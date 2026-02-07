Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 7. února 2026 v 7:00
Čas čtení 5:54
Lukáš Čelka/refresher.sk

V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky

Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článek může obsahovat:
  • produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
  • sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
  • násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
mám nad 18 let (zobrazit obsah)
zpět na hlavní stránku Zpět

Oběti sexuálního násilí v Emirátech se bojí nahlásit útok na policii. Pokud totiž přiznají pohlavní styk se ženatým mužem – i když byl nedobrovolný – riskují trestní stíhání za cizoložství.

Souhlasila, že půjde na party s cizinci. O deset dní později ji našli ležet na chodníku v bezvědomí se zlomenou páteří. Devatenáctiletá ukrajinská OnlyFans tvůrkyně Mária Kovalčuk odcestovala do Dubaje vytvářet obsah. Její pracovní cesta se však změnila v boj o přežití.

Doporučeno
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“ Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“ 1. února 2026 v 13:00

Když v březnu 2025 média informovala o mladé ženě v kritickém stavu, kterou našli v jedné z nejluxusnějších čtvrtí Dubaje, mnozí lidé začali tento případ spojovat se zvrácenými večírky přezdívanými i „Porta Potty Parties“.

Podle portálu News18 je ve městě luxusu organizují boháči z celého světa. Zvou si na ně mladé modelky, herečky či fitness influencerky a nutí je vykonávat ponižující sexuální praktiky, například se při sexu potírat výkaly. Odtud také pochází přezdívka „Porta Potty“ – což v překladu znamená „přenosná toaleta“, což ilustruje, že muži na večírcích využívají dívky jako sexuální otrokyně.

Maria plánovala strávit v Dubaji tři měsíce. maria kovalcuk dubaj sexualne napadnutie onlyfans maria kovalcuk dubaj sexualne napadnutie onlyfans maria kovalcuk dubaj sexualne napadnutie onlyfans
Zobrazit galerii
(13)

O své zkušenosti z „Porta Potty Parties“ se na internetu anonymně podělilo několik údajných obětí. Jedna ze žen tvrdila, že ji na večírku znásilnila skupina starších mužů. Podle jejích slov ji nutili k sexuálnímu styku se psem, zatímco na ni močili a otírali si nohy o její tvář.

 

Desítky výpovědí žen z různých zemí, včetně případu Márie Kovalčuk, odhalují odvrácenou stránku Dubaje. Fakt, že zde ženy nemají téměř žádná práva, z něj činí ráj pro násilníky a zvrácené bohaté muže. Vědí totiž, že země obětem nepomůže. Dokazuje to i případ Márie, který se místní policie snažila zamést pod koberec.

„Dubaj propagují jako bezpečnou a okouzlující destinaci bez kriminality. Realita je však úplně jiná. V průběhu let jsem pracovala s mnoha ženami, které byly ve Spojených arabských emirátech znásilněny, omámeny drogami, napadeny nebo uneseny. Když se to pokusily nahlásit, stát s nimi zacházel jako se zločinci,“ říká Radha Stirling, ředitelka organizace Detained in Dubai, která poskytuje právní pomoc cizincům a cizinkám v Emirátech.

„Budeme si s tebou dělat, co chceme“

Mária Kovalčuk přiletěla z Ukrajiny do Dubaje 15. prosince 2024. Ubytovala se v luxusním hotelu Five Jumeirah Village, kde plánovala strávit tři měsíce a 11. března 2025 odletět do Thajska. To se však nikdy nestalo. Jen dva dny před plánovaným odletem se totiž zapletla s nesprávnými lidmi, píše portál Euroasia Daily.

 

V den svých 20. narozenin – 9. března 2025 – ji v karaoke baru oslovil devatenáctiletý mladík a pozval na soukromou party do hotelového pokoje. Mária pozvání přijala. Ještě ten večer zavolala mámě a řekla jí o plánovaném večírku. Následujících deset dní se už nikomu neozvala.

Maria plánovala strávit v Dubaji tři měsíce.
Maria plánovala strávit v Dubaji tři měsíce. Zdroj: Instagram/@marielouna__

Když se máma dozvěděla, že Mária nenastoupila na let do Thajska, začala mít o svou dceru strach. Jak později dívka prozradila, mladík z karaoke baru se jí představil jako syn vlivného a bohatého podnikatele. Sliboval jí, že jeho otec pro ni zajistí soukromé letadlo, a proto si nemá dělat starosti se zmeškaným letem.

Doporučeno
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy 27. ledna 2026 v 7:00

Na večírku byli podle jejích slov bohatí podnikatelé z Ukrajiny a Ruska. Zpočátku se k Márii chovali slušně, ale když se opili, začali si z ní utahovat a vyčítat jí, že s nimi nepije. Nevinné pošťuchování nakonec eskalovalo až do vyhrůžek.

„Řekli mi: ‚Patříš nám, budeme si s tebou dělat, co chceme.‘ Snažila jsem se to brát jako vtip, ale bylo to velmi zvláštní,“ cituje portál Firstpost výpověď Márie Kovalčuk.

