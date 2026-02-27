Máme tu další víkend a s ním samozřejmě i pravidelnou nálož tipů na akce, které by sis během něj neměl*a nechat ujít.
Sobota 28. února
Masopoost
„Nasaďte masky a přijďte se s námi zamilovat do tradice, vzbouřit proti stereotypům a přivítat jaro po svém,“ zve značka Ploom ve spolupráci s kolektivem Nebál na druhý ročník akce Masopoost. Letos prý ještě větší, divočejší a dekadentnější než loni. V sobotu od 19 hodin se na Výstavišti Praha můžeš těšit na dvě stages, desítky performers, divadlo, hostinu, tanec, tradiční průvod s maskami a aktuálním twistem nebo rave.
Na akci vystoupí ukrajinská rapperka Alyona Alyona, James Cole s rapperem Idea, Logic 1000, cimbálová muzika MaSo, audiovizuální projekt Bariel AV nebo violoncellistka Terezie Kovalová.
HUMAN ZOO – Gospelová Anarchie
Velká, barevná a hlasitá megashow režiséra Viktora Tauše a hudebního skladatele Romana Holého rozproudí v sobotu od 19 hodin multižánrový kulturní prostor Nová Spirála na Výstavišti. Na jednom jevišti se potkává 50 výrazných osobností české scény napříč žánry, od herců přes zpěváky a rappery po tanečníky, performery nebo boxery.
Oficiální popis na webu slibuje, že představení „zvedne ze sedadel a zapálí duši“. Těšit se můžeš například na Matěje Rupperta, Hanu Holišovou, Ondřeje Rumla, Zeu, Lenku Dusilovou, Jana Cinu, Cyrila Dobrého a mnoho dalších.
La Dispute + Vs Self + Pijn
Od desky Panorama nebylo o michiganské screamo kapele La Dispute chvíli slyšet. Nyní je však zpět v plné síle a v sobotu v pražském Lucerna Music Baru představí své nové album No One Was Driving the Car živě českému publiku. Doprovod jí budou dělat emaři Vs Self a postrockeři Pijn.
Dušan Vlk + RNZ + Temný Rudo
Sobotní večer bude v Praze opravdu hudebně nabitý. V prostoru ARCHA+ představí své nové album East Side Solitude prešovský rapper Dušan Vlk. Ten se ve své hudbě hodně věnuje tématu pochmurné reality současného Slovenska i každodenního života v pozdním kapitalismu.
Žánrově Dušan Vlk prolíná punk, phonk a trap do osobité y melancholicky laděné lo-fi estetiky. Jeho vystoupení doplní slovenští krajané, rappeři TNZ a Temný Rudo, který loni vydal hned dvě řadová alba in memoriam a devil may cry a nedávno jsme s ním dělali rozhovor.
Sobota 28. února a neděle 1. března
Halové mistrovství ČR v atletice
Baví tě sledovat sport? V sobotu a neděli můžeš v Ostravě fandit těm nejlepším českým atletům a atletkám v rámci halového mistrovství České republiky. Každoročně pořádaná nejvyšší domácí soutěž se koná pravidelně již od roku 1993, letos v atletické hale Ostrava-Vítkovice. Sportovci a sportovkyně se tam budou zároveň kvalifikovat na halové mistrovství světa.
Tak co o víkendu podnikneš?