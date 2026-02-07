- produkty a služby určené pro osoby starší 18 let
- sex, nahotu a jiný nevhodný obsah
- násilí, krev nebo obsah nevhodný pro citlivé povahy
Oběti sexuálního násilí v Emirátech se bojí nahlásit útok na policii. Pokud totiž přiznají pohlavní styk se ženatým mužem – i když byl nedobrovolný – riskují trestní stíhání za cizoložství.
Souhlasila, že půjde na party s cizinci. O deset dní později ji našli ležet na chodníku v bezvědomí se zlomenou páteří. Devatenáctiletá ukrajinská OnlyFans tvůrkyně Mária Kovalčuk odcestovala do Dubaje vytvářet obsah. Její pracovní cesta se však změnila v boj o přežití.
Když v březnu 2025 média informovala o mladé ženě v kritickém stavu, kterou našli v jedné z nejluxusnějších čtvrtí Dubaje, mnozí lidé začali tento případ spojovat se zvrácenými večírky přezdívanými i „Porta Potty Parties“.
Podle portálu News18 je ve městě luxusu organizují boháči z celého světa. Zvou si na ně mladé modelky, herečky či fitness influencerky a nutí je vykonávat ponižující sexuální praktiky, například se při sexu potírat výkaly. Odtud také pochází přezdívka „Porta Potty“ – což v překladu znamená „přenosná toaleta“, což ilustruje, že muži na večírcích využívají dívky jako sexuální otrokyně.
O své zkušenosti z „Porta Potty Parties“ se na internetu anonymně podělilo několik údajných obětí. Jedna ze žen tvrdila, že ji na večírku znásilnila skupina starších mužů. Podle jejích slov ji nutili k sexuálnímu styku se psem, zatímco na ni močili a otírali si nohy o její tvář.
Desítky výpovědí žen z různých zemí, včetně případu Márie Kovalčuk, odhalují odvrácenou stránku Dubaje. Fakt, že zde ženy nemají téměř žádná práva, z něj činí ráj pro násilníky a zvrácené bohaté muže. Vědí totiž, že země obětem nepomůže. Dokazuje to i případ Márie, který se místní policie snažila zamést pod koberec.
„Dubaj propagují jako bezpečnou a okouzlující destinaci bez kriminality. Realita je však úplně jiná. V průběhu let jsem pracovala s mnoha ženami, které byly ve Spojených arabských emirátech znásilněny, omámeny drogami, napadeny nebo uneseny. Když se to pokusily nahlásit, stát s nimi zacházel jako se zločinci,“ říká Radha Stirling, ředitelka organizace Detained in Dubai, která poskytuje právní pomoc cizincům a cizinkám v Emirátech.
„Budeme si s tebou dělat, co chceme“
Mária Kovalčuk přiletěla z Ukrajiny do Dubaje 15. prosince 2024. Ubytovala se v luxusním hotelu Five Jumeirah Village, kde plánovala strávit tři měsíce a 11. března 2025 odletět do Thajska. To se však nikdy nestalo. Jen dva dny před plánovaným odletem se totiž zapletla s nesprávnými lidmi, píše portál Euroasia Daily.
V den svých 20. narozenin – 9. března 2025 – ji v karaoke baru oslovil devatenáctiletý mladík a pozval na soukromou party do hotelového pokoje. Mária pozvání přijala. Ještě ten večer zavolala mámě a řekla jí o plánovaném večírku. Následujících deset dní se už nikomu neozvala.
Když se máma dozvěděla, že Mária nenastoupila na let do Thajska, začala mít o svou dceru strach. Jak později dívka prozradila, mladík z karaoke baru se jí představil jako syn vlivného a bohatého podnikatele. Sliboval jí, že jeho otec pro ni zajistí soukromé letadlo, a proto si nemá dělat starosti se zmeškaným letem.
Na večírku byli podle jejích slov bohatí podnikatelé z Ukrajiny a Ruska. Zpočátku se k Márii chovali slušně, ale když se opili, začali si z ní utahovat a vyčítat jí, že s nimi nepije. Nevinné pošťuchování nakonec eskalovalo až do vyhrůžek.
