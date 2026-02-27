Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 27. února 2026 v 7:00
Čas čtení 1:54
Lucie Novotná

WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa

WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
Zdroj: Refresher / Michal Drahný
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Máme tu další víkend a s ním samozřejmě i pravidelnou nálož tipů na akce, které by sis během něj neměl*a nechat ujít.

Vítej u našeho pravidelného formátu WEEKEND RADAR. Každý pátek na tebe od naší redakce čeká přehled TOP akcí, které se o víkendu dějí v Praze a dalších českých městech. Koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otevíračky i další kulturní eventy, které prostě nesmíš minout.

Sobota 28. února

Masopoost

„Nasaďte masky a přijďte se s námi zamilovat do tradice, vzbouřit proti stereotypům a přivítat jaro po svém,“ zve značka Ploom ve spolupráci s kolektivem Nebál na druhý ročník akce Masopoost. Letos prý ještě větší, divočejší a dekadentnější než loni. V sobotu od 19 hodin se na Výstavišti Praha můžeš těšit na dvě stages, desítky performers, divadlo, hostinu, tanec, tradiční průvod s maskami a aktuálním twistem nebo rave. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Ploom (@ploom.cz)

Na akci vystoupí ukrajinská rapperka Alyona Alyona, James Cole s rapperem Idea, Logic 1000, cimbálová muzika MaSo, audiovizuální projekt Bariel AV nebo violoncellistka Terezie Kovalová.

HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie

Velká, barevná a hlasitá megashow režiséra Viktora Tauše a hudebního skladatele Romana Holého rozproudí v sobotu od 19 hodin multižánrový kulturní prostor Nová Spirála na Výstavišti. Na jednom jevišti se potkává 50 výrazných osobností české scény napříč žánry, od herců přes zpěváky a rappery po tanečníky, performery nebo boxery. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Nadace PPF (@nadaceppf)

Oficiální popis na webu slibuje, že představení „zvedne ze sedadel a zapálí duši“. Těšit se můžeš například na Matěje Rupperta, Hanu Holišovou, Ondřeje Rumla, Zeu, Lenku Dusilovou, Jana Cinu, Cyrila Dobrého a mnoho dalších.

La Dispute + Vs Self + Pijn

Od desky Panorama nebylo o michiganské screamo kapele La Dispute chvíli slyšet. Nyní je však zpět v plné síle a v sobotu v pražském Lucerna Music Baru představí své nové album No One Was Driving the Car živě českému publiku. Doprovod jí budou dělat emaři Vs Self a postrockeři Pijn.

Dušan Vlk + RNZ + Temný Rudo

Sobotní večer bude v Praze opravdu hudebně nabitý. V prostoru ARCHA+ představí své nové album East Side Solitude prešovský rapper Dušan Vlk. Ten se ve své hudbě hodně věnuje tématu pochmurné reality současného Slovenska i každodenního života v pozdním kapitalismu.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗔✚ (@_archaplus_)

Žánrově Dušan Vlk prolíná punk, phonk a trap do osobité y melancholicky laděné lo-fi estetiky. Jeho vystoupení doplní slovenští krajané, rappeři TNZ a Temný Rudo, který loni vydal hned dvě řadová alba in memoriam a devil may cry a nedávno jsme s ním dělali rozhovor.

Doporučeno
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“ Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“ 23. února 2026 v 17:00

Sobota 28. února a neděle 1. března

Halové mistrovství ČR v atletice

Baví tě sledovat sport? V sobotu a neděli můžeš v Ostravě fandit těm nejlepším českým atletům a atletkám v rámci halového mistrovství České republiky. Každoročně pořádaná nejvyšší domácí soutěž se koná pravidelně již od roku 1993, letos v atletické hale Ostrava-Vítkovice. Sportovci a sportovkyně se tam budou zároveň kvalifikovat na halové mistrovství světa.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Česká atletika (@czatletika)

Tak co o víkendu podnikneš?

