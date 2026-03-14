dnes 14. března 2026 v 17:00
Čas čtení 0:14

KVÍZ: Uspěl*a bys u přijímaček na střední školu? Vyzkoušej si test z češtiny

KVÍZ: Uspěl*a bys u přijímaček na střední školu? Vyzkoušej si test z češtiny
Zdroj: TASR - Roman Hanc
Anja Samardžija
Anja Samardžija
Přijímačky na střední školu letos píše přes 100 tisíc žáků a žákyň. Jak by se v testu z češtiny vedlo tobě?

Letošní přijímací zkoušky na střední školy se nezadržitelně blíží. První řádný termín pro čtyřleté obory připadá na pátek 10. dubna, druhý pak na pondělí 13. dubna. Více než 100 tisíc žáků a žákyň devátých tříd, kteří podali přihlášky na maturitní obory, nyní čekají povinné didaktické testy z matematiky a českého jazyka.

V našem kvízu jsme se zaměřili právě na češtinu. Zvládl*a bys to?

Doporučeno
KVÍZ: Poznáš české město na leteckém snímku? Jen málokdo získá plný počet bodů KVÍZ: Poznáš české město na leteckém snímku? Jen málokdo získá plný počet bodů 16. prosince 2025 v 13:00
Doporučeno
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími „Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími 9. března 2026 v 13:57
Doporučeno
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 10. března 2026 v 10:00
Doporučeno
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost 10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost 13. března 2026 v 15:08
KVÍZ: Uspěl*a bys u přijímaček na střední školu? Prověř svou češtinu
1 15
„*****, která nejčastěji zobrazují momentky ze života obyčejných lidí, toto prestižní ocenění patří právem.“ Kterou z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo (*****) ve výše uvedeném souvětí, aby toto souvětí bylo gramaticky správné?
Autorce unikátních výtvarných děl
Autorka unikátních výtvarných děl
Autorce svými unikátními výtvarnými díly
Autorka svými unikátními výtvarnými díly
2 15
„Bezpečně projet úsek s několika zrádnými jezi se mu podařilo především díky výborným instruktorům. Byl rád, že se tohoto vodáckého výcviku zúčastnil.“ Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Výchozí text je zapsán pravopisně správně.
Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo jezi má být jezy
Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo především má být přede vším.
Výchozí text obsahuje pravopisnou chybu: místo zúčastnil má být zůčastnil.
3 15
„Papírový drak, kterého si děti včera pouštěly, omylem skončil na nejvyšší větvi nedalekého stromu.“ Je tohle souvětí napsáno pravopisně správně?
Ano.
Ne.
4 15
Ve kterém z následujících větných celků není správně zapsána interpunkce?
Raději jděte babičce naproti, už dlouho u nás nebyla.
Pozvánku jsem nedostala včas, a proto jsem nemohla přijít.
Roční pojištění celého domu bylo o 10 000 Kč dražší, než jsme čekali.
Nedávno zrekonstruovaný palác, který pochází z 16. století včera vyhořel.
5 15
„Podobnosti ve výpovědích mě přesvědčili, že si podezřelí vzájemně poskytují alibi.“ Která z následujících úprav odstraní pravopisnou chybu z výchozího textu?
když místo mě napíšeme mně
když místo přesvědčili napíšeme přesvědčily
když místo podezřelí napíšeme podezřelý
když místo vzájemně napíšeme vzájemě
6 15
„K výrobě ptačího krmítka budeme potřebovat: kokosový ořech, 5 provázků, nožík, pilku a vrtačku. Z ořechu nejprve vydlabeme dužinu a pak ho rozřízneme napůl. Vzniknou dvě takové misky. Po obvodu každé z nich vyvrtáme čtyři otvory. Poté vezmeme 4 provázky a misky pevně svážeme k sobě. Poslední provázek, pomocí něhož zavěsíme krmítko na strom, protáhneme pátým otvorem v horní misce. Krmení se bude sypat do dolní misky. Nakonec zkontrolujeme šířku mezery mezi okraji horní a dolní poloviny ořechu. Pokud bude menší než 5 cm, ptáci se do krmítka nedostanou.“ Které z následujících slovních hodnocení nejlépe odpovídá výchozímu textu?
Snažil ses splnit zadaný úkol, tj. napsat popis pracovního postupu. Jednotlivé kroky na sebe logicky navazují, příště ale více promysli jazykové prostředky – v tomto typu textu není vhodné používat např. slovesa v 1. osobě čísla množného.
Zadaný úkol, tj. napsat subjektivně zabarvený popis předmětu, jsi splnil. Jednotlivé informace jsou logicky řazeny, příště ale více promysli jazykové prostředky – v tomto typu textu není vhodné používat např. slovesa v 1. osobě čísla množného.