„Řekli mi: ‚Patříš nám, budeme si s tebou dělat, co chceme.‘ Snažila jsem se to brát jako vtip, ale bylo to velmi zvláštní,“ cituje portál Firstpost výpověď Márie Kovalčuk.
Co se dozvíš po odemknutí?
- Jak Márii cizinci vzali doklady a pokoušeli se ji znásilnit.
- Jakým způsobem dubajská policie uzavřela Máriin případ a pod jakou podmínkou jí údajně v zemi proplatili šeky za lékařskou péči.
- Jak popsaly zvrácené „Porta Potty Parties“ ženy, které se jich zúčastnily.
- Jak dubajské zákony nepřímo chrání pachatele sexuálních zločinů a proč se ženy ve Spojených arabských emirátech bojí nahlásit na policii, že se staly oběťmi znásilnění.
- Co je s Máriou Kovalčuk v současnosti a zda se jí už podařilo úplně zotavit.
Muži byli podle slov dívky stále agresivnější. Po hotelovém apartmánu se prý povalovaly prázdné lahve od alkoholu: „Všude na podlaze bylo rozbité sklo. Nedalo se tam chodit.“
Mária Kovalčuk tvrdí, že jí vzali osobní věci včetně pasu a začali ji sexuálně obtěžovat. Když odmítla návrhy na sex, ještě více se rozčílili. Ve snaze uniknout před znásilněním utekla z hotelu na nedaleké staveniště, kde se ukryla. „Utíkala jsem k nejbližší budově. Byla jsem velmi vystrašená,“ vzpomíná Ukrajinka.
Podle jejích slov ji muži nakonec našli a pak zbili, nebo shodili z budovy. „Buď jedno, nebo druhé. Moje zranění mohla způsobit pád z výšky, ale i údery,“ řekla Mária Kovalčuk pro Daily Mail ještě minulý rok s tím, že co se dělo následující hodiny a dny, si vůbec nepamatuje.
Nikdo o dívce nevěděl až do 19. března 2025, kdy ji objevil ležet na chodníku náhodný kolemjdoucí, který přivolal záchranku. Ukrajinka byla v bezvědomí. Měla na sobě jen hotelový župan.
Dívku chtěli skalpovat a zlomili jí páteř
Márii Kovalčuk převezli do dubajské nemocnice v kritickém stavu, se zlomenou páteří, končetinami a vyraženými zuby. Měla ustřihnutý kus vlasů a řeznou ránu na čele, jako by ji chtěli skalpovat.
Když se po několika dnech léčby a několika operacích probrala z kómatu, nepoznala svou rodinu a vůbec si nepamatovala, co se jí stalo, píše Firstpost.
Po několika týdnech se dívce postupně začala vracet paměť, ale události z osudné noci měla stále zahalené mlhou. Přestože se její zdravotní stav zlepšoval, celé měsíce nedokázala fungovat bez invalidního vozíku.
Ukrajinka tvrdila, že existovaly kamerové záznamy, které by dokázaly usvědčit pachatele, ale policisté je záměrně neprověřili. „Čekali, dokud se záznamy automaticky nepřemazaly. Neexistují tedy žádné důkazy o tom, co se mi stalo,“ řekla pro deník The Sun.
Mária Kovalčuk označila za pachatele dva Rusy. Dubajská policie je podle jejích slov dokonce i zadržela, ale po 24 hodinách pustila na svobodu pro nedostatek důkazů.
„Našli si domácího mazlíčka, někoho, koho mohli týrat. Bavili se jejím strachem a tím, jak trpí. V jednom bodě však překročili hranici. Zašli příliš daleko,“ pohoršovala se nad chováním pachatelů matka Márie, Anna Kovalčuk, která vycestovala za svou zraněnou dcerou do Dubaje.
Podle jejích slov dubajské úřady Márii zadržely pas a bránily jí vycestovat, dokud neukončily vyšetřování. Policie nakonec případ uzavřela jako nehodu. Ukrajinka prý neoprávněně vstoupila na pozemek staveniště a spadla. Ve vyšetřovací zprávě však připouštěli i možnost, že nešlo o nehodu, ale pokus o sebevraždu.