Doporučeno
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí 26. února 2026 v 12:45
Doporučeno
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva 26. února 2026 v 14:09
Doporučeno
ICE úřad propustil téměř slepého imigranta na ulici. Dezorientovaný pár dní nato zemřel ICE úřad propustil téměř slepého imigranta na ulici. Dezorientovaný pár dní nato zemřel 26. února 2026 v 14:20
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS WEEKEND RADAR
Doporučujeme
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
Refresher Club
Matúš hledá pod vodou pohřešované: „Nic nevidíš, těla najdeš tak, že do nich narazíš hlavou“
před 3 dny
Storky
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
Po 10 letech vývoje je to tady. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Mads Mikkelsen je v Praze! Brzy tu potkáš i Lea DiCapria a Jennifer Lawrence
Kingdom Come bude mít hraný film. Vávra má novou roli, spekuluje se o sporech
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ nechává fantazii volnost
Silné, odvážné a připravené na lásku. Známe další účastnice Růže pro nevěstu
Česko-slovenský film může zabojovat o Oscara. Získal prestižní ocenění
Na podporu dcer zesnulého herce Erica Danea vznikla sbírka
Hra o trůny se v létě dočká dalšího prequelu
Známe první účastnice show Růže pro nevěstu. Kdo bude usilovat o lásku?
PlayStation 6 se nejspíš zpozdí. Kdy by mohl dorazit?
Hvězda Heated Rivalry bude k vidění v novém mysteriózním thrilleru
Růžový porcelán české značky. Inspirován je postavou z Harryho Pottera
Pitbull chce pokořit světový rekord. Chystá největší sraz lidí s „pleškou“
Začínal vedle Biebera. Teď míří The Kid LAROI poprvé do Prahy
LEGO odhalilo nostalgický set se Snoopym a jeho ikonickou boudou
Herci ze Stranger Things opět spolu. Potkali se na svatbě Robin
Charlieho andílci se vrátí s novým filmem: Co víme o pokračování slavné série?
Konečně! První Kingdom Come dostává zdarma vylepšenou verzi s českým dabingem
Lifestyle news
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
před 6 minutami
Netflix ustoupil a Warner Bros. nekoupí. Větší nabídku předložil Paramount
před 47 minutami
Virální americká influencerka podobná Ficovi promluvila slovensky. Spouští vlastní merch
před 3 hodinami
WEEKEND RADAR: Masopoost, La Dispute nebo Dušan Vlk. Prahu o víkendu ovládne hudba ze všech koutů světa
před 3 hodinami
Legendární Akta X se vrátí na obrazovky. Dělá je režisér nejlepšího hororu posledních let
včera v 17:06
Upřímnost vítězství nepřinese. Survivor Česko má první vyřazenou
včera v 16:03
Jak vzniklo zlato a uran? Pražské planetárium uvede strhující snímek o původu prvků a lidstva
včera v 14:09
Hororová hra roku? První reakce vynášejí nový Resident Evil do nebes
včera v 12:30
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
Zpravodajství
Zahraničí Spojené státy americké (USA) Donald Trump Česko
Více
Velký obchodní řetězec v Británii zavedl neobvyklé opatření. Oblíbené produkty uzamkl do plastových boxů
před hodinou
Orbán varuje před možným útokem z Ukrajiny. Energetickou infrastrukturu má hlídat armáda
před 3 hodinami
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
včera v 17:36

