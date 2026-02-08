Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 8. února 2026 v 7:00
Čas čtení 5:09

Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“

Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Zdroj: Archiv Nica Mora, se svolením
Anna-Marie Hanzlíková
Anna-Marie Hanzlíková
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Přes milion kroků, téměř tisíc kilometrů a třicet jedna dní na cestě. Taková je bilance Čechoitala Nica, který na olympijský stadion došel pěšky z rodné Vysočiny.

Nico Moro už toho za svůj život mnoho ušel. Pěšky došel do Athén, putoval i Nepálem, Indií, Spojenými arabskými emiráty, Kuvajtem, Saúdskou Arábií a Arménií.

Zlom ale přinesla až jeho poslední cesta. Poloviční Ital a zároveň hrdý rodák z Třebíče se rozhodl dojít na olympiádu do Milána z domova po svých. Cesty, kterou věnoval své zesnulé italské babičce, si všimla média i fanoušci. Nico přitom zůstává skromný: na noclehy se mu skládali sledující, cestu ušel v botách od táty a s obyčejným vybavením a na olympijský stadion se s přítelkyní podívá díky akci 1+1 vstupenka zdarma. „Cestovat se dá i za málo peněz,“ připomíná.

Refresher se s ním spojil ve čtvrtek večer, tedy těsně poté, co cestu dokončil. „Dnes jsem ušel 42 kilometrů, to je jako maraton,“ popsal nám unaveně, ale šťastně do telefonu z Milána. „Vyspím se a ráno jdu na tetování, nechám si zvěčnit olympijské kruhy,“ líčí svoje další plány.

Co nám ještě prozradil o své cestě?

V rozhovoru se dočteš
  • Jak se dá low-costově cestovat i v lednu?
  • Jestli se dá do Itálie dojít v levném termotričku a botách od táty?
  • Proč musel Nico odmítat cukrovinky od fanoušků?
  • Kdy měl chuť se na celou cestu vykašlat?

Cestu jsi dokončil doslova před pár hodinami. Jak se cítíš?

Vypadá to, jako bych umřel, ale žiju. Cítím se úplně jako bych byl znovuzrozený. Tělo je jak nové.

Kolik to nakonec dalo kilometrů a dní?

Nakonec 924 kilometrů a šel jsem 35 dní.

Jak vypadalo přivítání v Miláně?

Hlavní uvítání mám v Českém domě. Domluvený jsem i s kameramanem olympijského výboru. Zajdu se samozřejmě podívat i na hry. Bral jsem jako znamení, že na vstupenky byla akce 1+1 zdarma do 26 let věku a já svoje 26. narozeniny oslavím za pár dní, takže jsem je ještě stihl. Půjdeme s přítelkyní, těším se i na ni.

A další plány?

Zítra ráno vstanu, doufám teda (smích) a půjdu na tetování. Nechám si na hřbet ruky vytetovat Milano Cortina 2026 a olympijské kruhy.

„Cesta byla můj osobní Survivor“

Vraťme se na začátek. Proč tě vlastně napadlo jít v lednu na zimní olympiádu? Leden není zrovna praktický měsíc na pěší cestování.

Chtěl jsem vyzkoušet extrém. V životě už jsem zažil extrémní teplo, když jsem procházel Indií nebo Pákistánem, kde bylo padesát stupňů ve stínu a vařil jsem se na asfaltu. Chtěl jsem zkusit i opak. Navíc jsem napůl Čech a napůl Ital, tak se nabízelo to spojit.

Loni jsem se také hlásil do Survivoru, málem jsem se tam dostal, ale nakonec to na letošní ročník nevyšlo. Beru to tak, že tohle byl takový můj osobní Survivor. Jsem ale rád, protože Milán pro mě má vyšší citovou hodnotu. Další olympiáda v Itálii bude třeba až v roce 2050 a to už tady moji rodiče nemusí být. Jsem rád, že takhle mohli cestu prožívat se mnou.

Doporučeno
Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy Co víme o nových soutěžících Survivora? Tereza trénovala a umí zapadnout, Trabo je připravený na extrémy 2. února 2026 v 10:56

Byla zima tvůj největší nepřítel? Kdy přišla největší krize?

