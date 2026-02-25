Nová série přinese ikonický příběh Elizabeth Bennetové a pana Darcyho v moderním, ale věrném zpracování.
Netflix zveřejnil teaser k dlouho očekávané adaptaci klasického románu Pýcha a předsudek od Jane Austen. Šestidílná série přinese nový pohled na známé romantické dílo a jeho ikonické postavy.
Hlavní postavy ztvární Emma Corrin jako inteligentní a houževnatá Elizabeth Bennet a Jack Lowden jako hrdý a tajemný pan Darcy. Teaser nabízí první záběry jejich postav, včetně romantických momentů a vizuálních symbolů, které naznačují silné emocionální pouto.
Vedle této dvojice se v seriálu objeví i Olivia Colman v roli paní Bennetové a Rufus Sewell jako pan Bennet. Doplní je řada talentovaných herců a hereček v dalších rolích.
Autorkou scénáře je Dolly Alderton, která zároveň působí jako výkonná producentka. Režisérem je Euros Lyn, známý svými pracemi na seriálech pro Netflix. Produkce slibuje věrné zpracování původního románu z roku 1813.
Oficiální uvedení je plánováno na podzimní měsíce roku 2026, i když přesné datum ještě nebylo oznámeno. Seriál má zaujmout nejen fanoušky a fanynky literární klasiky, ale i novou generaci diváků a divaček, kteří milují romantické a historické příběhy plné napětí, vtipu a vášně.