Matka oběti zároveň řekla, že dubajské úřady zaplatily dceři všechny pohledávky za lékařskou péči a požádaly ji, aby novinářům neřekla nic, co by vykreslovalo Spojené arabské emiráty ve špatném světle: „Nevím, kolik za ni (úřady) zaplatily, ale byla to kolosální suma. Byly to miliony.“
Zvrhlé večírky bohatých šejků: „Porta Potty Parties“
V době, kdy média ještě neměla dostatek informací o Márii Kovalčuk, se případ spojoval s takzvanými „Porta-Potty“ večírky. Podle portálu News18 je ve městě luxusu organizují bohatí šejkové, ale i miliardáři z jiných částí světa.
Zvou si na ně mladé modelky, herečky či fitness influencerky, kterým jsou ochotni zaplatit miliony dolarů, výměnou za to, že je mohou ponižovat a plnit si na nich své zvrhlé sexuální choutky – ženy například nutí potírat se jejich výkaly.
Jen několik měsíců předtím, než napadli Márii, před podobnými večírky varovala i kolumbijská influencerka Laura Sanchez. Té přišla do zpráv nabídka, aby se jedné z takových akcí zúčastnila.
Na amorální večírky upozornila i nezisková organizace Detained in Dubai, která poskytuje právní pomoc cizincům a cizinkám v Emirátech. Na své webové stránce sdílela video irské modelky, která tvrdila, že jí neznámý muž nabídl 16 tisíc liber (přibližně 450 tisíc korun) za to, aby přijela do Dubaje na jachtovou party a splnila erotické touhy místního bohatého prince. Jedním z jeho požadavků bylo, aby na ni mohl močit.
O své zkušenosti z „Porta Potty Parties“ se na internetu anonymně podělilo několik žen, které takové večírky údajně navštívily. Jedna z nich tvrdila, že ji na večírku znásilnila skupina starších mužů. Podle jejích slov ji nutili k sexuálnímu styku se psem, zatímco na ni močili a otírali si nohy o její tvář, píše News18.
Přestože Mária Kovalčuk odmítla účast na „Porta Potty Parties“ a svůj případ považuje za ojedinělý incident, za který obviňuje konkrétní pachatele z Ruska, ředitelka neziskové organizace Detained in Dubai Radha Stirling varuje před organizovaným sexuálním zločinem ve Spojených arabských emirátech.
„Do Spojených arabských emirátů pravidelně lákají ženy ze zahraničí pod falešnými záminkami a pak je sexuálně vykořisťují. Pachatelé často nečelí žádným následkům, zatímco obětem hrozí zatčení, pokud se pokusí na policii nahlásit trestný čin,“ říká Radha Stirling.
Radha Stirling říká, že cizinkám, které přiznají sex – byť nedobrovolný – s ženatými muži, hrozí vězení za přečin cizoložství. Mnohé oběti se proto bojí nahlásit znásilnění a raději o případu promluví až po návratu domů z země.
Absolvovala 10 operací, aby se opět postavila na nohy
Mária Kovalčuk ještě na konci minulého roku opustila Dubaj a dokončila léčbu v Norsku, kde žije její matka. Ze závažných zranění se zotavovala více než 10 měsíců a musela podstoupit více než 10 operací, píše portál News.com.
Díky pravidelným rehabilitacím se znovu postavila na vlastní nohy a už nepotřebuje invalidní vozík. Jak sama napsala na svém Instagramu: „Vstala jsem z popela a nyní se učím znovu žít.“
Pro portál přiznala, že se po napadení cítila jako „rozbitá panenka“: „Neustále jsem přemýšlela nad tím, jak budu žít se svými zraněními a jizvami. Nakonec jsem však změnila své myšlení a uvědomila jsem si, že nejdůležitější je to, jak se cítím uvnitř. Díky podpoře svých blízkých jsem to zvládla.“
Márii je 21 let a při pohledu na její sociální sítě by zřejmě málokoho napadlo, jakým traumatem prošla. Na nejnovějších příspěvcích působí šťastně. Podle informací z jejího profilu se aktuálně nachází v Thajsku.