Nejhorší den byl určitě čtvrtý, v rakouském Gmündu. Tam přišla první krizovka. Tělo mě moc neposlouchalo, začalo opravdu hodně sněžit, doprava byla šílená. Každý mě odsuzoval, lidi na mě troubili. Připadal jsem si jako v americkém filmu, když jde vězeň, takový ten mukl, a všichni na něj řvou. Do toho mi lidi psali komentáře, že umřu, že budu mít omrzliny a upadne mi nos.

 

Mapa z Nicova webu, kde svou cestu a polohu sdílel online, často i streamoval. Celkem z Třebíče do Milána ušel 924 kilometrů.

Co tě v tu chvíli drželo nad vodou?

Asi něco vyššího. Je tělo, hlava a pak ještě vůle, duše. Říkal jsem si, že to prostě nemůžu vzdát. Ve zmiňovaném Gmündu jsem si říkal: „Dojdu k benzínce, dám si vodu, kafe, párek, bude to dobrý.“ Přijdu tam a ta benzínka byl jen tankomat. Nic tam nebylo. Šel jsem dál a těch dalších 300 metrů mi připadalo jako kilometr. Byl jsem úplně vyřízený, zapšklý, nechtěl jsem komunikovat.

Co to zlomilo?

Najednou se tam objevili dva moji sledující, kteří v Gmündu pracují. Vzali mě do kavárny, koupili mi zákusek, cappuccino a pokecali jsme. To mě hodně nakoplo. A nejen to – koupili mi i motel se snídaní. To byla úplná bomba, vůbec jsem to nečekal. Pak jsem šel na ubytování a potkal paní, která na mě volá: „Vy jdete do toho Milána, že jo? Já vás sleduju na Facebooku!“ To byl teprve čtvrtý den a lidi už mě poznávali na ulici.

Děly se podobné věci často?

V Rakousku hodně. Sdílel jsem svoji polohu na sociálních sítích. Lidé, kteří mě sledovali a jeli třeba na hory, na mě často čekali třeba u cedulí měst, do kterých jsem měl dojít. Bylo to až tak časté, že jsem pak musel začít odmítat. Dávali mi různé kokina a čokolády, ale já je neměl kam dávat. A hlavně, v té zimě všechny sladkosti zmrzly! Tyčinky bývaly tak tvrdé, že se nedaly rozkousat. A taky jsem nemohl večeřet každý den jenom tři Marsky a dvě Snickersky.

Když zmiňuješ zimu – jak jsi řešil spaní? Když cestuješ low-cost, v létě se dá nocleh vyřešit stanem nebo plachtou, ale teď?

Hodně jsem využíval Airbnb, nebo mi fanoušci platili hotely. Potřeboval jsem přes noc být v teple a hlavně nabíjet. To byl závod s časem i technikou. Každý den se mi něco rozbilo – dráty, powerbanka, telefon mi v těch nízkých teplotách zamrzal. Já ale musel být online, abych dával vědět lidem. Kdybych měl víc času, dalo by se to řešit jinak, ale takhle jsem potřeboval jistotu elektřiny.

„Nevyměnil bych hlavně pocit, až se vrátím do Třebíče, budu na tom našem krásném náměstí a budu si moci říct: odsud jsem šel do Milána,“ říká Nico.
„Nevyměnil bych hlavně pocit, až se vrátím do Třebíče, budu na tom našem krásném náměstí a budu si moci říct: odsud jsem šel do Milána,“ říká Nico. Zdroj: Archiv Nica Mora, se svolením

Zmínil jsi hejtry. Co říkáš na lidi, kteří tvrdí, že to celé jen hraješ?

To jsou podle mě často lidé, kteří nemají vlastní životy a rádi popichují. Psali mi třeba: „On točí video a pak si sedne do taxíku a jede na hotel.“ To je pro mě nemyslitelné. Každý máme achillovku někde jinde, mně se tohle konkrétně hodně dotýkalo. Mám v mobilu detekovaný každý pohyb, každou minutu. Je to neprůstřelné.

