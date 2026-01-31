Hlavní témata
Aktuální témata
Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
PŘEJÍT NA NEWS
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
dnes 31. ledna 2026 v 8:09
Čas čtení 1:07
Ella Petrová

Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo

Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
Zdroj: Netflix
Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Rotten Tomatoes udělilo krasobruslařskému dramatu nejlepší možné skóre. České publikum má ale jiný názor.

Finding Her Edge zcela ovládlo streamovací platformu. Příběh je o bývalé krasobruslařce, která se vrací na kluziště, kde začíná trénovat s novým partnerem, zatímco si uchovává city ke své první lásce. Čerstvý románek si však musí udržet kvůli sponzorství, což jí přidává další výzvy.

Doporučeno
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu 30. ledna 2026 v 13:42

Drama si nespleť se seriálem Spinning Out, který se také točil okolo bruslení. To bylo totiž po první sérii zrušeno.

V tuto chvíli má Finding Her Edge stoprocentní hodnocení kritiků na filmovém webu Rotten Tomatoes. Důvod je i ten, že recenzí zatím moc nevyšlo. Proto můžeme předpokládat, že skóre v průběhu dalších dní klesne.

Jak funguje hodnocení na 🍅 Rotten Tomatoes 🍅:

Systém procent na RT funguje tak, že nezobrazuje samotné hodnocení jednotlivých kritiků, ale pouze poměrově počítá, kolik kritiků a kritiček udělilo kladné (5/10 a více) skóre. 100 procent tudíž znamená, že dané dílo neobdrželo žádnou negativní recenzi, přesto však může výsledné hodnocení být například 6/10.


V hlavních rolích se představili Madelyn Keys a Harmon Walsh, což jsou relativně neznámí herci. „Osmidílný seriál je ranou úvodní instrukcí od Hallmarku, ale poklona hercům, kteří ze sebe dávají všechno, na ledě i na suchu,“ uvádí jedna z recenzí.

Češi mají jiný názor

Na české databázi ČSFD má však seriál hodnocení přesně poloviční, tedy 50 procent. Otázkou je, zda má české a americké publikum jiný styl, nebo seriál jednoduše není tak kvalitní.

„Vypadalo to nadějně, ale nakonec je to jen plytká podívaná s velmi slabě funkční chemií hlavní dvojice. Zatím mám za sebou čtyři díly, střídají se tu v pohodě scény s těmi vyloženě tragickými a komickými. Dialogy skřípou víc než brusle po ledu, skoro to až fyzicky bolí... je to skutečně na hraně dobrého vkusu,“ shrnuje podívanou jedna z divaček.

Doporučeno
WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu? WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu? 30. ledna 2026 v 7:00
Doporučeno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni 27. ledna 2026 v 16:19
Doporučeno
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš? Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš? 30. ledna 2026 v 12:34
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
FILMY & SERIÁLY FILMY & SERIÁLY SERIÁLY 2026
Doporučujeme
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
refresher+
Zažila jsem zimu v nejchladnějším hlavním městě na světě: Teploty jsou běžně pod -30, zamrzaly nám i řasy
27. 1. 2026 7:00
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Jsi duší pilates queen, nebo gym enthusiast? Zjisti, jaký workout ti sedne
26. 1. 2026 10:30
Storky
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima B...
Kingdom Come čeká upgrade. Úplně změní, jak se na hru díváš
Neymar Jr. představuje vlastní značku brýlí NJR Eyewear
Zdravotní posun u Michaela Schumachera: Po letech nastal nový stav
Vyšla kontroverzní hra od tvůrců Apex Legends. Sklízí posměch a hejty
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Takhle hvězdy Heated Rivalry nesly olympijskou pochodeň
Chystá se nová česká středověká RPG hra. Bude výrazně jiná než Kingdom Come
Ikonická oranžová míří do ulic. PUMA a McLaren představily společnou kolekci
LEGO a Crocs společně vytvořily unikátní boty ve tvaru kostky. Kolik stojí?
Oblíbený podnik s kuřaty otevřel novou pobočku. Kde najdeš další KRO?
Do kin přišel nejhorší herní film za posledních 19 let
Pravá blondýnka se vrací jako seriál. Známe datum jeho vydání
A$AP Rocky oznámil turné s novým albem. Koncerty odehraje i v Evropě
Takto bude vypadat nová piazzetta v centru Prahy. Koukni na vítězný návrh
Audi odhalilo barvy svého F1 vozu. V nové sezóně spojí síly s Revolutem
Nový horor The Exorcist se Scarlett Johansson míří do kin. Známe datum premiéry
Seriál God of War odhaluje další hvězdu: Koho ztvární známá australská herečka?
Paranormal Activity se vrací. Známe datum premiéry nového dílu hororové série
Hudbu k seriálu o Harrym Potterovi složí Hans Zimmer
Lifestyle news
Thundercat vydává po šesti letech nové album, hostují na něm Mac Miller nebo A$AP Rocky. Brzy přijede i do Prahy
před 55 minutami
Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo
před 2 hodinami
Zemřela Catherine O'Hara, máma Kevina i terapeutka Joela z The Last of Us
včera v 23:36
Leoš Mareš bude mít vlastní dokument. Přispět do něj můžeš i ty
včera v 16:26
Calin vydává tracky, které ještě nikdo neslyšel. Kde je najdeš?
včera v 12:34
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny
Zpravodajství
Politika Spojené státy americké (USA) Petr Pavel Petr Macinka
Více
„OSN je na pokraji finančního kolapsu,“ říká generální tajemník a vyzývá státy k zaplacení příspěvků
před 10 minutami
V USA nastal shutdown federální vlády. Kongres nedokázal schválit rozpočet
před hodinou
Polsko vybuduje první víceúčelový protidronový systém v Evropě. Bude stát až 3,5 miliardy eur
před 3 hodinami

