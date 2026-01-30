Hlavní témata
dnes 30. ledna 2026 v 7:42
Čas čtení 1:53
Sofia Angušová

Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku

Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Zdroj: Flickr/Anna Verdina (Karnova)/volně k použití
Nový žebříček od Taste Atlas ocenil i naše kulinářské schopnosti.

Žebříček 100 nejlepších bramborových jídel na světě sestavil TasteAtlas na základě hodnocení svých uživatelů. TasteAtlas připomíná, že se nejedná o definitivní verdikt. Cílem žebříčku je spíše ukázat rozmanitost bramborových jídel po celém světě, podpořit lokální kuchyně a inspirovat k objevování nových chutí. Celý žebříček si můžeš přečíst na tomto odkazu.

6. místo: Gratin dauphinois (zapečené brambory)

Francie

Na šestém místě se umístilo tradiční jídlo z francouzského regionu Dauphiné, zapečené brambory. Připravují se z tenkých plátků brambor, smetany crème fraîche a másla, které se spolu zapékají, až vznikne typická zlatá kůrka na povrchu.

Samotný název „gratin“ původně označoval právě tu křupavou vrstvu, která po pečení zůstávala na dně nebo okrajích nádoby. První zmínky o jídle pocházejí z konce 18. století. V roce 1788 ho podávali na oficiální večeři v oblasti dnešních Hautes-Alpes.

gratinovane zemiaky 4 sochy
Zdroj: Ig/ @4sochy_rastoangus

5. místo: Tortilla de Betanzos (bramborová omeleta)

Španělsko

Tortilla de Betanzos pochází z galicijského města Betanzos a jde o místní verzi klasické španělské bramborové omelety. Na rozdíl od jiných variant je však úplně jednoduchá. Připravuje se jen z brambor, vajec, oleje a dochucuje se solí.

zemiaky
Zdroj: Ig /@eatincoruna

4. místo: Pommes Anna

Francie

Pommes Anna je francouzská klasika, která staví na úplném minimu surovin, ale o to větší preciznosti při přípravě. Základ tvoří oloupané brambory nakrájené na velmi tenké plátky a máslo, dochucené jen solí a pepřem. Brambory se skládají do vrstev, každá se pečlivě prolévá máslem, nejprve se jídlo připravuje na sporáku a následně se dopéká v troubě.

Při servírování se následně forma jednoduše obrátí, takže na vrchu skončí krásně zlatá a křupavá spodní vrstva.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Poppy O’Toole (@poppy_cooks)

