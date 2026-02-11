Hlavní témata
dnes 11. února 2026 v 13:00
Čas čtení 4:41

Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah

Randění v roce 2026: Přinášíme ti 6 tipů, jak přežít mezi algoritmy a neztratit naději na kvalitní vztah
Zdroj: Unsplash/ Claudia Love/ volně k užití
Anna Sochorová
Anna Sochorová
Shrekking, situationship, clear-coding. Randící slovník je poslední dobou plný slov, která popisují jevy, které ze vztahů dělají jednoduše peklo. Co znamená randit v roce 2026? Připravili jsme si pro tebe malou příručku.

Do vztahů se nám motají algoritmy a lidé jsou unavení. Nebaví nás čekat a nechceme investovat do nejistoty. V roce 2026 jsme se totiž ocitli v paradoxní situaci, kdy nikdy nebylo snazší se s někým spojit a nikdy nebylo těžší s ním zůstat. Technologie, které slibovaly odstranit bariéry, vytvořily nové, mnohem sofistikovanější zdi. Mnoho z nás není připraveno se přes ně dostat.

Rozklad digitální romantiky

Moderní randění je velmi ovlivněno komodifikací pozornosti. Aplikace nám přinášejí jen další vjem a rychlý dopamin. Průměrná délka pozornosti u digitálního profilu klesla pod 1,5 sekundy. To není čas na zhodnocení charakteru, ale zlomek vteřiny na rychlou filtraci vizuálních dat.

Například kniha The Paradox of Choice od sociologa Barryho Schwartze potvrzuje, že čím více možností máme, tím méně jsme s výsledkem spokojeni. Mozek neustále skenuje „horizont příležitostí“, což vede k neschopnosti se soustředit.

Tinder
Zdroj: Pexels/cottonbro/volně k užití

Místo abychom se soustředili na rozvíjení jednoho vztahu, naše schopnost soustředit se je narušena algoritmy, které nás nutí hledat dál. První rande už nemusí být o tom, jestli si lidé doopravdy rozumí, ale o tom, jestli tvůj protějšek dokáže v reálném čase konkurovat proudu notifikací.

K tomu se přidává fenomén, který reporty pro rok nazývají Question Deficit (deficit otázek). Podle dat z platformy Hinge si 62 procent lidí myslí, že se na rande ptají dost, ale jen 30 procent jejich protějšků má pocit, že o ně byl skutečný zájem. Výsledek? Povrchní výslech místo konverzace. Mozek neustále skenuje „horizont příležitostí“, což vede k neschopnosti se soustředit na člověka, který sedí přímo před námi.

Algoritmus jako past

Další bariérou jsou pokročilé algoritmy, které ti s 90procentní úspěšností dokážou vybrat partnera*partnerku, a to jen na základě dat, která sdílíš. To zní přece hezky, ne? Tak proč by to měl být problém?

Pokud ti algoritmus predikuje takto vysokou shodu, podvědomě očekáváš bezproblémovost. Jakmile narazíš na první konflikt, mozek to vyhodnotí jako chybu v softwaru, nikoliv jako přirozenou součást budování vztahu. Může to v nás vyvolat pocit, že je vztah pouhý produkt, který se vybalí z krabice a bude dokonale fungovat.

Nový slovník: Strategie přežití i toxické pasti

AI-fishing

Podobné jako catfishing, ale rafinovanější. Tvůj match nepoužívá fotky někoho jiného, ale jeho profilové texty a vtipné odpovědi píše vysoce pokročilý AI model. V chatu jsi z ní*něj úplně unešený*á, ale když se konečně sejdete, neumí ze sebe dostat ani jednu koherentní větu.

Clear-coding

Tohle je pozitivní trend, který by podle předpovědí měl zůstat po celý rok. O co jde? Ve zkratce to znamená, že jsi od úplného začátku naprosto upřímný*á v tom, kdo jsi a co si od vztahu představuješ. Žádné „uvidíme, jak se to vyvine“.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. Zdroj: Freepik / volně k použití
Truecasting

Odklon od filtrů. Lidé postují fotky, kde se neschovávají za vyumělkovanou dokonalost. Jde hlavně o to, aby odfiltrovali ty, co hledají jen instagramový ideál, ale nedokážou přijmout reálného člověka, který nebude 24/7 dokonale upravený a bez pórů.

Dry-Dating

Trend randění bez alkoholu a jiných stimulantů pro maximální čistotu úsudku. Je tu sice vyšší úroveň počáteční nervozity, ale zároveň prostor pro rychlejší budování skutečné důvěry.

Shrekking

Jde o strategii, kdy si člověk záměrně vybere partnera*partnerku, kterého považuje za méně atraktivního, chudšího nebo sociálně méně zdatného, aby měl v rukou veškerou moc. Shrekking vychází z povýšeného kastovního systému krásy a peněz. Jde jednoduše o velmi toxický pohled na vztahovost. Data ukazují, že lidé, kteří se snaží takto kalkulovat, končí s nejhlubšími traumaty, protože jejich ego neunese odmítnutí od někoho, koho vnímali jako „podřadného“.