Více z tématu Filmy & Seriály

Všechno
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
James Bond by mohl omládnout. Jacob Elordi už se setkal s režisérem
James Bond by mohl omládnout. Jacob Elordi už se setkal s režisérem
26. 1. 2026 9:39
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
První soutěžící nové reality show jsou tu. Kdo podnikne adrenalinovou jízdu v Asia Express?
První soutěžící nové reality show jsou tu. Kdo podnikne adrenalinovou jízdu v Asia Express?
26. 1. 2026 15:02
Více z tématu Krimi a true crime Všechno
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 37 minutami
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Nový temný true crime. Muž uvěznil v bytě dvě dívky, jejich utrpení čtyři dny vysílala televize
15. 11. 2025 7:00
1
Více z tématu Fashion Všechno
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
Sydney Sweeney omotala ikonický nápis Hollywood svými podprsenkami
před 4 dny
Nepozvali ho na Dior show, tak si influencer uspořádal vlastní akci. La Watchparties mění svět módy
26. 1. 2026 7:00
Pět nejzajímavějších trendů pro rok 2026 podle Pinterestu. Na co se můžeš těšit?
1. 1. 2026 10:00
Více z tématu Beauty Všechno
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
Péče o zevnějšek
8. 1. 2026 7:27
Clean girl estetika je minulost. V roce 2026 přebírá vládu odvážný maximalistický make-up
8. 1. 2026 7:27
Velký bojkot Huda Beauty. Její zakladatelka sdílela kontroverzní příspěvky
před 2 dny

Nejnovější

Lifestyle
Zpravodajství
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
Uprostřed noci ji unesli z pokoje plného lidí. Elizabeth Smart se měla stát loutkou fanatika
před 36 minutami
Zmizela z domova, byla všem na očích a přesto neviditelná.
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
Křehkost ženského těla v podání Tracey Emin nebo rozbor manosféry. Výstavy, které bude v roce 2026 sledovat celý svět
dnes v 07:00
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
Šárka z Bachelora: „Naučila jsem se být spokojená sama se sebou“
včera v 16:46
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
Známe obsazení čtvrté řady The White Lotus. Těšit se můžeš na oblíbenkyni Tima Burtona
včera v 10:20
Více
Nejčtenější
24 HODIN
7 DNÍ
30 DNÍ
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
Ohrozí sexuální scéna s teenagerkou oscarové šance Timothéeho Chalameta? Hollywood řeší novou kauzu
včera v 13:42
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
„Naprostá dokonalost.“ Film Margot Robbie a Jacoba Elordiho nadchl kritiky a sklízí parádní ohlasy
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
Takhle vypadá žebříček nejlepších jídel z brambor. Na druhém místě najdeš tradiční českou pochoutku
včera v 07:42
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
Známe první účastnici Survivora. Svou účast omylem propálila na YouTube
26. 1. 2026 17:03
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
ŽEBŘÍČEK: 10 nejsmutnějších seriálových smrtí. Srdce nám zlomila Hra o trůny i Ztraceni
před 4 dny
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
25. 1. 2026 7:00
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
Hra o trůny a Harry Potter dostanou konkurenci. Oblíbená knižní série míří na obrazovky
před 2 dny
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
Kdyby byl starší, dostal by provaz. Teď žije spartakiádní vrah klidný život na vesnici na Moravě
20. 1. 2026 7:00
12
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
Karel se přestěhoval na Bali. „Když jsem sem přijel, vybuchl mi Tinder“
11. 1. 2026 7:00
4
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
Klára žije na Zanzibaru, kde postavila vilu pro turisty: „Vybírejte si jen ubytování s kamerami“
4. 1. 2026 7:00
5
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
Mladou českou herečku otrávili v baru. Byla převezena do nemocnice
8. 1. 2026 17:15
1
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
Nová česká pohádka získala neobyčejně dobré skóre, a to ještě neměla premiéru
26. 1. 2026 12:26
Domů
Sdílet
Diskuse