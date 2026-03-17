dnes 17. března 2026 v 16:30
Čas čtení 1:45
Michal Drahný

Banksy odmaskován? Novináři tvrdí, že odhalili umělcovu identitu

Banksy odmaskován? Novináři tvrdí, že odhalili umělcovu identitu
Zdroj: MEGA/GC Images
Agentura Reuters vyslala své investigativní novináře na cestu za odhalením jednoho z nejstřeženějších tajemství současného uměleckého světa – zjistit, kdo je Banksy, a podle vlastní zprávy se jim to povedlo.

Už od 80. let se objevují Banksyho malby na umělecké scéně a od stejné doby se umělci daří zachovávat anonymitu. Nebo dosud dařilo? Agentura Reuters zveřejnila výsledky svého pátrání po Banksyho tajné identitě – měl by jím být bristolský umělec Robin Gunningham, muž, o kterém se jako o Banksym spekuluje již od roku 2008. Právě v tomto roce si Gunningham podle zjištění Reuters změnil jméno na méně zapamatovatelné David Jones.

 
 
 
Našli ho přes Ukrajinu

Novináři Reuters začali své hledání v ukrajinské vesnici Horenka, nedaleko Buči, kde ruská vojska zmasakrovala bezmála 500 Ukrajinců. „Zlom ve vyšetřování nastal po vzniku graffiti, které umělec vytvořil v ukrajinské vesnici Horenka nedaleko Kyjeva mezi budovami zničenými ostřelováním.

Podle svědků, kteří hovořili s agenturou Reuters, díla údajně vytvořili během několika minut dva muži se zakrytými obličeji pomocí sprejů a šablon. Vyšetřovatelé Reuters spojili jméno Gunninghama, který tehdy do této oblasti zamířil jako David Jones, s cestou do Horenky – podle agentury spolupracoval s frontmanem kapely Massive Attack Robertem Del Najou, dalším mužem, o kterém někteří spekulují, že je Banksy,“ píše americký měsíčník Vanity Fair.

 

Právě propojení skrz Roberta Del Naju a fotografa Gilese Duleyho vedlo ke spojení cest k odhalení Banksyho pravé identity. Del Naja spolupracoval s Gunninghamem při tvorbě děl v ukrajinském válečném prostoru, Del Najova kapela Massive Attack využívala Duleyho fotografie při koncertech a Duleyho organizace Legacy of War jim půjčila na pohyb na Ukrajině sanitku.

Banksyho malba v Irpini na Ukrajině
Banksyho malba v Irpini na Ukrajině Zdroj: Rasal Hague / Wikimedia Commons

„Na Ukrajině jsem viděl, jak tým Legacy of War vtrhl do vybombardované budovy a poskytl zoufalým lidem lékařskou péči, topení, pitnou vodu a přátelské přijetí. Půjčili mi také jednu ze svých sanitek, ze které jsem mohl pracovat, což se ukázalo jako nesmírně užitečné, když mě rozzlobená ‚babuška‘ přistihla, jak maluji na její dům, a zavolala policii. Mám pocit, že to nejmenší, co bych měl udělat, je vybrat dost peněz na výměnu poznávacích značek na té sanitce, kterou jsem si ‚vylepšil‘,“ napsal Banksy po dražbě obrazů.

Důkazů přibývá

Identita Banksyho je nejspíš definitivně odhalena ještě navíc díky 26 let starým soudním spisům z New Yorku, které obsahují ručně psané přiznání Robina Gunninghama k poškození módního billboardu. Reportéři totiž propojili toto staré doznání s archivní fotkou ze zákulisí od umělcova bývalého manažera a vypadá to, že největší záhada streetartového světa je konečně u konce.

 

Jeho identitu ale stále nepotvrdil jeho dlouholetý právník Mark Stevens a nadále tvrdí, že zachování Banksyho anonymity je pro jeho tvorbu klíčové. Podle něj „anonymně nebo pod pseudonymem slouží životně důležitým společenským zájmům,“ a „umožňuje tvůrcům říkat pravdu mocným bez obav z odvety, cenzury nebo pronásledování – zejména pokud jde o citlivá témata, jako je politika, náboženství nebo sociální spravedlnost.“