Přidej se do klubu REFRESHER+
Základní
125 Kč
Účtuje se jednou za 4 týdny
31,25 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Méně reklam
150 kreditů každé 4 týdny na nákup benefitů
Roční - 17 %
1 500 Kč 1 250 Kč
Účtuje se jednou za rok
24,04 Kč / Týden
Přístup k prémiovým článkům
Přístup k benefitům
Úplně bez reklam
2 000 kreditů ihned na nákup benefitů
Sdílení článků kámošům a kámoškám
Všechny možnosti předplatného Mám slevový kód
Dokončením souhlasím s pravidly a podmínkami portálu Refresher.
Přidej se do klubu REFRESHER+

Co se dozvíš po odemknutí?

  • Jak Márii cizinci vzali doklady a pokoušeli se ji znásilnit.
  • Jakým způsobem dubajská policie uzavřela Máriin případ a pod jakou podmínkou jí údajně v zemi proplatili šeky za lékařskou péči.
  • Jak popsaly zvrácené „Porta Potty Parties“ ženy, které se jich zúčastnily.
  • Jak dubajské zákony nepřímo chrání pachatele sexuálních zločinů a proč se ženy ve Spojených arabských emirátech bojí nahlásit na policii, že se staly oběťmi znásilnění.
  • Co je s Máriou Kovalčuk v současnosti a zda se jí už podařilo úplně zotavit.
Dočíst článek
Máš již předplatné?
Přihlásit se
Dočíst článek
Poslat sms
Pošli SMS na 90211 s textem FRESH 197632 a aktivuj si předplatné na celý měsíc.
Cena SMS předplatného je 125 Kč s DPH. Jak to funguje?
Odemknutí přes SMS
Všechny články za měsíc
POSLAT SMS Jak to funguje?
Odemkni a získej
Refresher bez reklam
stovky prémiových článků
extra benefity
zvýhodněná členství
lístky zdarma
pay per view kódy
Zobrazit všechny
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
KRIMI & TRUE CRIME
Doporučujeme
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 3 hodinami
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 2 dny
Storky
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Lifestyle news
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
před 52 minutami
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
před 2 hodinami
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
včera v 16:47
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
včera v 15:16
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
včera v 13:48
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
včera v 13:01
3
Od zombíků k drakům. Tvůrce seriálu The Last of Us chystá seriál ze světa Baldur's Gate
včera v 11:01
Představitel Teda z How I Met Your Mother se stal v 50 letech poprvé otcem
včera v 08:01
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
před 2 dny
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Politika Rusko Petr Macinka
Více
Zemřela legenda českého filmu Jana Brejchová, bylo jí 86 let
před 34 minutami
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
včera v 19:30
Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
včera v 17:10

Více z tématu Krimi & True Crime

Všechno
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
před 3 dny
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Nový temný true crime. Muž uvěznil v bytě dvě dívky, jejich utrpení čtyři dny vysílala televize
Nový temný true crime. Muž uvěznil v bytě dvě dívky, jejich utrpení čtyři dny vysílala televize
15. 11. 2025 7:00
1
Šest nejlepších true crimes roku. Vyprávění dcery sériového vraha možná nikdy nevymažeš z hlavy
Šest nejlepších true crimes roku. Vyprávění dcery sériového vraha možná nikdy nevymažeš z hlavy
25. 12. 2025 10:30
Kauza bizarní mormonské influencerky: Ruby Franke mučila své děti, aby z nich vyhnala hřích
Kauza bizarní mormonské influencerky: Ruby Franke mučila své děti, aby z nich vyhnala hřích
3. 1. 2026 10:30
1
Více z tématu Fashion Všechno
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
15 nejlepších modelů z Grammy: Chappell Roan jako antická socha nebo Sombr v krajce
2. 2. 2026 13:10
Kopírovat outfity ze sítí už není cool. Lidé touží po autenticitě a milují influencerky, které nevypadají chronicky online
2. 2. 2026 17:00
Pět zásadních trendů pro rok 2026. Doplňky po prarodičích nebo vrstvení povznesou tvůj styl
13. 1. 2026 7:00
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49
Více z tématu Showbiz & Zábava Všechno
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
Režisér Jan Strach po roce znovu stanul před soudem. Podle žaloby měl Železnému způsobit PTSD
před 3 dny
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
před 2 hodinami
Druhá řada Bachelora Česko má další vítězku. Mírovou vyvolenou se stala tato dívka
před 4 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Gastro
před 52 minutami
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
před 52 minutami
ZOH 2026 začaly
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 3 hodinami
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
včera v 18:00
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
Proč je Heated Rivalry lepší než Jacob Elordi? Seriál přepsal i statistiky na PornHubu
včera v 14:30
Od zombíků k drakům. Tvůrce seriálu The Last of Us chystá seriál ze světa Baldur's Gate
Od zombíků k drakům. Tvůrce seriálu The Last of Us chystá seriál ze světa Baldur's Gate
včera v 11:01
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
včera v 13:01
3
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
včera v 18:00
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
včera v 16:47
1
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
před 3 hodinami
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
včera v 13:48
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
před 4 dny
3
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
včera v 13:01
3
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Zpět
Sdílet
Diskuse