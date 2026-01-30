Hlavní témata
dnes 30. ledna 2026 v 7:00
Čas čtení 2:15

WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu?

WEEKEND RADAR: UGOT ve Fuchsu i charitativní sekáč. Co neprošvihnout o víkendu?
Zdroj: Stevie Powers, Fuchs2 / se svolením
Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Ještě pořád nevíš, co budeš o víkendu dělat? Zkus se podívat na náš výběr akcí, které by ti určitě neměly uniknout.

Vítej u našeho pravidelného formátu WEEKEND RADAR. Každý pátek na tebe od naší redakce čeká přehled TOP akcí, které se o víkendu dějí v Praze a dalších českých městech. Koncerty, festivaly, výstavy, trhy, otevíračky i další kulturní eventy, které prostě nesmíš minout.

Pátek 30. ledna

F2 Live: Underground Overtake

Už v pátek nás v pražských Holešovicích čeká jedinečná hudební akce, která se vrací tentokrát v zimní edici a pod křídly Cringe Prince. Těšit se můžeš samozřejmě nejen na jeho vystoupení, ale i na spoustu dalších hvězd české scény. Ve Fuchsu se představí i Temný Rudo, Amelie Siba, THC Luna G a Kristie Kardio, těšit se tak můžeš na opravdu kvalitní kulturní večer.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený UGOT CULT MEETINGS 🏴‍☠️ (@ugotcult)

Dveře klubu se otevřou už v osm večer a program potrvá minimálně do brzkých ranních hodin. Jestli si tento večer nechceš nechat ujít, vstupenky ještě seženeš v poslední vlně v síti GoOut. A pokud tě line-up zaujal, můžeš se těšit na nejnovější díl našeho pořadu OFFSTAGE, ve kterém vystoupí právě Cringe Prince a Temný Rudo.

Sobota 31. ledna

Filmový večer v Ponrepu

Pokud patříš spíše mezi fanoušky filmů, můžeš v sobotu vyrazit do kina Ponrepo, které najdeš v centru Prahy, jen kousek od Národní třídy. Promítat se zde totiž budou hned dva zajímavé snímky. Od šesti hodin zde můžeš zhlédnout film Intimní osvětlení režiséra Ivana Passera. Považován je za jeden z významných snímků tzv. nové české vlny 60. let, který byl zařazen mezi desítku nejlepších domácích filmů všech dob; pokud jsi ho tedy ještě neviděl*a, máš jedinečnou příležitost.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Ponrepo (@kino_ponrepo)

V 19:30 poté plynule naváže digitálně restaurovaný film Paris, Texas. Snímek režiséra Wima Wenderse je pohledem evropského režiséra na americkou společnost a na rozpad jejích rodinných hodnot. V roce 1984 si navíc odnesl Zlatou palmu za nejlepší film z festivalu v Cannes, ani ten by tak neměl uniknout tvé pozornosti.

ČEZ RunTour Winter edition

Máme tu i tip pro sportovní fanoušky a fanynky. Pokud ti nevadí chladné počasí a máš rád*a běh, můžeš v sobotu vyrazit do Stromovky. K dispozici bude hned několik tras na různé vzdálenosti, nemusíš se tedy bát, že bys nezvládl*a doběhnout. Ještě pořád se můžeš přihlásit, případně je možné se zaregistrovat i na místě. Jen bude startovné o trochu dražší. „Přijď si užít den plný pohybu, zábavy a radosti z běhu,“ lákají organizátoři.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený ČEZ RunTour Winter Edition (@runtour_winteredition)

Neděle 1. února

Čti na další straně
Článek pokračuje na další straně
Strana 1 z 2
CESTOVÁNÍ & VOLNÝ ČAS WEEKEND RADAR
