Tento článek je sponzorovaný obsah společnosti Kaufland.
dnes 28. února 2026 v 9:30
Sponzorovaný obsah

Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít

Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
Zdroj: Unsplash / Kyle Loftus & Dupe / Ayla Mourtada
V práci strávíme přibližně třetinu života, takže dává smysl najít si takovou, ve které ti bude dobře. Jenže jak na to? Poradíme ti.

Při rozhodování o budoucí kariéře se občas necháváme ovlivnit očekáváním rodičů nebo tím, jakým směrem se vydají naši kamarádi a kamarádky. Ale je důležité, aby volba tvého povolání vycházela z tvých potřeb a přání. Zároveň je úplně v pohodě, že ve svých dvaceti nebo klidně i třiceti letech nevíš, jak by vlastně tvůj dream job měl vypadat. Naše preference se mění s věkem i životními zkušenostmi, takže co ti před časem vyhovovalo, se teď může zdát jako poslední možnost. Pojď zkusit najít cestu ke své vysněné práci pomocí následujících tipů.

Jak by měl vlastně vypadat „dream job“?

Nad touhle otázkou už se naštěstí už pár odborníků a odbornic zamyslelo, takže na ni dokážeme celkem konkrétně odpovědět. A není to, možná překvapivě, o penězích. Studie psychologa Daniela Kahnemana a ekonoma Anguse Deatona ukázala, že vyšší příjem sice zlepšuje hodnocení kvality života, ale nepřispívá k emočnímu well-beingu.

Podle platformy 80 000 Hours dělá z obyčejné práce dream job těchto šest faktorů:

  • 1) Dokáže tě vtáhnout – je strukturovaná, pestrá, dává ti svobodu v rozhodování a zpětnou vazbu.
  • 2) Pomáhá lidem a dává ti tak vyšší smysl.
  • 3) Jsi v tom dobrý*á a můžeš se dál zlepšovat a růst.
  • 4) Máš podporující kolegy, které můžeš požádat o pomoc, když potřebuješ.
  • 5) Nemá zásadní negativa, která by ji znepříjemňovala (např. neférové ohodnocení, dlouhá pracovní doba).
  • 6) Zapadá do tvého životního stylu a může se stát jeho přirozenou součástí.
Jak si dream job najít?

✔️ 1) Informuj se a hledej kontakty 

První bod je pro spoustu lidí vlastně ta nejtěžší část. Dream job si totiž nenajde tebe, pravděpodobně pro jeho získání budeš muset vyvinout úsilí. Důležité je aktivně hledat informace a ptát se.

Super příležitostí jsou kariérní veletrhy, kde můžeš získat pracovní nabídky, informovat se o aktuálních trendech na pracovním trhu a setkat se s kariérními poradci a poradkyněmi. Už 4. a 5. března se v pražském O2 universu koná Career Expo, kde se můžeš potkat se zástupci a zástupkyněmi největších zaměstnavatelů v Česku, jako je Kaufland a popovídat si o všem, co tě ohledně práce zajímá, ať už je to nabídka pracovních míst, benefity nebo firemní kultura. 

✔️ 2) Uvědom si, v čem vynikáš

Důležité je také vědět, co můžeš na trhu práce nabídnout. Vypiš si všechny soft skills (osobnostní předpoklady, jako jsou např. komunikační dovednosti, kreativní myšlení nebo schopnost vést tým) a hard skills (technické a odborné schopnosti, které, ses naučil*a, např. programování, odborné postupy nebo cizí jazyky), které jsou podle tebe tvými silnými stránkami. To ti může hodně napovědět, jakým směrem se v kariéře ubírat. Například pokud vynikáš v komunikaci, bude pro tebe ideální pozice, kde přijdeš do kontaktu s lidmi. Jestli jsi kreativní, můžeš se zaměřit na pozice, jako je content creator*ka nebo designer*ka.

pracující muž, práce na počítači, home office
Zdroj: Unsplash / Kit (formerly ConvertKit)
🤝 👀 Víš, že v Kauflandu se můžeš uplatnit na opravdu široké škále pozic? Nabízí volná místa v oborech, jako je HR, marketing, IT nebo management. Své zaměstnanectvo odměňuje příjemnými benefity, jako je 25 dnů dovolené, příspěvek na volnočasové aktivity a stravování, Multisportka nebo odměny za dlouholetou spolupráci. Díky stabilní pozici na trhu se jedná o spolehlivého zaměstnavatele, který ti nabídne zázemí a prostor pro rozvoj. Navíc nabízí i příležitosti pro studenty a absolventy. Mrkni, jaké pozice jsou volné ve tvém městě!

