Separ reaguje na Rytmusova storíčka a vysvětluje situaci kolem koncertu v Košicích.
Vypadá to, že válečná sekera mezi Rytmusem a Separam ještě stále zakopána nebyla. Patrik „Rytmus“ Vrbovský sdílel na Instagramu příběh, ve kterém zveřejnil otázku od fanouška, který se ho ptal, co říká na to, že měl Separ v Košicích na koncertě použité plachty. „Mně je to jedno. Ať se daří každému. Dělám to pro vás a mladší generaci rapperů. Je těžké udržet stadionovou laťku,“ odpověděl Rytmus.
Na Rytmusův příběh se rozhodl odpovědět i samotný Separ, který ve své odpovědi tvrdí, že jde o běžnou praxi na velkých koncertech a Rytmus by to měl podle něj už dávno vědět. Zároveň připomněl své vlastní vystoupení, kde podle jeho slov dokázali využít podobná řešení a dokonce překročit kapacitu stadionu.
Aby toho nebylo málo, rappeři se do sebe pustili i kvůli vzhledu. „To, že mě veřejně kritizuješ za holou hlavu tím, že to sdílíš, přičemž si 20 let barvíš ten zbytek vlasů, co ti začínají v půlce hlavy, cením. Ale to mě už u tebe nepřekvapuje,“ vyjádřil se Separ.
Zároveň naznačil, že ho překvapuje, že Rytmus tuto téma stále řeší, a dodal, že po jeho zkušenostech by už měl mít podobné věci zvládnuté. „Po tvých zkušenostech bys mohl vědět, že geotextilie (plachty) se používají na akcích na místa, která odrážejí zvuk a zkreslují ho,“ napsal Separ. Na Separovu odpověď Rytmus zatím nereagoval.