Více z tématu Cestování & Volný čas

Všechno
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
Britské pobřeží zaplavily stovky zvláštně vyhlížejících tvorů. Odborníci vysvětlují vzácný úkaz
17. 2. 2026 10:35
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
Refresher Club
Lukáš sbalil rodinu a odjel na Azory: Espresso tu stojí 17 korun, na silnici mají přednost krávy
15. 2. 2026 10:00
1
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
Přespala jsem na poušti s beduíny. Kde můžeš zažít nejdobrodružnější noc života?
12. 2. 2026 7:00
Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
Airbnb představuje novinku. Mění způsob, jakým se platí za ubytování
17. 2. 2026 14:31
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
8. 2. 2026 7:00
Více z tématu Zdraví Všechno
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
KOMENTÁŘ: „Koukej se pochlapit!“ aneb když čeští muži vysvětlují olympioničce, jak správně menstruovat
15. 2. 2026 17:00
Temná strana wellness. Jak z nás fitness trackery dělají otroky vlastních statistik a jak začít se skutečnou sebepéčí?
před 2 dny
Nahmatala jsem si bulku v prsu. Co se dělo dál a proč bys měl*a čas od času zajít na preventivní ultrazvuk
18. 2. 2026 13:00
Více z tématu Hudba Všechno
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
Trapas na olympiádě? Český krasobruslařský pár používá AI hudbu
12. 2. 2026 14:45
Rapující pankáči Cringe Prince a Temný Rudo: „Někdy nezbývá než pi*ovat. Hledíme do propasti a doufáme, že se ona nepodívá na nás“
před 4 dny
Takhle vypadají nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2025. Vévodí jim GUFRAU a Victol Kal.
12. 2. 2026 9:31
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
KVÍZ: Kreativita, nebo strategie? Zjisti, co je tvoje silná stránka
před 4 dny
Zemřela česká influencerka Shining Ája, bylo jí 25 let. Veřejně sdílela svůj boj s anorexií
14. 1. 2026 15:03

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
Filmy a Seriály
před 6 minutami
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí zesnulého Jiřího Bartošky?
před 6 minutami
Anděl Páně 3 je v přípravě. Jak to bude s rolí Jiřího Bartošky?
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
Bridgertonovi: Tohle je 10 největších rozdílů mezi knihou a čtvrtou řadou seriálu
před 58 minutami
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
PR zpráva
Do Prahy míří vlna tradice a novodobého ravu. Vystoupí alyona alyona, Logic1000, James Cole & Idea a další
včera v 16:30
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
ŽEBŘÍČEK: Mercury retrograde je tady! Máme pro tvoje znamení rady, které ti pomůžou v klidu přežít
včera v 15:00
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
Poruch příjmu potravy přibývá a mají vysokou úmrtnost. „Začínají i chválením za hubenost,“ vzkazuje expertka
včera v 13:00
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
Luxusní létající hotel společnosti Four Seasons přistál v Praze. Letenku si jen tak někdo nekoupí
včera v 10:45
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
KVÍZ: Jak dobře si pamatuješ si učitele a učitelky z českých filmů? Otestuj své znalosti
před 3 dny
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
Unikátní výstava nelegálních pražských billboardů láká do Galerie Mánes. Navštívíš ji až po setmění
včera v 11:40
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
Nejlépe hodnocený český film poslední doby dorazil na Netflix. Ihned obsadil první místo
19. 2. 2026 17:44
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
Fenomén Markovič pokračuje. Třetí série krimi fenoménu zmapuje další slavné případy
20. 2. 2026 9:15
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
10 největších filmových otázek, nad kterými si dodnes všichni lámou hlavu. Odpovědi na některé tě asi překvapí
před 2 dny
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
Velký test oříškových čokolád. Klasika zklamala zvláštní pachutí, vyhrál nenápadný kousek
10. 2. 2026 7:00
3
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
ŽEBŘÍČEK: Turisté a turistky vybrali nejhorší český alkohol. Co jim u nás chutná nejméně?
22. 2. 2026 15:44
5
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
Češky Adéla a Naty vybudovaly úspěšný byznys na Maledivách: „Myslíme i na single turisty*ky, není to ale žádný offline Tinder“
22. 2. 2026 7:00
1
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
Kriminální klenot Netflixu je zpět: Seriál se 100procentním hodnocením označují lidé za to nejlepší, co viděli za dlouhé roky
14. 2. 2026 12:36
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
Eliška přijala islám a přestěhovala se do Egypta: „Varování na sítích jsou jen převlečený rasismus“
16. 2. 2026 7:00
5
Domů
Sdílet
Diskuse