Doporučeno
Tohle je 5 nejatraktivnějších okresů v Česku na nákup bydlení. Praha je až pátém místě za Brnem Tohle je 5 nejatraktivnějších okresů v Česku na nákup bydlení. Praha je až pátém místě za Brnem 6. února 2026 v 10:30

Ale i kdybych tu měl umělou inteligenci a všechno možné, lidi by si stejně mysleli svoje. Mně je to jedno. Já vím, že jsem to šel. Tu vzdálenost mám v hlavě. Když jdeš pěšky, pamatuješ si každý strom, víš, kolik projelo Mercedesů, jaká je doprava. Když jedeš autem, máš cestu zkreslenou. Nevyměnil bych hlavně pocit, až se vrátím do Třebíče, budu na tom našem krásném náměstí a budu si moci říct: odsud jsem šel do Milána.

„Boty mi ušil táta“

Jaké jsi měl vlastně vybavení? Četla jsem, že máš speciální boty od táty.

Táta vyrábí boty od svých čtrnácti let. Je Ital, ale přiženil se do Česka a žije v Třebíči. Dělá boty ručně. Ty moje ani nejsou nějaké speciální do sněhu, spíš takové podzimní. Ale já jsem chtěl jít v obyčejných věcech. Koupil jsem si jen termotriko, termokalhoty a obyčejné ponožky. Chtěl jsem ukázat, že nepotřebujete výbavu za půl milionu. Byl to sice větší „survivor“, ale o to víc si toho vážím. A nejlepší rada, co jsem dostal? Dětský pudr do ponožek. To je bomba, nohy se pak neničí.

Co ti tahle cesta dala?

Pocit sounáležitosti. Měl jsem neuvěřitelnou podporu, pořád mě někdo poznával. Češi se tak nějak semkli. Říkám tomu efekt špaget – jednu špagetu zlomíš snadno, ale svazek špaget nezlomíš. Myslím, že jsem v lidech vzbudil impuls, že mají možnost žít teď. Ne zítra, ale dneska. Lidi mi psali, že se jim nechtělo do práce, ale když viděli, že Niko už má v deset ráno v nohách deset kilometrů, tak šli taky. Je to takový nekonečný generátor energie: já nabiju je a oni zase mě.

Doporučeno
Megastar taneční hudby z Německa nebo prohlídka slavné rezidence v Plzni. Co podniknout tento víkend? Megastar taneční hudby z Německa nebo prohlídka slavné rezidence v Plzni. Co podniknout tento víkend? 6. února 2026 v 7:00

Jaké máš plány, až se vrátíš? Co nějaká další cesta? Hlavně odpočívat! Musím se zrevitalizovat. Chci dopsat knihu a dělat přednášky. Ale letos bych chtěl jít i s přítelkyní cestu do Santiaga de Compostela, aby i ona viděla, co taková cesta obnáší.

Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
SPORT ČEŠI V ZAHRANIČÍ CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS ROZHOVORY SUCCESS STORIES ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2026
Doporučujeme
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
Sponzorovaný obsah
Hledáš v Praze partu na sport? Vyrazili jsme na komunitní event Sport Vision, připravený ve spolupráci s Nike
před 3 dny
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jaký druh cvičení ti sedne? Odpověz na otázky a my ti doporučíme workout na míru
26. 1. 2026 10:30
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Storky
Je tohle hra roku? Nové RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come dostává sběratelskou edici holícího strojku
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
Od zombíků k drakům. HBO chystá seriál ze světa Baldur's Gate
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Jsou tam tyto tváře
Sziget odhaluje druhou vlnu jmen: Na festival míří velké hvězdy i klubová špička
Oktagon láká na brutální řežbu. Odhalil velký zápas se speciálními pravidly
Dua Lipa se objevila v oblečení české módní značky. Šaty se hned vyprodaly
Známe datum premiéry nového Rychle a zběsile. Kdy dorazí Forever Fast do kin?
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Lifestyle news
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
před 6 minutami
VIDEO: Severní Korea se nekvalifikovala na ZOH 2026. Zorganizovala si vlastní „Národní soutěž zimních sportů“
před 36 minutami
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
včera v 16:57
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
včera v 10:06
Ruža pre nevestu se vrací na obrazovky. Představí velkou novinku
včera v 08:07
Trump zveřejnil video zobrazující Obamovy jako opice. „Neodpustitelné,“ reaguje český politik
před 2 dny
1
Vrátí se Johnny Depp jako Jack Sparrow? Další díl Pirátů z Karibiku překvapivě naváže na původní sérii
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Tyto české herečky lidé nejvíce milují. Jiřina Bohdalová si polepšila
před 2 dny
Zpravodajství
Zimní olympijské hry 2026 Politika Slovensko Rusko
Více
Klub v Žilině zval nezletilé dívky na „Epstein party“. Případem se zabývá policie
včera v 16:11
„Jídlo v našich restauracích je bezpečné.“ KFC se vyjádřilo ke kontrolám inspekce
včera v 13:48
„Obrovská bezmoc.“ Sáblíková dnes nenastoupí do závodu na 3 000 metrů, zveřejnila emotivní vyjádření
včera v 12:36

