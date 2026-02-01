Data z aplikace Flighty odhalila, se kterými leteckými společnostmi se cestující nejčastěji potýkali se zpožděním a co to znamená pro jejich práva.
Aplikace Flighty zveřejnila přehled zpožděných letů za rok 2025. Z dostupných dat od uživatelů a uživatelek vyplývá, že cestující měli nejčastěji problémy s dochvilností u letů společnosti Ryanair. Téměř třetina jejích spojů odstartovala později, než bylo plánováno, informuje web Azet.
Do hodnocení bylo zahrnuto více než 22 milionů letů po celém světě. Vysoký podíl zpoždění zaznamenaly také Air France a easyJet, které se v žebříčku umístily hned za Ryanairem. Mezi aerolinkami, které cestující pravidelně zdržují, se objevila i americká Frontier Airlines.
Aerolinky se musí postarat o pasažéry*pasažérky
Ne každé zpoždění však automaticky znamená, že cestující dostanou peníze zpět. Evropská pravidla umožňují žádat o kompenzaci jen tehdy, pokud zpoždění přesáhne tři hodiny a odpovědnost nese samotná letecká společnost. Pokud let zdrží například bouřky nebo stávky, nárok na odškodnění nevzniká. Kompenzace může být i několik tisíc korun, v závislosti na délce trasy.
I bez finanční náhrady mají aerolinky povinnost postarat se o pasažéry a pasažérky. Musí zajistit základní občerstvení, možnost kontaktovat rodinu a při výrazném posunu letu i nocleh. Odborníci doporučují ukládat si doklady a zaznamenat průběh zpoždění, což může usnadnit pozdější reklamaci.
|Pořadí
|Název
|1.
|Ryanair
|2.
|Air France
|3.
|easyJet
|4.
|Frontier Airlines
|5.
|Lufthansa
|6.
|Qantas
|7.
|KLM Royal Dutch
|8.
|Air Canada
|9.
|JetBlue Airways
|10.
|Southwest Airlines