Snažil ses splnit zadaný úkol, tj. napsat popis pracovního postupu. Vhodně jsi použil některé jazykové prostředky, např. slovesa v 1. osobě čísla množného. Příště ale více promysli popis jednotlivých kroků a jejich návaznost, protože v této oblasti tvůj text vykazuje nedostatky.
Zadaný úkol, tj. napsat subjektivně zabarvený popis předmětu, jsi splnil. Vhodně jsi použil některé jazykové prostředky, např. slovesa v 1. osobě čísla množného. Příště ale více promysli popis předmětu a řazení jednotlivých informací, protože v této oblasti tvůj text vykazuje nedostatky.
7 15
Ve kterém z následujících souvětí není správně zapsána interpunkce?
Nikdy nevíte, kdy budete něčí pomoc, potřebovat zrovna vy.
Spatříte-li člověka, který se nehýbe, okamžitě přivolejte pomoc.
Ležící člověk, který se stlačení hrudníku nebrání, vaši pomoc potřebuje.
Mějte na paměti, že poskytnout první pomoc není tak těžké, jak se možná zdá.
8 15
„Na režisérův nový film, jenž volně navazuje na příběh odehrávající se v Mimosvětě, *****.“ Kterou z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo (*****) ve výše uvedeném souvětí, aby toto souvětí bylo gramaticky správné?
se na konci ledna vyrazí snad všichni fanoušci fantasy
se koncem ledna chystají snad všichni fanoušci fantasy
bude na konci ledna mít premiéru pro všechny fanoušky fantasy
bude koncem ledna termínem premiéry pro všechny fanoušky fantasy
9 15
Ve které z následujících možností jsou významové vztahy mezi slovy nejpodobnější vztahům mezi slovy STŘÍBRO – MINCE – PLATIT?
chleba – pec – jíst
papír – brčko – pít
sklo – okno – opravit
dům – beton – postavit
10 15
„V červnu 2024 odstartovala čtvrtá řada amerického seriálu The Boys, natočeného podle stejnojmenného komiksu. Očekávanou dávku satiry, černého humoru i akčních scén plných krve sice dostanete, ve většině dílů se ale děj nijak neposouvá dopředu. Naštěstí Antony Starr, jeden z protagonistů, je v roli labilního Homelandera čím dál zvrácenější a spousta hlášek Deepa vás zaručeně odrovná, takže i tahle řada stojí za to.“ Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text?
Autor textu uvádí nejen fakta, ale i své názory, v žádné pasáži se však na čtenáře přímo neobrací.
Autor textu uvádí pouze své názory, nikoli fakta, v žádné pasáži se však na čtenáře přímo neobrací.
Autor textu uvádí nejen fakta, ale i své názory a v některých pasážích se přímo obrací na čtenáře.
Autor textu uvádí pouze své názory, nikoli fakta a v některých pasážích se přímo obrací na čtenáře.
11 15
„Obsah první věty a obsah druhé věty se navzájem vylučují, třetí věta rozvíjí druhou větu.“ Pro které z následujících souvětí platí výše uvedené tvrzení?
Vyber si buď křupky, nebo chipsy, hlavně už přestaň vykřikovat, dost nás to totiž otravuje.
Když při sledování filmu stále povídáš, nebo dokonce vykřikuješ, dost nás to otravuje.
Vyber si buď křupky, nebo chipsy, hlavně už přestaň vykřikovat, co se bude dít v další scéně.
Ty při sledování filmu buď hned usneš, nebo neustále vykřikuješ, co se bude dít v další scéně.
12 15
Ve kterém z následujících větných celků je správně zapsána interpunkce?
Nový počítač nebyl, ani zdaleka tak výkonný, jak Kateřina očekávala.
Ten úžasný obchod, kde jsem koupila tuto kabelku má dnes výprodej.
Správnou odpověď nám zašlete nejlépe, e-mailem a to do konce července.
Nikdo z nás nepochyboval, Tomáši, že se ti ten nový projekt podaří dokončit.
13 15
„Souvětí: Tato budova, která dnes slouží jako umělecká galerie, je jednou z nejzajímavějších staveb minulého století.“ Která z následujících možností je gramaticky správnou větou jednoduchou, jež zachovává význam výše uvedeného souvětí?
Tato budova, dnes sloužící jako umělecká galerie, jedna z nejzajímavějších staveb minulého století.
Tato budova dnes slouží jako umělecká galerie a jednou z nejzajímavějších staveb minulého století.
Tato budova, jedna z nejzajímavějších staveb minulého století, dnes slouží jako umělecká galerie.
Tato budova je jednou z nejzajímavějších staveb minulého století a dnes sloužící jako umělecká galerie.
14 15
„Spin-off Joey je oproti svému legendárnímu předchůdci opravdu slabým odvarem. Postava se sice jmenuje stejně, Matt LeBlanc odvádí víceméně podobný výkon jako v seriálu Přátelé, ale sám naprosto nemá šanci utáhnout celý seriál. Znatelně tu chybí špičkování s Chandlerem (vzpomeňte si na slavnou scénu s krocanem) nebo vylomeniny s potrhlou Phoebe. Nového Joeyho by zkrátka nezachránily ani kuře s kachnou.“ Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text?
