Získat hodnocení sto procent je téměř nemožné. Novému seriálu na Netflixu se to povedlo

Rotten Tomatoes udělilo krasobruslařskému dramatu nejlepší možné skóre. České publikum má ale jiný názor.
Finding Her Edge zcela ovládlo streamovací platformu. Příběh je o bývalé krasobruslařce, která se vrací na kluziště, kde začíná trénovat s novým partnerem, zatímco si uchovává city ke své první lásce. Čerstvý románek si však musí udržet kvůli sponzorství, což jí přidává další výzvy.
Drama si nespleť se seriálem Spinning Out, který se také točil okolo bruslení. To bylo totiž po první sérii zrušeno.
V tuto chvíli má Finding Her Edge stoprocentní hodnocení kritiků na filmovém webu Rotten Tomatoes. Důvod je i ten, že recenzí zatím moc nevyšlo. Proto můžeme předpokládat, že skóre v průběhu dalších dní klesne.
Systém procent na RT funguje tak, že nezobrazuje samotné hodnocení jednotlivých kritiků, ale pouze poměrově počítá, kolik kritiků a kritiček udělilo kladné (5/10 a více) skóre. 100 procent tudíž znamená, že dané dílo neobdrželo žádnou negativní recenzi, přesto však může výsledné hodnocení být například 6/10.
V hlavních rolích se představili Madelyn Keys a Harmon Walsh, což jsou relativně neznámí herci. „Osmidílný seriál je ranou úvodní instrukcí od Hallmarku, ale poklona hercům, kteří ze sebe dávají všechno, na ledě i na suchu,“ uvádí jedna z recenzí.
Češi mají jiný názor
Na české databázi ČSFD má však seriál hodnocení přesně poloviční, tedy 50 procent. Otázkou je, zda má české a americké publikum jiný styl, nebo seriál jednoduše není tak kvalitní.
„Vypadalo to nadějně, ale nakonec je to jen plytká podívaná s velmi slabě funkční chemií hlavní dvojice. Zatím mám za sebou čtyři díly, střídají se tu v pohodě scény s těmi vyloženě tragickými a komickými. Dialogy skřípou víc než brusle po ledu, skoro to až fyzicky bolí... je to skutečně na hraně dobrého vkusu,“ shrnuje podívanou jedna z divaček.