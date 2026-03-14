Přijímačky na střední školu letos píše přes 100 tisíc žáků a žákyň. Jak by se v testu z češtiny vedlo tobě?
Letošní přijímací zkoušky na střední školy se nezadržitelně blíží. První řádný termín pro čtyřleté obory připadá na pátek 10. dubna, druhý pak na pondělí 13. dubna. Více než 100 tisíc žáků a žákyň devátých tříd, kteří podali přihlášky na maturitní obory, nyní čekají povinné didaktické testy z matematiky a českého jazyka.
V našem kvízu jsme se zaměřili právě na češtinu. Zvládl*a bys to?
DoporučenoKVÍZ: Poznáš české město na leteckém snímku? Jen málokdo získá plný počet bodů 16. prosince 2025 v 13:00
Doporučeno„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími 9. března 2026 v 13:57
Doporučeno26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 10. března 2026 v 10:00
KVÍZ: Uspěl*a bys u přijímaček na střední školu? Prověř svou češtinu
1 15
„*****, která nejčastěji zobrazují momentky ze života obyčejných lidí, toto prestižní ocenění patří právem.“ Kterou z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo (*****) ve výše uvedeném souvětí, aby toto souvětí bylo gramaticky správné?
Autorce unikátních výtvarných děl
Autorka unikátních výtvarných děl
Autorce svými unikátními výtvarnými díly
Autorka svými unikátními výtvarnými díly
2 15
„Bezpečně projet úsek s několika zrádnými jezi se mu podařilo především díky výborným instruktorům. Byl rád, že se tohoto vodáckého výcviku zúčastnil.“ Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Výchozí text je zapsán pravopisně správně.
Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo jezi má být jezy
Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo především má být přede vším.
Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo zúčastnil má být zůčastnil.
3 15
„Papírový drak, kterého si děti včera pouštěly, omylem skončil na nejvyšší větvi nedalekého stromu.“ Je tohle souvětí napsáno pravopisně správně?
Ano.
Ne.
4 15
Ve kterém z následujících větných celků není správně zapsána interpunkce?
Raději jděte babičce naproti, už dlouho u nás nebyla.
Pozvánku jsem nedostala včas, a proto jsem nemohla přijít.
Roční pojištění celého domu bylo o 10 000 Kč dražší, než jsme čekali.
Nedávno zrekonstruovaný palác, který pochází z 16. století včera vyhořel.
5 15
„Podobnosti ve výpovědích mě přesvědčili, že si podezřelí vzájemně poskytují alibi.“ Která z následujících úprav odstraní pravopisnou chybu z výchozího textu?
když místo mě napíšeme mně
když místo přesvědčili napíšeme přesvědčily
když místo podezřelí napíšeme podezřelý
když místo vzájemně napíšeme vzájemě
6 15
„K výrobě ptačího krmítka budeme potřebovat: kokosový ořech, 5 provázků, nožík, pilku a vrtačku. Z ořechu nejprve vydlabeme dužinu a pak ho rozřízneme napůl. Vzniknou dvě takové misky. Po obvodu každé z nich vyvrtáme čtyři otvory. Poté vezmeme 4 provázky a misky pevně svážeme k sobě. Poslední provázek, pomocí něhož zavěsíme krmítko na strom, protáhneme pátým otvorem v horní misce. Krmení se bude sypat do dolní misky. Nakonec zkontrolujeme šířku mezery mezi okraji horní a dolní poloviny ořechu. Pokud bude menší než 5 cm, ptáci se do krmítka nedostanou.“ Které z následujících slovních hodnocení nejlépe odpovídá výchozímu textu?
Snažil ses splnit zadaný úkol, tj. napsat popis pracovního postupu. Jednotlivé kroky na sebe logicky navazují, příště ale více promysli jazykové prostředky – v tomto typu textu není vhodné používat např. slovesa v 1. osobě čísla množného.
Zadaný úkol, tj. napsat subjektivně zabarvený popis předmětu, jsi splnil. Jednotlivé informace jsou logicky řazeny, příště ale více promysli jazykové prostředky – v tomto typu textu není vhodné používat např. slovesa v 1. osobě čísla množného.
Snažil ses splnit zadaný úkol, tj. napsat popis pracovního postupu. Vhodně jsi použil některé jazykové prostředky, např. slovesa v 1. osobě čísla množného. Příště ale více promysli popis jednotlivých kroků a jejich návaznost, protože v této oblasti tvůj text vykazuje nedostatky.
Zadaný úkol, tj. napsat subjektivně zabarvený popis předmětu, jsi splnil. Vhodně jsi použil některé jazykové prostředky, např. slovesa v 1. osobě čísla množného. Příště ale více promysli popis předmětu a řazení jednotlivých informací, protože v této oblasti tvůj text vykazuje nedostatky.
7 15
Ve kterém z následujících souvětí není správně zapsána interpunkce?
Nikdy nevíte, kdy budete něčí pomoc, potřebovat zrovna vy.
Spatříte-li člověka, který se nehýbe, okamžitě přivolejte pomoc.
Ležící člověk, který se stlačení hrudníku nebrání, vaši pomoc potřebuje.
Mějte na paměti, že poskytnout první pomoc není tak těžké, jak se možná zdá.
