Seriálový fenomén současnosti se dočká české verze. Ukáže drsnou realitu urgentního příjmu

Zajímá tě, co se skutečně děje za zavřenými dveřmi urgentního příjmu, kde o osudu pacienta*pacientky rozhodují vteřiny? Televize Prima přichází s novinkou Nemocnice 24/7.
Práce na urgentu není jen o odborných diagnózách, jako je perforace trávicího traktu (GIT) nebo septický šok. Lékaři zde musí být i zdatnými psychology. Možná i proto se HBO už přes rok těší z nového seriálového fenoménu The Pitt (Urgent), v němž parta pittsburgských doktorů a doktorek spolu s dalším personálem provádí diváka*divačku hodinu po hodině svojí směnou. No a velmi podobného konceptu se teď dočkáme i v Česku.
V novém seriálu Nemocnice 24/7 od TV Prima se čeští lékaři potýkat s celou škálou případů. Uvidíš tu akutní stavy, od svalových křečí po těžké záněty zažívání. Pořad bude mít také velký sociální rozměr. Objeví se zde třeba problematika spojená s bezdomovectvím a drogovou závislostí.
Když jde o minuty
Pořad věrně kopíruje realitu pohotovostní služby tím, že v jeden moment se řeší několik případů najednou. Tato paralelní dějová linka dodává každému dílu napětí a dynamiku, která diváctvo nenechá vydechnout. Uvidíš všechno, od drobných úrazů, se kterými lidé přijdou sami, až po kritické stavy transportované záchrannou službou.
Jeden z emotivních momentů ukáže i odvrácenou stranu alternativní medicíny. Vyplatí se v rámci „očisty organismu“ popíjet chlor? Lékařiy v pořadu jasně vysvětlí, proč jsou podobné experimenty hazardem se zdravím a jak složité je pak hledat příčiny takto vyvolaného akutního stavu.
Nenech si ujít první směnu! Nemocnice 24/7 startuje už v pondělí v 17:05 na Primě.