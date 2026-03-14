Uklízejí byty plné odpadků zadarmo. Teď ale nezisková organizace potřebuje pomoc sama

Nezisková organizace Břečťan se ocitla v krizi.
Dobrovolníci z organizace Břečťan už dlouhodobě pomáhají lidem, kteří ztratili kontrolu nad svým domovem. Uklízejí byty plné odpadků, zkaženého jídla a věcí lidem s psychickými potížemi, chorobným hromaděním nebo fyzickými omezeními.
Jenže teď se organizace ocitla v tíživé situaci sama. Pokazilo se auto, které využívala k výjezdům, a zároveň nedostala granty, o které žádala. Některé úklidy tak musela odložit, jiné odmítnout.
„Po roce a třech měsících mě mrzí, že vám musím oznámit, že Břečťan už dál nemůže uklízet zadarmo. Granty, o které jsme si zažádali, nám nebyly schváleny. A když už byly, tak třeba jenom jedna desetina z částky, o kterou jsme si zažádali, a to jsou peníze, které nám vydrží maximálně na měsíc. Pokud to budu dále dělat zadarmo, Břečťan dlouho nepřežije. A to už jenom kvůli tomu, že náklady na jeden úklid se můžou vyšplhat až do třiceti tisíc,“ uvedl ředitel organizace Martin Mojžíš Ondruš.
Proto se Břečťan obrací na veřejnost. Na platformě Znesnáze21 právě běží sbírka na novou dodávku, bez které není možné převážet úklidový materiál ani organizovat zásahy po celé republice. Cíl sbírky je 1 190 000 korun, zatím se podařilo vybrat přes 380 tisíc od více než 500 dárců.