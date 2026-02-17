Hlavní témata
dnes 17. února 2026 v 14:31
Michal Drahný

Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování

Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
Zdroj: Unsplash / Oberon Copeland
„Rezervuj teď, zaplať později“ je novinka společnosti Airbnb, která přichází i do České republiky. Spuštění nástroje „Rezervuj teď, zaplať později“ loni v létě pomohlo navýšit rezervace na Airbnb už v USA.

Airbnb dnes oznámilo zavedení flexibilnějšího způsobu rezervování pobytů pro hosty z České republiky. Hostům umožňuje zaplatit až těsně před vypršením termínu pro bezplatné zrušení, storno podmínky se ale nemění. Novinku představují právě v době, kdy údaje ukazují, že turisté preferují flexibilitu při výběru ubytování.

„Díky této nové možnosti platby si nyní hosté mohou vybraný pobyt zarezervovat už dnes a zaplatit až později – snadněji si tak zajistí jedinečné nabídky včas a mohou plánovat s dostatečným předstihem,“ představuje společnost Airbnb svou novinku.

„Zaplaťte 0 dolarů nyní,“ je krásný oxymoron
„Zaplaťte 0 dolarů nyní,“ je krásný oxymoron Zdroj: Airbnb / tisková zpráva

Funkce „Rezervuj teď, zaplať později“ rozšiřuje naši nabídku flexibilních plateb, díky kterým je cestování dostupnější pro každého. Skvěle doplňuje stávající možnosti: nástroj „Zaplať část teď, zbytek později“, který dovoluje rozdělit platbu na dvě splátky, nebo možnost financování přes společnost Klarna.

Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“ 16. února 2026 v 7:00
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy 15. února 2026 v 10:00
Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni Slovenský banger i rohová kavárna ve Vršovicích. Nové podniky, kam budou za chvíli chodit všichni 17. února 2026 v 7:00
Patnáct hacků, díky kterým vydrží u cvičení i lidi, kteří to vždycky vzdají. Takhle zůstaneš konzistentní
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
