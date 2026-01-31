Chystáš se během roku cestovat a chceš vidět i něco z umění? Nejočekávanější výstavy roku prezentují témata jako je láska, potraty, manosféra, devadesátky nebo krystaly. Připravili jsme pro tebe přehled toho nejlepšího.
Newyorská platforma Artsy, která se zaměřuje na zprostředkovávání umění pro sběratele*ky a nadšence*kyně do umění, na svém webu zveřejnila predikci pro tento rok, která se týká zejména plánovaných výstav v muzeích a galeriích. Podle Artsy mohou galerie po celém světe v roce 2026 přistupovat k tvorbě programu opatrněji a to zejména díky pokračujícím politickým a ekonomickým turbulencím. Galerie tak vsadí spíše na velké retrospektivy zavedených a známých osobností, které se ale samy kdysi ocitly na straně radikálů a experimentátorů v daném odvětví.
Britský magazín Dazed se zase na toto téma naopak dívá jako na možnost pro inspiraci nebo únik z každodenní reality našich dnů, který můžeme snadno strávit ve světě někoho jiného. Krása, provokace, reflexe, sociální problémy, změny či úspěchy jsou nosnými tématy výstav v Británii na tento rok. Na co tedy vyrazit podle nás?
Tracey Emin: A second Life (Druhý život)
Kdy: 27. února 2026 – 31. srpna 2026
Kde: Tate Modern, Londýn
Jedna z nejočekávanějších výstav roku otevře své dveře na konci února v londýnské Tate Modern. Retrospektivní výstava britské umělkyně Tracey Emin představí 40 let její kariéry, na které kurátorstvo spolupracovalo přímo s umělkyní. Uvidíme mix ikonických děl z 90. let s novějšími a dosud nevystavenými díly, jako jsou velkoformátové akrylové malby, sochy či sešívané deky. Celou výstavou se prolínají motivy lásky, odmítnutí, potratů, sexuálního násilí, ale i stárnutí a smrti. Závěr výstavy ale nemá diváctvo dostat do depresivní nálady, naopak má vyznít jako oslava života a přežití. Na retrospektivní výstavě v Tate Modern budou mimo jiné prezentována díla, která zachycují realistické tělo Emin, která nedávno prodělala rakovinu, a to včetně jizev nebo stomického sáčku. Jasně tak ukazuje svou otevřenost a upřímnost ve své tvorbě i po 40 letech na scéně.
Hlavním impulsem bylo to, že šití bylo považováno za „ženskou práci“ či „řemeslo“ a mělo mnohem nižší hodnotu než malba či sochařství.
Tracey Emin je ikonou feminismu a odvážného, otevřeného umění. Už v 70. letech bořila tabu a přenesla do galerijního prostředí, jako vůbec první, témata jako menstruace, potraty, špinavé spodní prádlo, znásilnění, nechtěné těhotenství či opilecký sex. Využívala jiná umělecká média než její mužští kolegové – začala vytvářet prošívané deky, na které vyšívala agresivní, vulgární nebo bolestivé vzkazy. Hlavním impulsem bylo to, že šití bylo považováno za „ženskou práci“ či „řemeslo“ a mělo mnohem nižší hodnotu než malba či sochařství. Ve své práci si Emin přivlastňuje své tělo a jeho sexualitu a to prostřednictvím kresby a malby, ve kterých zobrazuje své nahé tělo, ale ne proto, aby potěšila mužské oko (male gaze).
Manosphere – Masculinity Now (Manosféra – Mužství v současnosti)
Kdy: 18. dubna 2026 – 2. srpna 2026
Kde: Stedelijk Museum, Amsterdam
Skupinová výstava Manosphere – Masculinity Now vznikla jako reakce na digitální dobu, která radikálně změnila vnímání toho, co znamená „být chlap“. Výstava zkoumá propastný rozdíl mezi internetovou rétorikou a realitou všedních dní. Mapuje temná zákoutí internetu, kde se formují názory mladých mužů. Poukazuje na algoritmy sociálních sítí, které toxicitu na internetu spíše podporují než blokují. Archetypy jako Sigma Male, Alpha Male nebo Chad se na výstavě zobrazují, stejně jako influenceři typu Andrew Tate, kteří hlásají návrat k dominanci a kontrole mužů nad ženami.