Více z tématu Sport

Všechno
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
včera v 11:32
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
2. 2. 2026 7:59
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
Nejrychlejší holka ve vesmíru nebo Nagano. Tohle jsou největší české úspěchy na ZOH
před 4 dny
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
ŽIVĚ: Sleduj s námi zahajovací ceremoniál zimních olympijských her
před 2 dny
Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila
Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila
před 3 dny
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
Český hokejový tým musel změnit soupisku, Zacha je zraněný. Víme, kdo ho na ZOH nahradí
včera v 16:57
Více z tématu Sport Všechno
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
před hodinou
PŘEHLED: Fandit můžeš Ledecké i hokejistkám. Kdy se o víkendu na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
včera v 11:32
Dva čeští hokejisté jsou zranění. Dorazí hvězdy NHL na olympiádu?
2. 2. 2026 7:59
Více z tématu Vzdělání & Kariéra Všechno
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
Zahraniční
9. 1. 2026 9:02
Streamerka Pokimane vysvětlila rozdíl mezi chozením s chudým a bohatým mužem
9. 1. 2026 9:02
Bývalý Disney herec byl zatčen. Čelí obvinění z držení dětské pornografie
11. 1. 2026 16:00
Nové informace o zdravotním stavu obviněného Karlose Vémoly: Jak je na tom po operaci čelisti?
11. 1. 2026 12:33
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
29. 1. 2026 12:49

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
Tech
před 5 minutami
Je tohle hra roku? Nové strategické RPG o množení koček sbírá skoro perfektní hodnocení
před 5 minutami
Nová vycházející hra autora The Binding of Isaac a Super Meat Boy je překvapivě hluboká a taktická
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
Nico došel pěšky z Třebíče na olympiádu v Miláně. „Lidé mi kupovali hotel i sladkosti. Moje cesta Čechy semkla“
před hodinou
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
Ohol se jako Jindra. Kingdom Come: Deliverance II dostává sběratelskou edici holícího strojku
včera v 14:16
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
Jan Černý v Brně zastavuje čas výstavou FLOW STATE: „Móda je nejrychlejší design, jde mi o zážitek a celistvost“
včera v 13:00
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
ZOH 2026: Podívej se na top momenty ze zahajovacího ceremoniálu
včera v 10:06
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
refresher+
V Dubaji týrali OnlyFans tvůrkyni z Ukrajiny a zlomili jí páteř. Boháči tam organizují zvrácené večírky
včera v 07:00
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
Míra z Bachelora: „Ona je Vietnamka, já Čech. Zvolili jsme jazyk lásky“
před 2 dny
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 2 dny
3
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
Česká olympijská kolekce sklízí v zahraničí nadšené ohlasy. Dostala se mezi pět nejlepších
včera v 15:42
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
PRŮZKUM: Využíváš rozvoz jídla? Poděl se o své preference a získej kredit 2 500 Kč na další objednávky
23. 1. 2026 17:00
1
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
Česká influencerka Anna Jermanová o životě v New Yorku: „Kvalitní potraviny stojí obrovské peníze. Jsou fígle, jak ušetřit“
1. 2. 2026 13:00
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
VELKÝ TEST NEALKO PIV. Ta zahraniční to nandala českým. Našli jsme jedno, které nechutná jako kompromis
3. 2. 2026 11:00
4
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
30. 1. 2026 7:42
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
Všeho nech a poslechni si zdrcující svědectví Američanky, která neprávem skončila v rukou agentů ICE
před 2 dny
3
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
Unesli ji z pokoje, zatímco rodiče spali vedle. Elizabeth Smart měla být nevěstou fanatika
31. 1. 2026 10:30
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
Víme, jak dlouho bys měl*a vydržet v planku. Odborníci zveřejnili ideální časy podle věku
19. 1. 2026 17:41
Domů
Sdílet
Diskuse