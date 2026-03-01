Hlavní témata
dnes 1. března 2026 v 8:00
Čas čtení 1:30
Lucie Novotná

ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii

Zdroj: Refresher / Lucie Novotná
Letiště je první branou po cestě na dovolenou a občas dokáže pořádně zkazit celý zážitek. Průzkum mezi více než 700 tisíci cestujícími na více než stovce různých uzlů nyní odhalil, která evropská letiště jsou nejlepší, co se týče služeb.

Cestující náhodně oslovení u odletových a příletových gatů během celého roku hodnotili kategorie jako nejoddanější a nejpříjemnější personál, čistota, organizace nebo nejjednodušší orientace na letišti či nejsnazší cesta na letiště.

Mezinárodní rada letišť tento průzkum pořádá každoročně a následně uděluje Ocenění zákaznické zkušenosti, informuje server Time Out.

Praha vede jen mezi odlety, při příletu neoslní

Podívej se na evropské vítěze za rok 2025. Rozděleni jsou podle počtu cestujících, které ročně odbaví. Nutno dodat, že evropská letiště se umístila jen v rámci nejlepších, co se týče zákaznického servisu během odletů. Mezi nejlepší příletová letiště světa se žádné evropské nedostalo.

Seznam je řazen abecedně, nikoli od nejlepšího po nejhorší. Veškerá letiště v jednotlivých kategoriích jsou „stejně dobrá“.

Nejlepší letiště s méně než dvěma miliony cestujících ročně

  • Letiště El Hierro (Valverde, Španělsko)
  • Letiště Girona-Costa Brava (Costa Brava, Španělsko)
  • Letiště Pamplona (Pamplona, Španělsko)
  • Mezinárodní letiště Región de Murcia (Murcia, Španělsko)
  • Letiště Reus (Reus, Španělsko)
  • Letiště Vigo (Vigo, Španělsko)

Nejlepší letiště se dvěma až pěti miliony cestujících ročně

  • Letiště Menorca (Menorca, Španělsko)
  • Letiště Řím Ciampino (Řím, Itálie)
  • Letiště Tallinn Lennart Meri (Tallinn, Estonsko)
  • Mezinárodní letiště Tbilisi Shota Rustaveli (Tbilisi, Gruzie)

Nejlepší letiště s pěti až 15 miliony cestujících ročně

  • Letiště Ankara Esenboğa (Ankara, Turecko)
  • Mezinárodní letiště Belfast (Crumlin, Spojené království)
  • Letiště Izmir Adnan Menderes (Izmir, Turecko)
  • Mezinárodní letiště Malta (Luqa, Malta)
  • Letiště Milán Linate (Milán, Itálie)
  • Mezinárodní letiště Newcastle (Newcastle, Spojené království)
  • Letiště RIX Riga (Riga, Lotyšsko)
  • Mezinárodní letiště Zvartnots (Jerevan, Arménie)
