Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování

„Rezervuj teď, zaplať později“ je novinka společnosti Airbnb, která přichází i do České republiky. Spuštění nástroje „Rezervuj teď, zaplať později“ loni v létě pomohlo navýšit rezervace na Airbnb už v USA.
Airbnb dnes oznámilo zavedení flexibilnějšího způsobu rezervování pobytů pro hosty z České republiky. Hostům umožňuje zaplatit až těsně před vypršením termínu pro bezplatné zrušení, storno podmínky se ale nemění. Novinku představují právě v době, kdy údaje ukazují, že turisté preferují flexibilitu při výběru ubytování.
„Díky této nové možnosti platby si nyní hosté mohou vybraný pobyt zarezervovat už dnes a zaplatit až později – snadněji si tak zajistí jedinečné nabídky včas a mohou plánovat s dostatečným předstihem,“ představuje společnost Airbnb svou novinku.
Funkce „Rezervuj teď, zaplať později“ rozšiřuje naši nabídku flexibilních plateb, díky kterým je cestování dostupnější pro každého. Skvěle doplňuje stávající možnosti: nástroj „Zaplať část teď, zbytek později“, který dovoluje rozdělit platbu na dvě splátky, nebo možnost financování přes společnost Klarna.