✔️ 3) Vzpomeň si, co tě bavilo v dětství

Pokud ještě pořád tápeš, můžeš na to jít trochu víc přes emoce. Vzpomeň si, co tě bavilo v dětství. U jaké činnosti dokážeš přestat myslet na okolí a opravdu se do ní ponořit? Třeba může tvořit základ tvé kariéry. Zároveň ale mysli trochu out of the box. To, že rád*a čteš ještě neznamená, že z tebe musí být slavný*á spisovatel*ka. Ale možná by tě bavila práce redaktora či redaktorky, mohl*a by ses stát překladatelem*překladatelkou nebo pracovat jako content strategist.

čtení, překlad, slovník, muž, práce
Zdroj: Unsplash / Priscilla Du Preez

✔️ 4) Ujasni si, jaké máš požadavky

Vzpomeň si na poslední bod, který by měl splňovat dream job – musí zapadnout do tvého životního stylu. Zajímej se o praktické věci, jako je délka a nastavení pracovní doby, možnost práce na home office, dopravní spojení a doba dojíždění do práce, velikost úvazku, velikost a složení týmu, ve kterém budeš pracovat, ale i work culture – to, jestli ti sedí spíše strukturovaná pravidla v korporátech, nebo uvolněnější vibe typický pro start-upy. A nezapomeň samozřejmě ani na mzdu. Stanov si spodní platovou hranici, kterou můžeš přijmout, abys zaplatil*a všechny důležité životní výdaje.

✔️ 5) Zavzpomínej na předchozí pracovní zkušenosti

S předchozím bodem ti mohou pomoci i tvoje minulé pracovní zkušenosti, i když se třeba jedná jen o menší brigády. Sepiš si, co tě na nich bavilo a co ti vyhovovalo, a s čím by ses naopak v práci už nikdy setkat nechtěl*a. Snáze si tak definuješ, do jakého pracovního prostředí dobře zapadneš.

✔️ 6) Go for it!

Teď, když už máš jasno v tom, jak by vlastně měl tvůj dream job vypadat a nasbíral*a jsi potřebné informace, nezbývá nic jiného než zkoušet. Odpovídej na inzeráty, posílej životopisy, vymazli si profil na LinkedInu a choď na pohovory. Každá taková zkušenost tě posune k vysněné práci dál, i když to třeba nevyjde napoprvé. A nezapomeň zajít na Career Expo omrknout, jestli na tebe dream job náhodou nečeká v Kauflandu.

zjisti víc o kariéře v kauflandu
VZDĚLÁNÍ & KARIÉRA
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
Sponzorovaný obsah
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
před hodinou
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
včera v 15:30
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
24. 2. 2026 8:39
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 4 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03
Už nechtěl být sám doma. Představitel Marva ze slavného filmu čelí obvinění kvůli prostituci
Už nechtěl být sám doma. Představitel Marva ze slavného filmu čelí obvinění kvůli prostituci
14. 1. 2026 12:45
„Ženy vám změní celý život,“ A$AP Rocky se rozpovídal o své lásce k Rihanně
„Ženy vám změní celý život,“ A$AP Rocky se rozpovídal o své lásce k Rihanně
16. 1. 2026 9:03
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
Americká influencerka zemřela na ALS. Předtím si napsala vlastní úmrtní oznámení
16. 1. 2026 13:03
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
Nejlepší dárek na Valentýna? Pět českých designérů šperků, kterým bude brzy svět ležet u nohou
9. 2. 2026 13:00
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
31. 1. 2026 7:00
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
7. 2. 2026 13:00
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 4 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
KVÍZ: Poznáš české olympioniky na fotkách z dětství? Jeden bod bude mít snad každý
17. 2. 2026 10:30
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejvyšších finančních odměn za olympijské zlato. Kolik dostanou Češi a Češky?
15. 2. 2026 8:57
VIDEO: Hrozivý pád na olympiádě. Polskou rychlobruslařku zasáhla soupeřka bruslí do obličeje, je po operaci
21. 2. 2026 15:00

Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
Sponzorovaný obsah
Hledáš dream job? Studie říkají, že by měl mít šest klíčových faktorů a my ti poradíme, jak ho najít
před hodinou
V práci strávíme přibližně třetinu života, takže dává smysl najít si takovou, ve které ti bude dobře. Jenže jak na to? Poradíme ti.
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
před 2 hodinami
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo na natáčení?
Mluvili jsme s hvězdami seriálu Bridgertonovi! Co všechno se dělo na natáčení?
včera v 17:30
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
Herečka Luciana Tomášová o hlavní roli ve filmu Orla: „Je to současná rapová pohádka s nekontrolovatelnou karikaturou.“
včera v 17:00
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
včera v 15:30