Doba se mění… (naštěstí)

Ještě před pár lety bylo „být single“ vnímáno jako dočasný stav, chyba v systému, kterou je třeba velmi rychle opravit. Tento tlak byl vyvíjen především na ženy. Jenomže teď se situace obrátila. Podle aktuálních dat z Pew Research Center a velkých seznamovacích platforem se až 45 procent žen ve věku 25–44 let identifikuje jako „dobrovolně single“.

Vítej v éře decentralizování mužů. Fenomén decentering men přestal být radikálním feministickým sloganem a stal se mainstreamovým životním stylem. Lidé masivně přesouvají svou energii z nekonečného koloběhu prvních schůzek do rozvíjení přátelství a seberozvoje.

Právě přátelé hrají velkou roli ve výběru partnera*partnerky. Alespoň to hlásí data z Hinge, kde téměř polovina uživatelstva nechává o svém milostném životě rozhodovat své blízké. Zapomeň na osamělé swipování v posteli. Přichází Friendfluence.

Gen Z jednoduše odmítá separovat partnera*partnerky od zbytku života. Buď zapadneš do mé skupiny přátel, nebo v mém životě prostě nemáš místo. Vztahy už nejsou budovány ve vakuu, ale jako součást širší sociální sítě. To je spojené s naší touhou po stabilní komunitě.

Strategický manuál

  • 1. Praktikuj „Clear-coding“ od první vteřiny

Zapomeň na hry na nedostupnost. V roce 2026 je největším projevem odvahy a luxusu upřímnost. Takže buď transparentní a od začátku jasně komunikuj, kdo jsi a co od vztahu očekáváš. Vyhni se frázím typu „uvidíme, co z toho bude“ a nastav si hranice. Pokud chceš něco vážného, nepředstírej, že ti vyhovuje nezávaznost. Ušetříš si tím měsíce doufání, že tvůj protějšek změní názor.

  • 2. Jak budovat profil

Tvým hlavním cílem není zaujmout úplně všechny, ale jen ty správné lidi. Namísto obecných fotek z dovolené použij fotky, které zachycují tvoje koníčky a emoce. Bez retuší a bez zbytečného filtrování. Chceš vedle sebe partnera, který tě bude mít rád kvůli tobě, ne kvůli filtru.

tinder
Zdroj: Pexels / volně k užití

Do popisku vlož jednu věc, o které nesmlouváš (třeba „hledám stabilitu, ne situationship“). Jasné vymezení hranic od první sekundy šetří týdny mentální energie. Vzhledem k rychlosti skenování profilů si nastav limit. Po 10 profilech přestaň swipovat. Tvůj mozek už v tu chvíli stejně není schopen vnímat charakter, jen vizuální data.

  • 3. Pozor na „Vulnerability Hangover“

Data ukazují, že 52 procent lidí cítí po emocionálním otevření stud. Přitom jen 19 procent lidí říká, že je jim nepříjemné, když se jim někdo druhý svěří. Riskni to a buď ten, kdo otevře hluboké téma jako první. Ten druhý na to pravděpodobně čeká, ale bojí se stejně jako ty.

  • 4. Prověřování a „vibe-check“

Než investuješ čas do osobního setkání, musíš prorazit digitální bariéru. Pokud konverzace plyne až příliš dokonale nebo „terapeuticky“, a ty máš dojem, že si píšeš s AI, zapoj do hovoru sarkasmus. Modely umělé inteligence totiž mají problém s kontextuální nespojitostí a lidskou nedokonalostí.

  • 5. Management pozornosti: Pravidlo 48 hodin

Pozornost je cenná komodita. Pokud tvůj protějšek přestane komunikovat na více než 48 hodin bez omluvy, přestaň na něj plýtvat energií. Snaž se přesunout kontakt do reality co nejdříve. Dlouhé týdny dopisování vytvářejí falešnou intimitu, která se při osobním setkání často rozpadne.

  • 6. Etický kodex: Randění bez her

Aby se z randění nestalo „peklo“, je třeba dodržovat základní pravidlo. Nikdy si nevybírej partnera*partnerku jen proto, že ho považuješ za „méněcenného“ v naději, že nad ním budeš mít moc a on tě neopustí. Taková kalkulace je toxická a téměř vždy končí traumatem pro obě strany.

Protože v digitálním světě plném vygenerovaných odpovědí a vypočítaného Shrekkingu je tou nejvíc „sexy“ vlastností paradoxně něco úplně analogového, a to skutečný zájem o druhého člověka. Takže příště, než začneš swipovat, polož si jednoduchou otázku: Chci teď hluboký lidský kontakt, nebo jen další dávku dopaminu?

Tvoje odpověď určí, jestli bude tvoje další rande jen další statistickou chybou, nebo začátkem něčeho, co žádný algoritmus nedokázal předpovědět.

RODINA, VZTAHY, SEX VZTAHY
