslova zachránit.
Verity studio
Brand už letos stihl uvést dvě nové kolekce, z nichž poslední „Born from the Dark“ je právě dostupná na e-shopu značky. Pod spotlight se dostal minulý rok, když jeho Kyomi Necklace vynesl Ben Christovao na Cenách Anděl v nezapomenutelném fitu s vínovým kabátem (od By Kunik Designs).
Klenoty od Verity studia vznikají převážně metodou soft solderingu, což jim dává organické tvary a nezaměnitelný nádech chaosu a goth estetiky. Za značkou stojí tvůrkyně Veronika z Brna, která se přes fotografii a vytváření dekorativních koberečků dostala právě ke šperkům. Navíc nejsou cenově nedostupné.
Klára Marie Bliss
Její tvorba sahá od moderního, minimalistického designu až k mytologickým artefaktům z perel a lastur, které v sobě spojují goddess a mermaid energii. Umělkyně s australským a českým původem a vzděláním z Belgie se letos dostala na longlist prestižních cen Czech Grand Design, které před dvěma lety dokonce ovládla. Milujeme její čerstvý collab s českou Furiosou, díky němuž můžeš sehnat její autorské kousky v univerzálnějším a nadčasovém podání. Designy Starfish nebo Spiral jsou nezaměnitelné a minimalistické zároveň.
Bluberries Jewelry
Geometrie se potkává se spontánní energií, přírodními tvary a strukturami, zlato a stříbro se spojuje s nečekanými materiály. Značka dokáže skloubit klasiku s experimentem a odvahou, a výsledkem jsou šperky, které se nedají zaměnit s žádnými jinými a vyzařují nadčasovost. Brand má právě venku unisex kolekci Love Forever inspirovanou láskou a věčností, která zaujala i porotu Czech Grand Design a skončila na longlistu.
Studio Vonk
„One woman show na pomezí umění, designu a šperku“ v podání pražské umělkyně Jany Voňkové. Ta tvoří minimalistické šperky s originálním tvaroslovím, které jsou současně decentní i bold. Kromě toho navrhuje různé designérské kousky do bytu jako stojánky na prsteny, šperkovnice nebo závěsné mobilní objekty. Pořádá i workshopy a tvoří na míru.
Kaaret
Značka Kláry Dudákové je ztělesněním fantazie a slow designu. Upcykluje a z deadstock a second hand materiálů vytváří malé kolekce nových klenotů a one-of-a-kind ozdob. Díky tomu její tvorba balancuje mezi vintage, high-end a hravou diy estetikou. Jestli hledáš avantgardní šperky, které spíš než luxus vyjadřují osobitost a dá se na nich postavit celý outfit, tento brand tě zákonitě musí oslovit.