Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 14. března 2026 v 16:40
Čas čtení 1:15
Anja Samardžija

Uklízejí byty plné odpadků zadarmo. Teď ale nezisková organizace potřebuje pomoc sama

Uklízejí byty plné odpadků zadarmo. Teď ale nezisková organizace potřebuje pomoc sama
Zdroj: Zesnáze21/volně k užití
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nezisková organizace Břečťan se ocitla v krizi.

Dobrovolníci z organizace Břečťan už dlouhodobě pomáhají lidem, kteří ztratili kontrolu nad svým domovem. Uklízejí byty plné odpadků, zkaženého jídla a věcí lidem s psychickými potížemi, chorobným hromaděním nebo fyzickými omezeními.

Jenže teď se organizace ocitla v tíživé situaci sama. Pokazilo se auto, které využívala k výjezdům, a zároveň nedostala granty, o které žádala. Některé úklidy tak musela odložit, jiné odmítnout.

„Po roce a třech měsících mě mrzí, že vám musím oznámit, že Břečťan už dál nemůže uklízet zadarmo. Granty, o které jsme si zažádali, nám nebyly schváleny. A když už byly, tak třeba jenom jedna desetina z částky, o kterou jsme si zažádali, a to jsou peníze, které nám vydrží maximálně na měsíc. Pokud to budu dále dělat zadarmo, Břečťan dlouho nepřežije. A to už jenom kvůli tomu, že náklady na jeden úklid se můžou vyšplhat až do třiceti tisíc,“ uvedl ředitel organizace Martin Mojžíš Ondruš.

@martin_z_brectanu

Mrzí mě to. Břečťan má být druhá naděje pro všechny, kteří už nemohou. Děláme to zadarmo proto, že věříme, že pomoc si zaslouží ten, kdo ji potřebuje – ne jen ten, kdo si ji může dovolit. Bohužel ale doufám, že chápete jednu věc: zadarmo to nejde dělat věčně. Nejenže tyto úklidy děláme bez nároku na odměnu, ale často za ně ještě sami platíme – za odvoz odpadu, ochranné pomůcky, dopravu i další věci, které jsou k takové práci potřeba. Proto se uchylujeme k plánu, který je následující: Dokud nenajdeme stabilní financování seshora, na úklid se budou shánět peníze. A to ať už od sociálních odborů, města, rodin klienta. A nebo třeba veřejných sbírek. Doufám, že jsem neztratil vaši přízeň. Martin.

♬ původní zvuk - Martin_z_brectanu

Proto se Břečťan obrací na veřejnost. Na platformě Znesnáze21 právě běží sbírka na novou dodávku, bez které není možné převážet úklidový materiál ani organizovat zásahy po celé republice. Cíl sbírky je 1 190 000 korun, zatím se podařilo vybrat přes 380 tisíc od více než 500 dárců.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Domů
Sdílet
Diskuse