Tento text, jehož účelem je zhodnotit spin-off Joey, je adresován čtenáři, který se v dané oblasti alespoň trochu orientuje.
Tento text, jehož účelem je zhodnotit spin-off Joey, je adresován nezasvěcenému čtenáři, jenž všechny potřebné informace získá až po přečtení textu.
Tento text, jehož účelem je formou pozitivního komentáře doporučit spin-off Joey, je adresován čtenáři, který se v dané oblasti alespoň trochu orientuje.
Tento text, jehož účelem je formou pozitivního komentáře doporučit spin-off Joey, je adresován nezasvěcenému čtenáři, jenž všechny potřebné informace získá až po přečtení textu.
15 15
Která z následujících vět není zapsána pravopisně správně?
Ohromné výstražné tabule vyzývaly řidiče k opatrné jízdě.
Zítřejší promýtání nového filmu bude neobyčejně zajímavé.
Minulý turnaj ve vybíjené měl poměrně vysokou návštěvnost.
Na dovolenou u moře si s sebou vzala nové plavky se třpytkami.
Doporučujeme
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 dny
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
Sponzorovaný obsah
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
před 2 dny
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
Sponzorovaný obsah
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové profesionálky
před 2 dny
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
10. 3. 2026 10:00
Storky
Kabelka na popcorn? Ďábel nosí Pradu 2 posouvá filmový merch na novou úroveň
Nová kapitola luxusní módy: Takto vypadají futuristické tenisky Balenciaga
Zendaya možná sama právě potvrdila, že se tajně vdala za Toma Hollanda
Matrix pořádá soutěž pro mladé kadeřnické talenty. Můžeš vyhrát kurz od světové ...
Sponzorovaný obsah
Dakota Johnson září v nové kampani Calvin Klein: Herečka okouzlila hot snímky
V Naked Attraction se představí pansexuální účastník
Kdo si zahraje v rebootu Baywatch? Tvůrci odhalili první herce
Swarovski vzdal poctu Shrekovi. Kolik stojí křišťálové figurky známých postav?
Autor hitu Heated Rivalry plánuje pro Netflix gay drama o Alexandru Velikém
Ikonické série se vrátí do kin. Úžasňákovi i Příšerky s.r.o. budou mít třetí díl
Serena Williams jako Barbie? Mattel k MDŽ vydal speciální kolekci inspirovanou ú...
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
Zvrat v Survivoru! Show přepisuje pravidla, vrátily se dvě ikony minulých řad
Vogue zveřejnil seznam nejvlivnějších žen roku 2026
V Praze se objevilo několik záhadných billboardů. Radí ti, aby sis dal*a pauzu
Do Naked Attraction se vrací instruktorka jógy. Uvidíš i dost neobvyklé tetování
„Prožívám nejtěžší období života.“ Kelly Osbourne promluvila o útocích na sítích
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
Kendall Jenner se vrací ke značce Adidas. Čeká nás nová éra Superstar?
Lifestyle news
Uklízejí byty plné odpadků zadarmo. Teď ale nezisková organizace potřebuje pomoc sama
před 31 minutami
Kabelka na popcorn? Ďábel nosí Pradu 2 posouvá filmový merch na novou úroveň
před hodinou
ŽEBŘÍČEK: Tohle je 10 nejlépe placených herců a hereček za rok 2025. Kdo vydělal největší balík?
před 3 hodinami
Tohle jsou nejhorší filmy roku 2025. Zlaté maliny si letos odneslo i všech sedm trpaslíků ze Sněhurky
dnes v 11:52
Balenciaga představuje futuristické tenisky, představují novou kapitolu luxusní módy
dnes v 10:14
Noví Piráti z Karibiku? Dobrodružný nářez od Netflixu získal stoprocentní skóre
dnes v 08:43
Ceny Vinyla ocenily sílu osobních výpovědí. Uspěli Black Tar Jesus, Rivermoans a Miloš Hroch
včera v 23:01
Ornella Koktová čelí problémům na všech frontách. Po rozchodu s Agátou ji opouští další kamarádka
včera v 19:02
Drama v Euphorii? Tvůrce soundtracku Labrinth se ostře distancuje od seriálu
včera v 17:53
Mikýř připravuje film o Epsteinovi. Uvidíš ho v kině
včera v 14:02
Lékaři našli při pitvě v těle mrtvého ukrajinského vojáka nevybuchlý granát. Personál museli okamžitě evakuovat
před hodinou
MAPA: V Česku udeří silný vítr. Kde hrozí nebezpečí a na co si dát pozor?
před 3 hodinami
Severní Korea odpálila přibližně 10 balistických raket směrem k Japonskému moři. Měly uletět 350 kilometrů
dnes v 12:06

