Ještě pořád nevíš, co budeš o víkendu dělat? Zkus se podívat na náš výběr akcí, které by ti určitě neměly uniknout.
Pátek 30. ledna
F2 Live: Underground Overtake
Už v pátek nás v pražských Holešovicích čeká jedinečná hudební akce, která se vrací tentokrát v zimní edici a pod křídly Cringe Prince. Těšit se můžeš samozřejmě nejen na jeho vystoupení, ale i na spoustu dalších hvězd české scény. Ve Fuchsu se představí i Temný Rudo, Amelie Siba, THC Luna G a Kristie Kardio, těšit se tak můžeš na opravdu kvalitní kulturní večer.
Dveře klubu se otevřou už v osm večer a program potrvá minimálně do brzkých ranních hodin. Jestli si tento večer nechceš nechat ujít, vstupenky ještě seženeš v poslední vlně v síti GoOut. A pokud tě line-up zaujal, můžeš se těšit na nejnovější díl našeho pořadu OFFSTAGE, ve kterém vystoupí právě Cringe Prince a Temný Rudo.
Sobota 31. ledna
Filmový večer v Ponrepu
Pokud patříš spíše mezi fanoušky filmů, můžeš v sobotu vyrazit do kina Ponrepo, které najdeš v centru Prahy, jen kousek od Národní třídy. Promítat se zde totiž budou hned dva zajímavé snímky. Od šesti hodin zde můžeš zhlédnout film Intimní osvětlení režiséra Ivana Passera. Považován je za jeden z významných snímků tzv. nové české vlny 60. let, který byl zařazen mezi desítku nejlepších domácích filmů všech dob; pokud jsi ho tedy ještě neviděl*a, máš jedinečnou příležitost.
V 19:30 poté plynule naváže digitálně restaurovaný film Paris, Texas. Snímek režiséra Wima Wenderse je pohledem evropského režiséra na americkou společnost a na rozpad jejích rodinných hodnot. V roce 1984 si navíc odnesl Zlatou palmu za nejlepší film z festivalu v Cannes, ani ten by tak neměl uniknout tvé pozornosti.
ČEZ RunTour Winter edition
Máme tu i tip pro sportovní fanoušky a fanynky. Pokud ti nevadí chladné počasí a máš rád*a běh, můžeš v sobotu vyrazit do Stromovky. K dispozici bude hned několik tras na různé vzdálenosti, nemusíš se tedy bát, že bys nezvládl*a doběhnout. Ještě pořád se můžeš přihlásit, případně je možné se zaregistrovat i na místě. Jen bude startovné o trochu dražší. „Přijď si užít den plný pohybu, zábavy a radosti z běhu,“ lákají organizátoři.