8 15
„Na režisérův nový film, jenž volně navazuje na příběh odehrávající se v Mimosvětě, *****.“ Kterou z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo (*****) ve výše uvedeném souvětí, aby toto souvětí bylo gramaticky správné?
se na konci ledna vyrazí snad všichni fanoušci fantasy
se koncem ledna chystají snad všichni fanoušci fantasy
bude na konci ledna mít premiéru pro všechny fanoušky fantasy
bude koncem ledna termínem premiéry pro všechny fanoušky fantasy
9 15
Ve které z následujících možností jsou významové vztahy mezi slovy nejpodobnější vztahům mezi slovy STŘÍBRO – MINCE – PLATIT?
chleba – pec – jíst
papír – brčko – pít
sklo – okno – opravit
dům – beton – postavit
10 15
„V červnu 2024 odstartovala čtvrtá řada amerického seriálu The Boys, natočeného podle stejnojmenného komiksu. Očekávanou dávku satiry, černého humoru i akčních scén plných krve sice dostanete, ve většině dílů se ale děj nijak neposouvá dopředu. Naštěstí Antony Starr, jeden z protagonistů, je v roli labilního Homelandera čím dál zvrácenější a spousta hlášek Deepa vás zaručeně odrovná, takže i tahle řada stojí za to.“ Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text?
Autor textu uvádí nejen fakta, ale i své názory, v žádné pasáži se však na čtenáře přímo neobrací.
Autor textu uvádí pouze své názory, nikoli fakta, v žádné pasáži se však na čtenáře přímo neobrací.
Autor textu uvádí nejen fakta, ale i své názory a v některých pasážích se přímo obrací na čtenáře.
Autor textu uvádí pouze své názory, nikoli fakta a v některých pasážích se přímo obrací na čtenáře.
11 15
„Obsah první věty a obsah druhé věty se navzájem vylučují, třetí věta rozvíjí druhou větu.“ Pro které z následujících souvětí platí výše uvedené tvrzení?
Vyber si buď křupky, nebo chipsy, hlavně už přestaň vykřikovat, dost nás to totiž otravuje.
Když při sledování filmu stále povídáš, nebo dokonce vykřikuješ, dost nás to otravuje.
Vyber si buď křupky, nebo chipsy, hlavně už přestaň vykřikovat, co se bude dít v další scéně.
Ty při sledování filmu buď hned usneš, nebo neustále vykřikuješ, co se bude dít v další scéně.
12 15
Ve kterém z následujících větných celků je správně zapsána interpunkce?
Nový počítač nebyl, ani zdaleka tak výkonný, jak Kateřina očekávala.
Ten úžasný obchod, kde jsem koupila tuto kabelku má dnes výprodej.
Správnou odpověď nám zašlete nejlépe, e-mailem a to do konce července.
Nikdo z nás nepochyboval, Tomáši, že se ti ten nový projekt podaří dokončit.
13 15
„Souvětí: Tato budova, která dnes slouží jako umělecká galerie, je jednou z nejzajímavějších staveb minulého století.“ Která z následujících možností je gramaticky správnou větou jednoduchou, jež zachovává význam výše uvedeného souvětí?
Tato budova, dnes sloužící jako umělecká galerie, jedna z nejzajímavějších staveb minulého století.
Tato budova dnes slouží jako umělecká galerie a jednou z nejzajímavějších staveb minulého století.
Tato budova, jedna z nejzajímavějších staveb minulého století, dnes slouží jako umělecká galerie.
Tato budova je jednou z nejzajímavějších staveb minulého století a dnes sloužící jako umělecká galerie.
14 15
„Spin-off Joey je oproti svému legendárnímu předchůdci opravdu slabým odvarem. Postava se sice jmenuje stejně, Matt LeBlanc odvádí víceméně podobný výkon jako v seriálu Přátelé, ale sám naprosto nemá šanci utáhnout celý seriál. Znatelně tu chybí špičkování s Chandlerem (vzpomeňte si na slavnou scénu s krocanem) nebo vylomeniny s potrhlou Phoebe. Nového Joeyho by zkrátka nezachránily ani kuře s kachnou.“ Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text?
Tento text, jehož účelem je zhodnotit spin-off Joey, je adresován čtenáři, který se v dané oblasti alespoň trochu orientuje.
Tento text, jehož účelem je zhodnotit spin-off Joey, je adresován nezasvěcenému čtenáři, jenž všechny potřebné informace získá až po přečtení textu.
Tento text, jehož účelem je formou pozitivního komentáře doporučit spin-off Joey, je adresován čtenáři, který se v dané oblasti alespoň trochu orientuje.
Tento text, jehož účelem je formou pozitivního komentáře doporučit spin-off Joey, je adresován nezasvěcenému čtenáři, jenž všechny potřebné informace získá až po přečtení textu.
15 15
Která z následujících vět není zapsána pravopisně správně?
Ohromné výstražné tabule vyzývaly řidiče k opatrné jízdě.
Zítřejší promýtání nového filmu bude neobyčejně zajímavé.
Minulý turnaj ve vybíjené měl poměrně vysokou návštěvnost.
Na dovolenou u moře si s sebou vzala nové plavky se třpytkami.