Více z tématu Vzdělání & Kariéra

Všechno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
Refresher Club
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
2. 3. 2026 7:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
Mediální spolupráce
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
Sponzorovaný obsah
Jak si najít dream job: Těchto šest kroků bys měl*a udělat, jestli chceš práci, kterou budeš milovat
28. 2. 2026 9:30
1
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
Sponzorovaný obsah
26 otázek, které bys měl*a položit na pohovoru. Zjistíš o zaměstnavateli víc, než se ti chystal říct
27. 2. 2026 15:30
Více z tématu Design & Art Všechno
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 dny
Známe nejlepší české artists současnosti. Czech Grand Design rozdal ceny
před 2 dny
Prahu zdobí nové muraly od předních českých street artists. Stojí za nimi silné sdělení
před 2 dny
Více z tématu Tech & Gaming Všechno
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
ChatGPT není tvůj kamarád ani psycholog. Proč ho lidé v USA masově bojkotují a proč bys to taky měl*a zvážit?
9. 3. 2026 14:00
První dojmy z hraní World of Warcraft: Midnight. Nádherné hlavní město doprovází rozpaky z příběhu i nových systémů
9. 3. 2026 16:00
1
Připravují nás hry na apokalypsu? Tohle je 6 katastrofických scénářů, které se můžou skutečně stát
26. 2. 2026 10:00
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
24. 2. 2026 14:00
Eliška studuje design a pracuje za barem. „Končím okolo třetí ráno. Je to fyzicky šílené.“ Proč ona a další nemají na výběr?
2. 3. 2026 7:00
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
23. 2. 2026 13:00

10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
10 nejlepších českých filmů novodobé historie. Klasikám to nandal dva roky starý skvost
včera v 15:08
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
10 míst v Česku, kde by se měla natáčet další řada Bridgertonů. Navštiv je, než se proslaví
před 2 dny
Když tě v 17 zná celá země, trochu tě to semele. Dokument Tak to mělo bejt je rapová pohádka bez happy endu
Když tě v 17 zná celá země, trochu tě to semele. Dokument Tak to mělo bejt je rapová pohádka bez happy endu
dnes v 07:00
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
Ornella Koktová čelí problémům na všech frontách. Po rozchodu s Agátou ji opouští další kamarádka
Ornella Koktová čelí problémům na všech frontách. Po rozchodu s Agátou ji opouští další kamarádka
včera v 19:02
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
„Je to takový český Harry Potter.“ Tuzemské fantasy dobývá Netflix, drží se mezi nejlepšími
9. 3. 2026 13:57
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
Refresher Club
26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“
10. 3. 2026 10:00
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
Refresher Club
Z Česka do vysněného apartmánu v Apulii: Jak si Klára a František splnili sen o druhém domově u moře
před 3 dny
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
KVÍZ: Poznáš nejznámější české seriály jen podle jediné fotky? Otestuj se
9. 3. 2026 17:30
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
6
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
ŽEBŘÍČEK: Tohle jsou nejlepší piva v Evropě podle turistů. Česko zabodovalo, první místo tě ale překvapí
5. 3. 2026 8:34
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