Výstava ale nemá za cíl manosféru oslavovat, naopak kurátorstvo poukazuje na to, že tato tvrdá maskulinita je často jen maska nebo performance. Dává prostor umění, které ukazuje muže jako zranitelné bytosti schopné plakat, muže v queer vztazích nebo muže, kteří vyhledávají intimitu a blízkost. Výsledkem je multimediální výstava kombinující malbu, sochu, videoart a instalace.
Paul Cézanne: Cezanne
Kdy: 25. ledna 2026 – 25. května 2026
Kde: Fondation Beyeler, Basilej
Oáza klidu, propojení architektury s přírodou v kombinaci s uklidňujícími uměleckými díly Paula Cézanna, která vyvolávají až monumentální ticho. Tak bude vypadat výstava, která otevře své brány už během ledna. Výstava mapuje to nejzajímavější z poslední fáze tvorby umělce. Celkem 80 děl, olejomalby a akvarely z celého světa, témata krajiny, zátiší ovoce nebo postavy v krajině nám dají klid a možnost zastavení se.
Marina Abramović: Transforming Energy (Transformace energie)
Kdy: 6. května 2026 – 19. října 2026
Kde: Galleria dell’Accademia, Benátky
Matka performance umění a jedna z nejvýznamnějších umělkyň naší doby Marina Abramović oslaví v letošním roce 80 let a je jasné, že si k narozeninám nadělila několik dárků v podobě výstav po celé Evropě, včetně Berlína nebo Benátek – a to právě během Bienále umění. Marina je tak první žijící ženou, která bude mít velkou samostatnou výstavu v instituci, kterou dříve reprezentovali primárně „staří mistři“. Jedná se o zásadní milník pro ženy umělkyně a oslavu performativního umění.
Výstava jako taková se zaměřuje na její novou tvorbu. Transforming Energy je téma, kterým se Marina poslední roky zabývá a to zejména prostřednictvím objektů jako jsou krystaly, kameny nebo minerály, které mají podle ní schopnost přenášet a měnit energii diváctva. Při práci s prostorem umělkyně pracuje také s historií a energií minulosti. Skrze vlastní objekty a videa tak bude prezentovat umění, které je stále živou energií. Výstava není přímo součástí programu Bienále umění v Benátkách, nicméně výstava v Galleria dell’Accademia je s ním úzce spojena.
THE 90s
Kdy: 8. října 2026 – 14. února 2027
Kde: Tate Britain, Londýn
Bývalý šéfredaktor britské Vogue Edward Enninful se chopil kurátorství nadcházející výstavy THE 90s v Tate Britain, sesterské galerii Tate Modern. Výstava mapuje éru „Cool Britannia“, kdy se Londýn po letech šedi a recese dostal na piedestal v oblasti vysokého umění, módy i hudby. Hlavními náměty jsou optimismus a rebelie, bourání hierarchií nebo multikulturalismus.
Vzhledem k Edwardově backgroundu a zkušenostem se do popředí dostane zejména móda a její zvlášť významné představitelstvo v čele s Alexanderem McQueenem, Vivienne Westwood nebo Hussein Chalayan. Součástí budou i ikonické fotografie, které můžeš znát z obálek časopisů Vogue, The Face nebo zmiňovaného i-D magazínu. Do třetice se výstava soustředí na umění, a to na mix klasických děl, ale v kontextu popkultury. Nebudou chybět ani Damien Hirst, Gillian Wearing nebo Yinka Shonibare.