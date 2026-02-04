Jizva na duši, která zasahuje všechno ostatní v jejich životě. Aneb věrně známé postavy, jejichž osudy jsou protkány a ovlivněny tím, co v nich zakořenili jejich otcové. Proč bolest těchto hrdinů drží u obrazovek miliony diváků?
Termín „daddy issues“ se stal za poslední roky trochu klišé, ale pro scenáristy velmi dobře funguje. Postavy totiž proměňuje v komplexní bytosti plné rozporů a pokud je divák*divačka vnímavý*á, dokáže lépe pochopit, proč se chovají takovým způsobem. Také na nich může pozorovat vlastní příběhy a zkušenosti a dokáže se tak s nimi ztotožnit.
A co víc, všichni z nich mají určité kouzlo. Jsou charismatičtí, oslniví, někdy i nebezpeční, a přesto se v jejich nitru skrývá malé dítě, které stále čeká na uznání, které nikdy nepřijde. Právě nenaplněná touha po otcovské lásce nebo naopak snaha vymanit se z jeho toxického vlivu formuje ty nejzajímavější seriálové figury. Ať už jde o romantickou idealistku z New Yorku, privilegovanou dědičku z Upper East Side nebo násilnického středoškoláka z předměstí, kořen problémů často vede stejným směrem.
V tomto článku se podíváme na ty nejvýraznější případy postav, které by vzhledem ke svým rodinným traumatům nejspíš potřebovaly kontakt na terapeuta.
7. Robin Scherbatsky (How I Met Your Mother)
Děj jednoho z nejslavnějších sitcomů se odehrává ve vzpomínkách hlavní postavy Teda, který vypráví svým dětem, jak před pětadvaceti lety poznal jejich matku. Tehdy mu táhlo na třicítku, kamarádil se se sukničkářem Barneym, který se za žádnou cenu nechce vázat, a bydlel s nejlepším kamarádem z vejšky Marshallem a jeho přítelkyní Lily, kteří se čerstvě zasnoubili. To přivedlo Teda k zamyšlení. Uvědomil si, že je právě ten správný čas najít si také ženu svého srdce. A shodou okolností zrovna stála na protější straně baru krásná reportérka Robin...
S Robin spolu začali chodit a diváctvo mělo okamžitě pocit, že právě ona je tou matkou. To je však v začátku seriálu vyvráceno. Teda a Robin sice pojí velké porozumění, smysl pro humor a bezpochyby mezi nimi funguje chemie, každý chce ale od života něco jiného. Robin baví svoboda, nespoutanost, nemá ráda plány, chce žít okamžikem a ze všeho nejvíc nechce děti. Což se silně nepotkává s představami, jaké má Ted. Ten má téměř vše vymyšlené do posledního detailu a moc stojí o to založit rodinu.
Problémy Robin, která pochází z Kanady a k partě přátel se připojí jako poslední, pramení z toho, v čem vyrostla. Její otec si vždy přál syna, proto její narození bylo pro něj bohužel určitým zklamáním. Nechtěl se však vzdát své vize, proto Robin vychovával jako by byla chlapec. Nosila tak krátké vlasy, hrála hokej a musela naplňovat otcova přání a očekávání, což v ní zanechalo obrovské trauma. Pravděpodobně se i bála, že v sobě bude mít zakořeněné tyto rodičovské praktiky, tak raději usoudila, že život bez dětí je pro ni lepší volbou.
Z Kanady v podstatě uprchla a celkově se vždy snažila před problémy spíš utíkat než jim čelit. Její otec na ni měl v dětství tak velký vliv, že byla v mnoha ohledech limitována a bála se věcí, než aby šla opravdu za tím, co jí připadá správné. Často působila velmi zranitelně a ztraceně.
6. Damon Salvatore (The Vampire Diaries)
To by bylo, aby se tento bad boy nedostal do našeho žebříčku. Právě on je definicí zlomeného hrdiny, který všechny přitahuje. Ze začátku je sice představen jako ten zlý bratr vedle dobráckého Stefana, zdání však klame. Damon, ještě než se stal upírem, byl slušný, čestný a citlivý muž. Naopak Stefan sobecky rozhodl o jeho osudu a proměnil ho v upíra, i přesto, že si to Damon výslovně nepřál a raději chtěl umřít.
Právě to v něm probudilo jeho zákeřné chování, kdy nehledí na ostatní, jede si zásadně vlastní linii a raději necítí, protože city a potenciální láska jsou největší slabostí upírů. Jak Damona, tak Stefana velmi ovlivnil jejich otec, který k nim nepřistupoval ani se špetkou empatie a pochopení. Jen jeho názor byl ten správný a tím se museli synové bez jakýchkoli okolků řídit. Pravděpodobně v nich vybudoval i soupeřivost, kdy nakonec bojovali o srdce stejné dívky. Stefan si však trauma dokázal zpracovat a mnohem lépe umí nakládat se sebekontrolou a morálkou.
Damon má výbušnější povahu a v podstatě pořád touží po uznání. Odmítnutí ho ničí. Nakonec se tím v něm vybudovala agrese a určitá sebedestrukce, protože mnohdy vůbec nedostává to, po čem doopravdy touží, a jeho image bad boye spíš znamená výkřik „všimněte si mě“. Ve finále se jeho boj s otcovským stínem zrcadlí v jeho vlastních vnitřních bojích, se kterými si neví rady. Nakonec je ale příkladem toho, že láska dělá opravdové divy a léčí.
5. Chandler Bing (Přátelé)
Aka ten nejvtipnější a nejzábavnější z party přátel. Ikonický seriál o šestici kamarádů, kteří spolu žijí a prožívají všechny zdary i nezdary a jsou tu jeden pro druhého, stejně jako se to zpívá v seriálové znělce: „I’ll be there for you. Like I’ve been there before. ’Cause you’re there for me too.“
Většinou, když padne otázka, kdo z postav je u lidí nejoblíbenější, bývá to právě Chandler. Je totiž velmi relatable. Přiznává, že je jen zoufalec, který touží po lásce, a přitom se děsně bojí dívky oslovovat. Pochybuje o sobě, nemá vysoké sebevědomí a cokoliv se snaží raději převést do vtipu. Je pro něj velmi charakteristický jeho sarkastický smysl pro humor, který funguje jako obranný mechanismus.
Velmi ho zasáhl rozvod rodičů, kdy otec matku podváděl s jejich sluhou a později začal vystupovat jako drag queen v Las Vegas a prošel tranzicí v ženu. Chandler to nedokázal přijmout, kompletně to narušilo jeho vnímání, kdy mu chyběl pocit bezpečí a začal se velmi bát, že dopadne stejně jako jeho rodiče. Naštěstí vše dopadne tak, jak má. Šrám to na něm ale zanechalo tak jako tak.