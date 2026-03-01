Tato zjištění mohou mít zásadní význam nejen pro páry toužící po rodině, ale také pro samotné kliniky reprodukční medicíny a jejich interpretaci testů.
Mezinárodní tým výzkumníků z Dánska, Spojeného království a Kanady analyzoval více než 15 tisíc vzorků spermatu od dárců z Dánska a Spojených států, píše EuroNews. Výsledky ukázaly překvapivé sezónní změny.
Vědci se zaměřili zejména na koncentraci takzvaných progresivně pohyblivých spermií, tedy těch, které dokážou efektivně plavat vpřed a mají nejvyšší šanci úspěšně oplodnit vajíčko. Data ukázala, že koncentrace těchto „nejrychlejších plavců“ začíná stoupat během jara, svého maxima dosahuje na začátku léta a následně klesá na nejnižší hodnoty uprostřed zimy.
Tyto rozdíly samozřejmě v žádném případě neznamenají, že by byli muži plodní jen v létě a v zimě naopak neplodní. Zajímavostí je, že samotná produkce spermií se během roku vůbec nemění. Celkový počet spermií i objem ejakulátu zůstávají stabilní ve všech ročních obdobích. To, co se ve skutečnosti mění, je výhradně kvalita a efektivita jejich pohybu.
Tato zjištění přinášejí důležitý kontext pro praxi, protože výsledky spermiogramu pořízeného v létě mohou vypadat jinak než výsledky testů pořízených v zimě. Ačkoli věda již delší dobu ví, že vývoj spermií je citlivý na teplotu, předchozí menší studie přinášely smíšené závěry a často dokonce naznačovaly, že spermie se mají lépe v chladnějších měsících.