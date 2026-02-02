TV Nova už odhalila první nálož soutěžících, kteří se mezi sebou utkají v soutěži Survivor 2026.
Reality show už je doslova za dveřmi, prvního dílu bychom se měli dočkat někdy během února. Televize včera zveřejnila i seznam prvních soutěžících a zdá se, že se máme na co těšit. Skupinka nových účastníků je totiž opravdu různorodá.
Porodní asistentka Tereza
Na soutěž se těší a říká, že jde určitě o něco, co si bude pamatovat do konce života. Své schopnosti přežít už navíc trénuje na YouTube i v realitě. Plánuje si u rodičů na zahradě vyzkoušet lov i rozdělávání ohně. „Myslím si, že rychle zapadnu a budu oblíbená,“ komentuje své sociální dovednosti. Ty se jí v reality show určitě budou hodit. Přiznala ale, že když je hladová, určitě nebude „sluníčko“.
Novinářka Nela
Třicetiletá blondýnka se kromě novinařiny věnuje i modelingu a v minulosti se zúčastnila i některých soutěží miss. Sama sobě chce prý dokázat, že zvládne přežít v divočině na ostrově bez jídla. „Mám z toho strach, ale myslím si, že každý by si měl něco takového v životě zkusit,“ přiznala. Ze začátku plánuje lidi spíše pozorovat a chce si zkusit vnímat to, jak se chovají. U těla si chce držet ale především nejsilnější hráče.
Reality star Trabo
Účastník, který má s reality shows už vlastní výherní zkušenost a živí se jako content creator, se chystá v soutěži vydržet až do úplného extrému. Plánuje bojovat, ale chtěl by se obklopit i fajn lidmi, kterým bude věřit. Ani on nepodcenil přípravu, nakoukal si například videa o tom, jak chytat ryby či kraby nebo jak vytvářet pasti. Kmenu tak podle svých slov přispěje nejen body v různých soutěžích. „Love Island mi dal nejen snoubenku, která mě bude mentálně podporovat z domova, ale i zkušenosti s podobnou reality show,“ prozradil.
Adam aka Rest
No a v nové sérii nebude chybět ani hudební element. Na obrazovkách se totiž objeví i rapper Rest. Žádnou konkrétní taktiku zatím nemá, nebo ji nechce spíše prozradit, aby ji prý neprovařil. „Chci zkusit šůšn,“ prohlásil. Vsadit chce na to, že bude sám sebou a nebude si hrát na něco, co není. V soutěži se chystá objevit své slabé a silné stránky. Sám ani zatím neví, jestli zvládne případně někomu bodnout kudlu do zad. S Restem jsme si o jeho profesním i soukromém životě dokonce i popovídali, rozhovor najdeš tady.