Fanoušci a fanynky se mohou těšit na velkolepou show, která připomene zlatou éru nultých let, ale v moderním provedení. V pražské O2 areně vystoupí 23. září 2026.
Pro Nicole Scherzinger, Kimberly Wyatt a Ashley Roberts nepůjde jen o obyčejnou sérii koncertů, rok 2026 se nese ve znamení 20. výročí jejich debutového alba PCD.
Skupina si také zakládá na precizní choreografii a vizuálním zážitku, který bere dech. Zaznít by měly všechny zásadní hity, které definovaly popovou scénu. Třeba Don't Cha, hymna, která skupinu vystřelila na vrchol nebo hit Buttons.
Hlavní tvář skupiny, Nicole Scherzinger, potvrzuje roli jedné z nejlepších světových performerek. Po úspěšné sólové dráze a působení v televizních show se vrací ke svým kořenům, aby spolu s ostatními členkami dokázala, že The Pussycat Dolls jsou stále v plné síle.
Nová kapitola a Club Song
Návrat není jen o vzpomínání. The Pussycat Dolls přicházejí s čerstvou tvůrčí energií a novou hudbou. Jejich nejnovější počin, skladba Club Song, je první nahrávkou od singlu React (2019).
Na produkci se podílel Mike Sabbath (stojí za hity RAYE nebo Jade) a autorsky přispěly Nicole Scherzinger spolu s Caroline Ailin (dvorní autorka Duy Lipy). Skupina tak jasně dává najevo, že jejich ikonická choreografie a silné vokály mají v dnešním popu stále své nezastupitelné místo.
Vstupenky: Kdy a kde nakupovat?
Pokud si nechceš tenhle popový svátek nechat ujít, tak pozorně čti. Předprodeje začínají již příští týden.
Následující den, ve čtvrtek 19. března, odstartuje v 10 hodin předprodej pro členy Live Nation klubu a ve 12 hodin se přidá předprodej sítě Spotify.
Vše vyvrcholí v pátek 20. března v 10 hodin dopoledne, kdy budou vstupenky uvolněny do širokého prodeje v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
Legendární The Pussycat Dolls do pražské O2 areny dorazí už 23. září. Cena vstupenek se bude pohybovat kolem 1 500 korun a výše.